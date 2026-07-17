ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Tecno Camon 50 Ultra 5G, 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ମିଳିବ ଦମ୍ଦାର୍ ଫିଚର୍ସ
ଟେକନୋ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Tecno Camon 50 Ultra 5Gକୁ ଦମ୍ଦାର୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : July 17, 2026 at 3:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଟେକନୋ କମ୍ପାନୀ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି ତାର ଏକ ଦମ୍ଦାର୍ ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Tecno Camon 50 Ultra 5G । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଭଲ ମୋବାଇଲ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ । ଭାରତରେ ଏହି ଫୋନ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 39,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 3,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଲଞ୍ଚ କୂପନ' ଦେଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବୀ ଦାମ୍ 36,999 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ କ୍ରେତାମାନେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ନୋ-କଷ୍ଟ ଇଏମଆଇ' ସୁବିଧାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ଆସନ୍ତା 21 ଜୁଲାଇରୁ ଏହି ନୂଆ ଫୋନ୍ ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ଆମାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ବଜାରରେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାୟପ୍ରସ ଗ୍ରୀନ, ମିଷ୍ଟି ପର୍ପଲ ଏବଂ ନେବୁଲା ଟାଇଟାନିୟମ ଭଳି ତିନୋଟି ଚମତ୍କାର ରଙ୍ଗରେ ମିଳିଯିବ ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ କର୍ଭଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର:
ଏହି ଫୋନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଏହାର କାମ କରିବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉନ୍ନତ । ଏହା ଏକ ଡୁଆଲ ସିମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯାହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂଆ HiOS 16 ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ । ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 6.78 ଇଞ୍ଚର 1.5K ପ୍ରୋଏକ୍ସଡିଆର କର୍ଭଡ୍ ଆମୋଲେଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ 144Hzର ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 2,800Hzର ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯାହା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ୍ କରିଥାଏ । ଫୋନ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ Corning Gorilla Glass 7i ଏବଂ ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ IP66, IP68, IP69 ଓ IP69Kର ମିଳିତ ରେଟିଂ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଫୋନ୍ର ମଜଭୁତି ପାଇଁ ଏହାକୁ MIL-STD-810H ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଫୋନ୍ ଭିତରେ 4nm ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅକ୍ଟା-କୋର ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 7400 Ultimate ପ୍ରୋସେସର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗେମିଂ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କୁ ଆଦୌ ସ୍ଲୋ ହେବାକୁ ଦିଏନାହିଁ ।
The BIG day is here 😁— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) July 17, 2026
Meet CAMON 50 Ultra 5G. Pick yours from three unique shades!
Featuring:
📸 50MP Sony LYTIA 700C Camera
🔍 50MP 3X Optical Zoom + 8MP Ultra Wide and Macro
📱 6.78-inch 1.5K 144Hz Pro XDR Curved AMOLED Display
💪 6500mAh Battery
⚡ 45W Fast Charge… pic.twitter.com/rvwqSBxf9T
ଦୁଇ ଦିନର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀ ସୁବିଧା:
ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯିବାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ଆଣିଦେବ । ଏଥିରେ ଏକ ବିଶାଳ 6,500mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆରାମରେ ଦୁଇ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 45Wର ୱାୟାର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ମାତ୍ର 7.75 ମିମି ପତଳା, ଯାହା ହାତରେ ଧରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଅଟେ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ଏକ ଇନ-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ରହିଛି । ନେଟୱର୍କ ଓ କନେକ୍ଚଭିଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ 5G, 4G LTE, ଡୁଆଲ-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇ-ଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4 ଏବଂ ୟୁଏସବି ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ ସହିତ GPS, GLONASS ଓ BeiDou ଭଳି ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
Sony ସେନ୍ସର ବିଶିଷ୍ଟ 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା:
ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ କୁ ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ତିନୋଟି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା f/1.8 ଆପର୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ Sony LYT-700C ପ୍ରିମିୟମ ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଟୋ ପାଇଁ ଏଥିରେ 3x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ସହିତ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 112 ଡିଗ୍ରୀ ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଫଟୋ ପାଇଁ 8 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ସେହିପରି ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟୋଫୋକସ ସୁବିଧା ଥିବା ଏକ ଦମ୍ଦାର 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ 4K/30 fps କ୍ଷମତାର ହାଇ-କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନୂଆ ଅବତାରରେ ଆସିଲା 2026 Royal Enfield Classic 350, ଦମ୍ଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ସହ କମ୍ପାନୀ କଲା ଲଞ୍ଚ
ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ବିଦାୟ ନେବ କି ୱାନପ୍ଲସ, ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Relame C100x, ଚମତ୍କାର ପ୍ରୋସେସର ଦେଖି ଗ୍ରାହକ ଖୁସି!