ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସମୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍‌! ବଜାରକୁ ଆସୁଛି Tata, Toyota ଏବଂ Hyundaiର ପ୍ରସିଦ୍ଧ Flex Fuel ଗାଡ଼ି, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ

ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ନିକଟରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ WagonR Flex-Fuel ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି ।

Tata, Toyota and Hyundai's famous Flex Fuel vehicles are coming to the market
ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସମୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍‌! ବଜାରକୁ ଆସୁଛି Tata, Toyota ଏବଂ Hyundaiର ପ୍ରସିଦ୍ଧ Flex Fuel ଗାଡ଼ି (Getty images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 8, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ପାସେଞ୍ଜର କାର୍ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ନିକଟରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ WagonR Flex-Fuel ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ଯେପରିକି Tata Motors, Toyota ଏବଂ Hyundai ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ।

କଣ ଏହି Flex Fuel ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଏହାର ବିଶେଷତା?

ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଚାଲୁଥିବା ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 30 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଭାବେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ (Flex Fuel) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସର୍ବାଧିକ 85 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଇଥାନଲ ଜାଳେଣିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆପଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ।

ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା 3 ଟି ମେଗା କାର୍ ମଡେଲ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ:

ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ତିନୋଟି କାର୍‌ର ସଠିକ୍ ବୈଷୟିକ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:

Toyota Innova Hycross Flex Fuel: ଟୟୋଟା କମ୍ପାନୀ ତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇନୋଭା ହାଇକ୍ରସ୍ ଗାଡ଼ିର ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଏହି ଗାଡ଼ିରୁ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ନିର୍ଗମନ ବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍, ପିଷ୍ଟନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଟପ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟର୍, ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ପମ୍ପ ଓ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଲାଇନରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ସହ ଏଥିରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ କ୍ୟାଟାଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।

Tata Punch Flex Fuel: ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ତାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସବ୍-କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି 'ଟାଟା ପଞ୍ଚ'ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ବଜାରକୁ ଆଣିବ, ଯାହାର ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ସାରିଛି । ଏହି ଟାଟା ପଞ୍ଚ ମଡେଲ୍‌ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 85 ପ୍ରତିଶତ ଏଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ଇନ୍ଧନ (E85)ରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

Hyundai Creta Flex Fuel: ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ କମ୍ପାନୀ ତାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏସୟୁଭି 'କ୍ରେଟା' ମଡେଲ୍‌ର ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଏହି ଗାଡ଼ିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେଉଛି, ଏହା କେବଳ 85 ପ୍ରତିଶତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧ ଏଥାନଲ୍ (E100)ରେ ଚାଲିବାର ଚମତ୍କାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ତାର ଆହୁରି ଅନେକ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଲାଇନଅପ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢନ୍ତୁ:

  1. Ola ଓ Uber କୁ ଟକ୍କର ଦେବ Vietnamese କମ୍ପାନୀ: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Green SM ଫୁଲ୍ଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା
  2. ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଠାରୁ 20 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା! ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ E85 ଏଥାନଲ୍ ବଙ୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତା ଓ ଲିଟର ପିଛା ଦାମ୍
  3. ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା Maruti Suzuki, ଲଞ୍ଚ ହେଲା E85 ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ Wagon R, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଓ ବିଶେଷତା
  4. ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 100cc ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ Splendor+ ଏବଂ HF Deluxe ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

TATA PUNCH FLEX FUEL SPECS
TOYOTA INNOVA FLEX FUEL LAUNCH
HYUNDAI CRETA E100 ETHANOL CAR
ଓଡ଼ିଆ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
UPCOMING FLEX FUEL CARS INDIA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.