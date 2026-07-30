ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା Tata Punch EV ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍: ଭାରତ NCAP କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମିଳିଲା 5 ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ
ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭି 2026 Tata Punch EV ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ ଭାରତ NCAP କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 5 ଷ୍ଟାର୍ ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ହାସଲ କରି ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
Published : July 30, 2026 at 12:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତା ଟାଟା ମୋଟର୍ସ (Tata Motors)ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ୍ ଏସୟୁଭି 2026 ଟାଟା ପଞ୍ଚ୍ ଇଭି (Tata Punch EV) ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଦମଦାର୍ ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ନୂତନ କାର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବା ଭାରତ ଏନସିଏପି (Bharat NCAP) ଦ୍ୱାରା ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିବା କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭିକୁ ଉଭୟ ଆଡଲ୍ଟ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଅକ୍ୟୁପାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 5-ଷ୍ଟାର୍ ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହି 5-ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ ପଞ୍ଚ୍ ଇଭିର ସମସ୍ତ 6ଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଉଭୟ 30 kWh ତଥା 40 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେସ୍ ମଡେଲ୍ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟପ୍ ମଡେଲ୍ ଭଳି ସମାନ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ । ଏହି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କମ୍ପାନୀର ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ 40 ଏବଂ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଏସ୍ 40 (ADV 40 & EMP+S 40) ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଡଲ୍ଟ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଅକ୍ୟୁପାଣ୍ଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସ୍କୋର୍:
ଆଡଲ୍ଟ ଅକ୍ୟୁପାଣ୍ଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବା ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟାଟା ପଞ୍ଚ୍ ଇଭି ମୋଟ 32 ପଏଣ୍ଟରୁ 31.09 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫସେଟ୍ ଡିଫର୍ମେବଲ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଏହା 16 ରୁ 15.28 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସାଇଡ୍ ମୁଭେବଲ୍ ଡିଫର୍ମେବଲ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍ ଟେଷ୍ଟରେ 16 ରୁ 15.80 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ଏଥିସହ ସାଇଡ୍ ପୋଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ବେକ ଓ ଗୋଡ଼କୁ ଉତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଚାଇଲ୍ଡ ଅକ୍ୟୁପାଣ୍ଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବା ଶିଶୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଏସୟୁଭି 49 ପଏଣ୍ଟରୁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ 45 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ଚାଇଲ୍ଡ ରେଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (CRS) ଡାଇନାମିକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 24 ରୁ 24 ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 12 ରୁ 12 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ।
ପ୍ରି-ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ କ'ଣ ବଦଳିଛି?
ଭାରତ ଏନସିଏପି ଦ୍ୱାରା ଟାଟା ପଞ୍ଚ୍ ଇଭିର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଟେ । ପୂର୍ବରୁ 2024 ମସିହାରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରି-ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ନୂଆ ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ୍ ମଡେଲ୍ର ଆଡଲ୍ଟ ଅକ୍ୟୁପାଣ୍ଟ୍ ସ୍କୋର୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍କୋର୍ 31.46 ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 31.09କୁ ଖସି ଆସିଛି । ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଇଲ୍ଡ ଅକ୍ୟୁପାଣ୍ଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସ୍କୋର୍ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ସେହିପରି ଗତବର୍ଷ ଆଇସିଇ (ICE) ଇଞ୍ଜିନ୍ ବା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ପଞ୍ଚ୍ ଆଡଲ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ରେ 30.58 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ତୁଳନାରେ ଇଭି ମଡେଲ୍ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।
ସମସ୍ତ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ:
ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2026 ଟାଟା ପଞ୍ଚ୍ ଇଭିର ସମସ୍ତ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ (ଆଗ, ସାଇଡ୍ ଏବଂ କର୍ଟନ୍), ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (ESC), ପେଡେଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସମସ୍ତ ସିଟ୍ ପାଇଁ 3-ପଏଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ୍ ସହ ରିମାଇଣ୍ଡର୍ ଏବଂ ପଛ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆଇସୋଫିକ୍ସ (ISOFIX) ଚାଇଲ୍ଡ ସିଟ୍ ମାଉଣ୍ଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 9.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।