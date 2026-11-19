Tata Sierra EV, Bharat NCAP କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମିଳିଲା 5-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର
Bharat NCAP କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 5-ଷ୍ଟାର ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ହାସଲ କଲା Tata Sierra EV, ବୟସ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ 30.62 ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ମିଳିଲା 45 ପଏଣ୍ଟ ।
Published : November 19, 2026 at 9:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଗାଡ଼ି ବଜାରରେ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି Tata Motors । କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV 'Tata Sierra EV' Bharat NCAP କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 5-ଷ୍ଟାର ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ହାସଲ କରିଛି । ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ଗାଡ଼ି ମୋଟ 32 ପଏଣ୍ଟରୁ 30.62 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାରେ 49 ପଏଣ୍ଟରୁ 45 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି । ଏହି କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ Empowered A 75kWh QWD ଭର୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି 5-ଷ୍ଟାର ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ମିଡ୍-ସାଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUVର ସମସ୍ତ ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା:
ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫସେଟ୍ ଡିଫର୍ମେବଲ୍ ବ୍ୟାରିଅର୍ ଟେଷ୍ଟରେ Sierra EV ଉଭୟ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ସହ-ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ଛାତି, ପେଲଭିସ୍ ଏବଂ ଜଙ୍ଘକୁ 'ଭଲ' ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଗୋଡ଼ର ତଳ ଅଂଶ ବା ସିନ୍ ବୋନ୍କୁ 'ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ' ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଦକୁ କେବଳ 'ସାମାନ୍ୟ' ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାଇଡ୍ ମୁଭେବଲ୍ ଡିଫର୍ମେବଲ୍ ବ୍ୟାରିଅର୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗକୁ 'ଭଲ' ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଛି । ସାଇଡ୍ ପୋଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟରେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUVକୁ 'ଫେୟାର୍' ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା:
ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାରେ 18 ମାସ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ଡମିକୁ ଆଗକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ସିଟରେ ବସାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଗାଡ଼ି ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 8 ରୁ 8 ଏବଂ ସାଇଡ୍ କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 4 ରୁ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ ହାସଲ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚାଇଲ୍ଡ ରିଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପାଇଁ ଏହା 12 ରୁ 12 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି । ତେବେ ଭେଇକିଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସ୍କୋରରେ ଏହା 4 ପଏଣ୍ଟ ହରାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୋଟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କୋର 49 ରୁ 45ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ସେଫ୍ଟି ଫିଚର, ଦାମ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ:
Tata Sierra EVରେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ମାନୁଆଲ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ରିଅର୍-ଭ୍ୟୁ ମିରର୍, ରେନ୍-ସେନ୍ସିଂ ୱାଇପର୍, ରିଅର୍ ୱାଇପର୍ ଓ ୱାସର୍, ରିଅର୍-ଭ୍ୟୁ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଅଟୋ ହୋଲ୍ଡ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଡରେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ ଚକାରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍, ISOFIX ମାଉଣ୍ଟ୍, ଟାୟାର ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ହିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟ, ହିଲ୍ ଡିସେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ABS ଏବଂ EBD ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
ଦାମ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Tata Sierra EVର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 18.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 25.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହା Mahindra BE 6 Sporteq, Hyundai Creta Electric, Maruti Suzuki e Vitara, Vinfast VF6 ଏବଂ MG ZS EVକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି ।