ETV Bharat / technology

ଟାଟା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର! ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆସିଲା Sierraର ଦମଦାର Jubilee Edition, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍‌

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି Sierra ର ନୂଆ ମଡେଲ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

The company has launched the new Tata Sierra Jubilee Edition in India.
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ନୂଆ Tata Sierra Jubilee Edition ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । (Image Credit: Tata Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 11, 2026 at 6:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିଜର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ନେଇ ଆସିଛି । ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ କମ୍ପାନୀର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସୟୁଭି Sierra ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 50,000 ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରିର ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏହି ଭଲପାଇବା ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ନୂଆ Tata Sierra Jubilee Edition ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କମ୍ପାନୀ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମଡେଲ୍ ଭାବେ ନଆଣି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଭେରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆକାରରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା:

ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାଧାରଣ ଟାଟା Sierraର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 11.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ Jubilee Editionର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 11.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟ 3ଟି ଭେରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛି । ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ତଳେ ଦିଆଗଲା:

Smart+ Jubilee Edition: ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 11.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।

Pure Jubilee Edition: ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 13.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।

Adventure Jubilee Edition: ଏହି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମଡେଲ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 16.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଗିୟରବକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ବାଛିପାରିବେ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗାଡ଼ି ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

Smart+ ଏବଂ Pure ଭେରିଏଣ୍ଟର ଫିଚର୍ସ:

ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଡେଲ୍ Smart+ Jubilee Editionରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 10.25-ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ୱାୟରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ଆପଲ୍ କାର୍‌ପ୍ଲେ ର ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପାର୍କିଂ କ୍ୟାମେରା, 4 ଟି ସ୍ପିକର୍‌, ଛାତ ଉପରେ ରୁଫ୍ ରେଲ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ Jubilee Edition ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଥିବା ଆରାମଦାୟକ ସିଟ୍ କଭର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ମଝି ମଡେଲ୍ Pure Jubilee Editionରେ କ୍ୟାବିନର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍‌ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଭାଗ ପାଇଁ ଡାସ୍ କ୍ୟାମେରା, ହ୍ୱିଲ୍ ଆର୍ଚ୍ଚ କ୍ଲାଡିଂ(ଚକ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଭର), ଚୁମ୍ବକୀୟ ସନସେଡ୍ସ,, ପଛ ପାର୍ସଲ୍ ଟ୍ରେ ଏବଂ ଲେଦର ଫିନିଶିଂ ଥିବା ଷ୍ଟିଅରିଂ ହୁଇଲ୍ କଭର୍ ମିଳିବ, ଯାହା ଭିତରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଇଥାଏ ।

Adventure ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ:

ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମଡେଲ୍ Adventure Jubilee Editionକୁ ପୁରା ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ଏବଂ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଟାଟାର ସ୍ପେଶାଲ୍ Sierra ROQ ଆକ୍ସେସୋରି କିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଡିଜାଇନ୍‌କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ସ, ବୋନେଟ୍ ଉପରେ ହୁଡ୍ ସ୍କୁପ୍‌, କବାଟ ଓ କାଚ କଡ଼ରେ କ୍ଲାଡିଂ ସହିତ ବଡ଼ି ଡେକାଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଡାସ୍ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ମିଳିବ ।

ମେକାନିକାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାଡ଼ିର କ୍ଷମତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ଏଥିରେ ପୂର୍ବଭାବେ ସମାନ 1.5-ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ 2.0-ଲିଟର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନର ବିକଳ୍ପ ମିଳୁଛି, ଯାହା ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଗାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ପୂର୍ବଭାବେ ସମାନ ଏବଂ ଦମଦାର ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଫୋକ୍ସୱାଗନ ଲଞ୍ଚ କଲା Tayron Life SUV, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଏହି ଲଗ୍ଜୁରୀ ଗାଡ଼ି

ବିନା ଅନୁମତିରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଟୋରୁ ତିଆରି ହେଉଛି AI ଚିତ୍ର! ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମେଟାର ନୂଆ ‘Muse Image’ ବିବାଦ, ଏମିତି ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Yamahaର ପ୍ରଥମ Flex-Fuel ବାଇକ୍ FZ Blue Flex: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍‌ ଓ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

TATA SIERRA JUBILEE PRICE
SIERRA JUBILEE FEATURES
TATA CARS PRICE INDIA
ଟାଟା ସିଏରା ନୂଆ ଏଡିସନ୍‌
TATA SIERRA JUBILEE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.