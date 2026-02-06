ବହୁତ ଜଲଦି ବଜାରକୁ ଆସିବ Tata Punch EV ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
Tataର ଏହି ଛୋଟ SUV ଗାଡ଼ିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭର୍ସନ 20 ଫେବୃଆରୀ 2026 ତାରିଖରେ ହେବ ଲଞ୍ଚ । ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଭଳି ଏଥିରେ ଭିଜୁଆଲ ଓ ଫିଚର ଅପ୍ଗ୍ରେଡ଼ କରାଯିବ ।
Published : February 6, 2026 at 9:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବଦେଶୀ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Tata Motors କିଛି ଦିନ ତଳେ Tata Punch Facelift ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ପରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର Tata Punch EV ପାଇଁ କିଛି ମିଡ଼- ଲାଇଫ୍ ଅପଡେଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି । Tataର ଏହି ଛୋଟ SUV ଗାଡ଼ିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭର୍ସନକୁ 20 ଫେବୃଆରୀ 2026 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ପଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଭଳି ଏଥିରେ ବହୁ ଭିଜୁଆଲ ଓ ଫିଚର ଅପ୍ଗ୍ରେଡ଼ କରାଯିବ ।
ଡିଜାଇନ:
ଏହାର ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ Tata Punch EVରେ Punchର ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ବସନ ଇଞ୍ଜିନ(ICE)ରୁ କିଛି ଡିଜାଇନ ଦେକିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ହେଲେ Punch EVରେ,Tata Motorsର ଉପଲବ୍ଧ ଡିଜାଇନ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଟେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ନମିଳିପାରେ ।
ଏଲିମେ୍ଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବା ତେବେ LED ହେଡ଼ଲ୍ୟାମ୍ପ, LED DRLs ଓ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ କନେକ୍ଟେଡ଼ LED ଟେଲଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଟର ବ୍ୟବାହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । Tata Motors, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକିଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଯେପରି, କୋଲ୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରିଲ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ, ଓ ଏରୋ ଷ୍ଚାଇଲିସ୍ ଅଏଲ ହ୍ବିଲ୍ସ ବି ଯୋଗାଇପାରେ ।
ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫିଚର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ, Tata Punch EV Facelift ସାଧାରଣ Tata Punch ତୁଳନାରେ କିଛି ପାଦ ଆଗରେ ରହିବ । Tata Punch Faceliftର କିଛି ଫିଚର୍ସ ଏଥିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଫିଚର ମଧ୍ୟରେ କାରରେ ଆଲୁମିନେଟେଡ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ବିଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ କ୍ୟାପାସେଟିଭ ଟଚ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାନେଲ ଭଳି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ନୂଆ ମଡେଲରେ ଏକ 12.3 ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର ଦେଇପାରେ ।
Tata Punch EV Faceliftର ପାୱାର ଟ୍ରେନ:
Tata Punch EV Faceliftରେ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଥିରେ 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଭଏସ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ଼ ସନରୁଫ, ୱାୟାରଲେସ୍ ଫୋନ ଚାର୍ଜିଂ, ଅଟୋ ଡିମିଂ IRVM, ଭେଣ୍ଟିଲେଟଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର୍ସ ସାମିଲ ରହିଛି । ହେଲେ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପସନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ । ମାତ୍ର Tata Punch EVରେ 25 kWh ଓ 35 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି । ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଲେମଡ଼ ରେଞ୍ଜ 365 km ଅଟେ ।