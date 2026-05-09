ବଜାରକୁ ଆସିଲା ଟାଟା ନେକ୍ସନର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ବଜେଟରେ ମିଳିବ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍
ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 1.2-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଥାଏ । 118 bhp ପାୱାର ସହିତ 170 Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । 5-6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ ଗିଅରବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
Published : May 9, 2026 at 3:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ SUV ରେଞ୍ଜ 'ଟାଟା ନେକ୍ସନ'ର ଲାଇନଅପ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍ବଦେଶୀ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏହାକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ 9.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟର ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି ଯେ, ଏଥିରେ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୂଫ୍ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Tata Nexon ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ବଜେଟରେ ପାନୋରାମିକ୍ ସନ୍ରୁଫ୍ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । Tata Nexon ଭାରତୀୟ ବାଜାରରେ 10 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Tata Nexon Pure+ PS ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ:
Tata Nexonର ଏହି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ମାନୁଆଲ ପାଇଁ 9.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପେଟ୍ରୋଲ AMT ଭର୍ସନର ମୂଲ୍ୟ 10.14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟେ ।
Tata Nexon Pure+ PS
|ପାୱାର ଟ୍ରେନ
|୧.୨-ଲିଟର, ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ମାନୁଆଲ୍
|9.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|୧.୨-ଲିଟର, ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ AMT
|10.14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|୧.୨-ଲିଟର, ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, iCNG ମାନୁଆଲ୍
|10.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|୧.୫-ଲିଟର ଡିଜେଲ ମାନୁଆଲ୍
|10.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|1.5-ଲିଟର ଡିଜେଲ AMT
|11.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
Tata Nexon Pure+ PSର ଇଞ୍ଜିନ:
ପାୱାର ଟ୍ରେନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତେବେ ନୂଆ Nexon Pure+ PS ଭାରିଏଣ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ସହିତ ଟ୍ବିନ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ CNG ପାୱାରଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏହା ପୂରଣ କରିବ । ଏହି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 1.2-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଥାଏ । ଏହା 118 bhp ପାୱାର ସହିତ 170 Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ 5 କିମ୍ବା 6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ ଗିଅରବକ୍ସ ବିକଳ୍ପ ସହିତ 6 ସ୍ପିଡ୍ AMT ଓ 7 ସ୍ପିଡ୍ DCT ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟ୍ବିନ ସିଲିଣ୍ଡର iCNG ପାୱାରଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନ 99 bhp ପାୱାର ସହିତ 170 Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ହେଲେ ଏଠାରେ କେବଳ 6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ ଗିୟରବକ୍ସର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ । ଡିଜେଲ ପାୱାର ଟ୍ରେନରେ 1.2-ଲିଟର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ମିଳିଥାଏ । ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜେଲ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଇନ୍ଧନ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ହୋଇପାରିଛି ।
Tata Nexon Pure+ PSର ଫିଚର୍ସ:
- ଭଏସ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍
- ୱାୟରଲେସ ଆଣ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ (Wireless Android Auto)
- ଆପଲ କାର୍ପ୍ଲେ (Apple CarPlay)
- 26.03 cm ବିଶିଷ୍ଟ Harman ଇନ୍ଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍
- 6ଟି ସ୍ପିକର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍
- ଅଟୋ ଏଲଇଡି ହେଡ୍ ଲାମ୍ପ
- କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ
- ବର୍ଷା ପାଗକୁ ସେନ୍ସ କରିପାରୁଥିବା ୱାଇପର୍
- HD ରିଅର୍ ଭ୍ୟୁ କ୍ୟାମେରା
- LED ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ