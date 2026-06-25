ETV Bharat / technology

ଗାଡ଼ି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା Tata Sierra EVର ଦମଦାର ଲୁକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଆସନ୍ତା 30 ଜୁନ୍‌ରେ ନିଜର ନୂଆ Tata Sierra EV ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଏକ୍ସଟିରିୟର ଡିଜାଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Tata Sierra EV stunning looks
Tata Sierra EVର ଦମଦାର ଲୁକ୍ (Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 25, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟାଟା ମୋଟର୍ସ(Tata motors) ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 30ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ Tata Sierra EVକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବାହ୍ୟ ବା ଏକ୍ସଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ ଲୁକ୍‌ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ମଧ୍ୟମଧରଣର(MidSize) SUV ଗାଡିଟି ଏହାର ରେଗୁଲାର ଆଇସିଇ (ICE) ମଡେଲ୍‌ଠାରୁ କେତେକାଂଶରେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ଭର୍ସନରେ ବ୍ଲକ୍‌-ଅଫ୍‌ ଗ୍ରୀଲ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡିର ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍‌ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ ଗାଡିର ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଫଛ ଭାଗରେ 'Sierre.ev'ର ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟାଜିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ତେବେ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସରେ ତିଆରି ଏହି ଏସ୍‌ୟୁଭିର ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Tata Sierra EVର ଦମ୍‌ଦାର ଫିଚର୍ସ:

Tata Sierra EV
Tata Sierra EV (Tata Motors)

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏହି ଗାଡିର ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କୋଣସି ଅଫିସିଆଲି ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିନାହିଁ । ତଥାପି ଏହି ନୂଆ କାର୍‌ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିପଲ୍‌-ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟ୍ଅପ୍‌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଏଥିରେ 10.25 ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ ଇନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ସହିତ 12.3 ଇଞ୍ଚର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଆଉ ଏକ 12.3 ଇଞ୍ଚର ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସ୍କ୍ରିନ୍‌ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କାର୍‌ର ଲୋୟର୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକେରେ ଡୁଆଲ୍‌ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ଏବଂ ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ(HUD)ର ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଅନ୍ଯାନ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପାନୋରାମିକ୍ ସନ୍ରୁଫ୍,ପାୱାର୍ଡ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍‌ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍, ପ୍ରମିୟମ୍ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡ୍ରାଇଭ ମୋଡ୍‌ସ ଗ୍ରାହାକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ।

Tata Sierra EVର ଇଞ୍ଜନ୍ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ୍‌:

ଟେକ୍ନିକାଲ୍‌ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ନୂଆ Tata Sierra Ev କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନର Harrier EV ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇପାରେ । ଏହି କାର୍ ଟାଟାର ଆଧୁନିକ acti.ev+ ଆର୍କିଟେକ୍ଟର ଉପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 65kWh ଏବଂ 75kWhର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପ୍ସନ ମିଳିବ । ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛଯେ ଏହି ସିଏରା ଇଭି ଅଲ୍-ହୁଇଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍‌(AWD) ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ବଜାରକୁ ଆସିବ । ତେବେ ଏହି AWD ସିଷ୍ଟମ କେବଳ ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ମଡେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଲୋୟର ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ରିୟ-ହୁଇଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ୍‌ ସେଟ୍ଅପ୍ ଦିଆଯିବ । ଏହି କାର ଓଜନରେ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ରେଞ୍ଜ Harrier EV (627 କିଲୋମିଟର) ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ।

ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ:

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଗାଡ଼ିର ଦାମ୍ ବା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇପାରେ । ମାର୍କେଟରେ ଏହି କାର୍ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବା ପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା Mahindra BE 6, Hyundai Creta Electric, MG ZS EV ଏବଂ Maruti e-Vitara ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଇଭି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ହେବ । ଭାରତୀୟ ଇଭି ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଟାଟା ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗୁଜବରୁ ସାବଧାନ! E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ମାତ୍ର 6.99 ଲକ୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Renault Kigerର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ! ମିଳିବ ଦମଦାର ଅଟୋ AC ସହ ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ

ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 640 କିମି! ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା Skodaର ଦମଦାର 7-Seater EV

TAGGED:

ଟାଟା ସିଏରା ଇଭି
TATA SIERRA EV RANGE
ELECTRIC SUV INDIA
TATA SIERRA EV PRICE
E20 FUEL SAFETY UPDATES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.