ଦମଦାର ଲୁକ୍ ସହ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେବ 2025 Tata Sierra; ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଆଜି ନୂଆ 2025 Sierraକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି କ୍ଲାସିକ୍ ଡିଜାଇନ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ଆସିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 25, 2025 at 11:23 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଆଜି ନିଜର ସବୁଠୁ ଆଇକନିକ୍ SUV ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ Tata Sierraକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ Sierra Dayରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ-ରେଡି ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲା । 2025 ମଡେଲରେ ପୁରୁଣା ସିଏରାର ପରିଚୟ, ଟାଟାର ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଉପାଦାନ, ହାଇଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଇଞ୍ଜିନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଚଳିତ ଥର ସିଏରା ସିଧାସଳଖ ମିଡ୍-ସାଇଜ୍ ଏସୟୁଭି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବଜାରରେ ଦେବ କଡା ଟକ୍କର
ନୂଆ ଟାଟା ସିଏରା କମ୍ପାନୀର ICE SUV ଲାଇନଅପ୍ରେ Curvv ଠାରୁ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ମୁକାବିଲା ବଜାରରେ Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun ଓ Maruti Suzuki Victors ଭଳି ଏସୟୁଭି ସହିତ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବୁକିଂ 21,000 ଟଙ୍କାରେ ଟୋକନ ପରିମାଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
କ୍ଲାସିକ୍ ଲୁକ୍ ସହ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟଚ୍
ଏହାର ବାହାର ଡିଜାଇ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏରା ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଚଉଡ଼ା ଓ ବକ୍ସି ଲୁକ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜାଇନ ସହିତ ୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ଫ୍ଲସ୍ ଗ୍ଲେଜିଂ, କଳା ରଙ୍ଗର ଛାତ, ପେନାରୋମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ଏବଂ ବର୍ଗାକାର ଡିଜାଇନ୍ ପୁରୁଣା ମଡେଲର ସ୍ମୃତିକୁ ତାଜା କରିଛି । ଏଥିରେ ସମନ୍ବିତ LED DRL, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ଚକଚକିଆ କଳା ଉପାଦାନ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଟାଟା ଲୋଗୋ ଏହାକୁ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବଡ଼ 19-ଇଞ୍ଚ ଆଲଏ ଚକ, ଫ୍ଲସ୍ ଡୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବଂ ମୋଟା କ୍ଲାଡିଂ SUVର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍କୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।
ଭିତର ଡିଜାଇନ କିପରି ?
ନୂଆ ଟାଟା ସିଏରାର କ୍ୟାବିନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଟାଟାର ନୂଆ 'Life Space' ଡିଜାଇନ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାରରେ ବସିବା ପରେ ଘର ପରି ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ ମିଳିବା । ସିଏରାର ଟପ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଥିଏଟର-ପ୍ରୋ ଟ୍ରିପଲ୍-ସ୍କ୍ରିନ ସେଟଅପ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ, ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ ଓ ପାସେଞ୍ଜର ସ୍କ୍ରିନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପ୍ୟାନେଲ ତଳେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି । ମିଡ୍-ଲେଭଲ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଡୁଆଲ ସ୍କ୍ରିନ ସେଟଅପ୍ ଓ ନୂଆ ହେଡ୍ସ-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ସମୟରେ ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡରେ ଦେଖାଇଥାଏ । କ୍ୟାବିନରେ ଥିବା ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଓ ବଡ଼ ପେନାରୋମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ପ୍ରିମିୟମ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
କଣ ମିଳିବ ଫିଚର୍ସ ?
ଏହି ନୂଆ ଏସୟୁଭିରେ ଅନେକ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ସାମିଲ, ଯେଉଁଥିରେ ଡୁଆଲ-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଓ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍, ରିଅର ୱିଣ୍ଡୋ ସନସେଡ୍, ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ, 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି । ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ଭାବେ ଏଥିରେ ଲେଭଲ-2 ADAS ସାମିଲ । ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହିଲେ, କମ୍ପାନୀ 12-ସ୍ପିକର JBL ବ୍ଲାକ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଡଲବି ଅଟମୋସ୍ ସହିତ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଖାସ୍ SonicShaft ସାଉଣ୍ଡବାର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାମିଲ।
ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ
ନୂଆ ସିଏରାରେ ଟାଟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 160-170 bhp ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାର ଓ 250-280 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ମାନୁଆଲ୍ ଓ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉଭୟ ଗିଅରବକ୍ସ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 1.5-ଲିଟର ନାଚୁରାଲି ଏସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ ଇଞ୍ଜିନ ରୂପରେ ଆସିବ । ସେହିପରି ଏଥିରେ ଟାଟାର ବିଶ୍ବାସଯୋଗ୍ୟ 1.5-ଲିଟର ଡିଜେଲ ମୋଟର ମଧ୍ୟ ମାନୁଆଲ ଓ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉଭୟ ବିକଳ୍ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଭର୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ ।
ନୂଆ ସିଏରାର କଲର ଅପସନ
ଟାଟା ନୂଆ ସିଏରା ଏସୟୁଭିରେ 6ଟି ମୋନୋଟୋନ୍ (ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ) କଲର ଅପସନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି:
- Munnar Mist
- Andaman Adventure
- Bengal Rouge
- Coorg Clouds
- Pure Grey
- Pristine White
ଦାମ କେତେ ରହିବ ?
ନୂଆ ଟାଟା ସିଏରାର ଦାମ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 11 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 22 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ଯାଇପାରେ । ଏହାର କ୍ଲାସିକ୍ ଡିଜାଇନ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ପ୍ରିମିୟମ ଇଣ୍ଟିରିଅର ଯୋଗୁଁ 2025 ଟାଟା ସିଏରାକୁ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ SUV ଲଞ୍ଚିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।