ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଟାଟା ସିଏରା 'Dark Edition', ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଦମ୍ଦାର୍ ଫିଚର୍ସ
ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ଦମଦାର୍ ଏସୟୁଭି ଟାଟା ସିଏରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲାକ୍-ଆଉଟ୍ ଡାର୍କ ଏଡିସନ କସମେଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସହିତ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
Published : September 21, 2026 at 7:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯେଉଁମାନେ ସାଧରଣତଃ ଗାଡିର ଲୁକ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏକ ବଡ଼ ବିପ୍ଲବ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ବାକି ଏସୟୁଭି ଭଳି ଟାଟା ସିଏରା(Tata Sierra)କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 'Dark Edition'ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଗାଡିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରାଇସ୍ 13.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର 'pure L' ବେସ୍ ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ । ଟାଟା ସିଏରାର ଏହି ଡାର୍କ ଏଡିସନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ ଏଡିସନ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ନୂଆ କାର୍ ଆଜି ଅର୍ଥାତ 21 ସେପ୍ଟମ୍ବର 20226ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଗାଡି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରେଜ୍ କରିଦେବ ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ:
|Tata Sierra Dark Editionର ଭେରିଏଣ୍ଟସ୍
|ପେଟ୍ରୋଲ-MT
|ପେଟ୍ରୋଲ-DCT
|ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ AT
|ଡିଜେଲ-MT
|ଡିଜେଲ-AT
|Pure L #Dark
|13.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|15.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|-
|15.44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|-
|Pure L (O) #Dark
|14.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|15.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|-
|16.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|17.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|Pure+ L #Dark
|15.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|16.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|-
|16.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|18.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|Adventure+ L #Dark
|17.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|18.59ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|19.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|18.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|19.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|Accomplished #Dark
|18.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|-
|20.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|19.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|20.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|Accomplished+ #Dark
|-
|-
|21.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|20.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|21.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
Tata Sierra Dark Editionର ଏକ୍ସଟେରିୟର:
ଟାଟା ସିଏରା ଡାର୍କ ଏଡିସନର ଏକ୍ସଟେରିୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ରୂପେ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଏସୟୁଭିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଫ୍ରିସିଆନ୍ ବ୍ଲାକ୍' ଫିନିଶ୍ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଗାଡିରେ ଥିବା ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ କ୍ରୋମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ହଟାଇ ସେଗୁଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଆଗ ଓ ପଛରେ ଥିବା ଟାଟାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋଗୋ ଏବଂ ବଡ଼ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଡାର୍କ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଗାଡିର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଡର୍ସ ଉପରେ ଚମକଦାର୍ '#DARK' ବ୍ୟାଜି୍ ଲଗାଯାଇଛି । ସେହିପରି କାର୍ କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ ବ୍ଲାକ୍-ଆଉଟ୍ ଫିନିଶ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏଥିରେ ୱାୟୋଲେଟ୍ ମେଟାଲିକ୍ ଟ୍ରିମ୍ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଛି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ପଲ୍ ରଙ୍ଗ ଗାଡିର ଏସି ଭେଣ୍ଟ ବେଜଲ୍, ଡୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ବ୍ୟାକ୍ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସିଟ୍ ଗୁଡିକର ଷ୍ଟିଚିଂ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ପଲ୍ ରଙ୍ଗର ସୁତାରେ କରାଯାଇଛି ।
Tata Sierra Dark Editionର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଫିଚର୍ସ:
ଗାଡ଼ିର ଫିଚର୍ସ ତାଲିକା ଏବଂ ଭିତରର ଡିଜାଇନ୍ ଲେଆଉଟ୍ରେ ସାଧାରଣ ସିଏରା ତୁଳନାରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରିପଲ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ସ, ଏକ ବିଶାଳ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍, ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଜୋନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାୱାର୍ ଟେଲଗେଟ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କନେକ୍ଟେଡ୍ କାର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସୁବିଧା ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଲେଭଲ୍-2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), ଗାଡ଼ି ଚାରିପାଖର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ମଜା ନେବା ପାଇଁ 12ଟି ବ୍ଲାକ୍ JBL ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ପିକର ବିଶିଷ୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି ।
Tata Sierra Dark Editionର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାୱାର:
ଟାଟା ସିଏରା ଡାର୍କ ଏଡିସନର ପାୱାର୍ଟ୍ରେନ୍ ବା ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହା ମୂଳ ଗାଡ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ 3ଟି ପୃଥକ ଏଞ୍ଜିନର ବିଶାଳ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି 1.5-ଲିଟର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ, ଯାହା 106hp ପାୱାର୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଥି ସହିତ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା 7-ସ୍ପିଡ୍ DCT ଗିୟରବକ୍ସ ମିଳିବ । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି 1.5-ଲିଟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ, ଯାହା 118hp ପାୱାର୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହା 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା 6-ସ୍ପିଡ୍ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନଟି ହେଉଛି 1.5-ଲିଟର ଡାଇରେକ୍ଟ-ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ, ଯାହା 160hpର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନକୁ କମ୍ପାନୀ କେବଳ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିଛି ।