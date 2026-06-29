ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ବଡ଼ ଖୁଲାସା! ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ Tata Sierra EV, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ୍
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁପର ଏସୟୁଭି Tata Sierra EV ର ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : June 29, 2026 at 11:10 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ(Tata Motors) ନିଜର ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଗାଡି ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର ସବୁଠାରୁ ଆର୍କଷଣୀୟ ମିଡ୍ସାଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁପର ଏସୟୁଭି Tata Sierra Ev ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଟୋ ଏକ୍ସପୋ 2020ରେ ଏହି ଗାଡିକୁ ଏକ କନ୍ସେପ୍ଟ ମଡେଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଉତ୍ସାହ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିଲା । ଏହି ନୂଆ କାର ଟାଟାର ପୁରୁଣା ଆଇକନ୍ ସିଏରା କାର୍ର କ୍ଲାସିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଇଭି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକ ଚମତ୍କାର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ ।
ମିଳିପାରେ ଲମ୍ବା ରେଞ୍ଜ୍:
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ନୂଆ ଟାଟା ସିଏରା ଇଭି କମ୍ପାନୀର ଆଧୁନିକ acti.ev+ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ହାରିଅର୍ ଇଭି (Harrier EV)ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁପର କାର୍ରେ 65kWh ଏବଂ 75kWhର ଦୁଇଟି ଦମଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ସନ ମିଳିବ । ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହି ଗାଡ଼ି ରିୟର-ହୁଇଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ୍ (RWD) ସହିତ ଡୁଆଲ-ମୋଟର ଅଲ୍-ହୁଇଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ୍ (AWD) ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ବଜାରକୁ ଆସିବ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଦମଦାର ଅଫ୍-ରୋଡିଂ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ଗାଡ଼ି Harrier EV ତୁଳନାରେ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଏବଂ ଓଜନରେ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ୍ Harrier EVର 627 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Tata Sierra EV ଏକ୍ସଟିରିୟର:
ନୂଆ ସିଏରା ଇଭିର ଏକ୍ସଟିରିୟରକୁ କମ୍ପାନୀ ପୁରୁଣା ଆଇସିଇ (ICE) କାର୍ ଭଳି ସମାନ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଗ ଭାଗ ବା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫେସ୍ରେ କେତେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ବଡି-କଲର୍ଡ ବ୍ଲକ-ଅଫ୍ ଗ୍ରିଲ୍ ସହିତ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଆଗ ବମ୍ପର ଦିଆଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିରେ ଲୁକ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ସହିତ 19 ଇଞ୍ଚର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କାର୍ ଭିତରର କେବିନ୍କୁ ଏକଦମ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଲାଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରିପଲ-ସ୍କ୍ରିନ୍ (Triple-screen layout) ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ 10.25 ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ସହିତ 12.3 ଇଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଆଉ ଏକ 12.3 ଇଞ୍ଚର ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଡิସପ୍ଲେ ସାମିଲ ରହିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍, ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ (HUD), ଭେଣ୍ଟିଲେտେଡ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ:
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଟାଟାର ଇଭି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଏହାକୁ Curvv EV ଏବଂ Harrier EV ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ବଜାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଡ଼ିର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତା Mahindra BE 6, Hyundai Creta Electric, MG ZS EV ଏବଂ Maruti e Vitara ଭଳି ଆଗାମୀ ବଡ଼ ଇଭି ବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ହେବ।