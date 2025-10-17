ADAS ଟେକନିକ୍ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Tata Nexon; ନୂଆ ରେଡ୍ ଡାର୍କ ଏଡିସନ୍ ବି ଲଞ୍ଚ
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏବେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସୟୁଭି ଟାଟା ନେକ୍ସନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଆଡଭାନ୍ସ କରି ADAS ଫିଚର ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ସହ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ରେଡ୍ ଡାର୍କ ଏଡିସନ୍ ।
Published : October 17, 2025 at 3:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏବେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସୟୁଭି Tata Nexonକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିଛି । ସମ୍ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀ Nexon EVରେ ଲେଭଲ୍-2 ADAS (Advanced Driving Assistance System) ଫିଚର ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ Nexon SUV ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ Nexon (ICE)ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ସମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ଟାଟା ଏକ ନୂତନ ସୀମିତ ଭାରିଏଣ୍ଟ Red Dark Editionକୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
ଟାଟା Nexon ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷାର ସମାର୍ଥକ ହୋଇଆସିଛି । ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ କାର ଥିଲା ଯାହାକୁ 5-ଷ୍ଟାର ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଉଭୟ GNCAP ଓ BNCAP (ଇଣ୍ଡିଆ NCAP)ରୁ ଡୁଆଲ 5-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ପାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର SUV ଅଟେ ।
ADAS ମିଳିଥିବା ନେକ୍ସନ ମଡେଲ: ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ
ADAS ସହ ଆସିଥିବା ଟାଟା ନେକ୍ସନର Fearless+PS DCA ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି । ଯଦି ଆମେ ଫିଚର୍ସ କଥା କହିବା, ତେବେ ନେକ୍ସନର ADAS ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନେକ ହାଇଟେକ୍ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅଟୋନୋମସ୍ ଇମରଜେନ୍ସି ବ୍ରେକିଂ (AEB), ଲେନ୍ କିପ୍ ଆସିଷ୍ଟ, ଫରୱାର୍ଡ କୋଲିଜନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲେନ୍ ଡିପାର୍ଚର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ, ହାଇ ବିମ୍ ଆସିଷ୍ଟ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସାଇନ୍ ରେକଗ୍ନିସନ ଆଦି ସାମିଲ । ଏହି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ନେକ୍ସନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Hyundai Creta ଓ Mahindra XUV 3XO ଭଳି ଏସୟୁଭି ମୁକାବିଲାରେ ମଜଭୁତ ହୋଇଛି ।
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|ଦାମ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)
|Fearless+ PS (ADAS ବିନା)
|₹ 13.27 ଲକ୍ଷ
|Fearless+ PS (ADAS ସହିତ)
|₹ 13.53 ଲକ୍ଷ
Red Dark Edition: ଲୁକ୍ ଓ ଇଣ୍ଟିରିଅର
ରେଡ୍ ଡାର୍କ ଏଡିସନ୍ଟି ଆଟଲାସ୍ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଲାଲ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଏବଂ ପିଆନୋ କଳା ଫିନିସିଂ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହାର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କଳା ଇଣ୍ଟିରିଅରରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଚମଡା ସିଟ୍, ଲାଲ ସିଲାଇ, ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଲାଲ ଇନସର୍ଟ ଏବଂ 'ରେଡ୍ ଡାର୍କ' ବ୍ୟାଜିଂ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ରେଡ୍ ଡାର୍କ ଏଡିସନର ଇଞ୍ଜିନକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି । 2025 ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ ସମାନ 120PS 1.2L ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ୍, 118PS 1.5L ଡିଜେଲ୍ ଏବଂ 100PS 1.2L ପେଟ୍ରୋଲ୍ + CNG ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି । ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍, 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍, 6-ସ୍ପିଡ୍ AMT ଏବଂ 7-ସ୍ପିଡ୍ DCT ସାମିଲ ।
Red Dark Edition: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ADAS ଅପଡେଟ୍ ସହିତ Nexon Red Dark Edition ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ-DCA ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ₹13.81 ଲକ୍ଷ ଅଛି । ଏହି ସଂସ୍କରଣ 5ଟି ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ: ଯେଉଁଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ-MT, ପେଟ୍ରୋଲ-DCA, CNG-MT, ଡିଜେଲ-MT ଏବଂ ଡିଜେଲ-AMT ସାମିଲ ।
ଟାଟା ନେକ୍ସନ ରେଡ୍ ଡାର୍କ ଏଡିସନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ₹12.44 ଲକ୍ଷ (ପେଟ୍ରୋଲ୍ MT)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ₹14.15 ଲକ୍ଷ (ଡିଜେଲ୍ AMT) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ । ଗତ ମାସରେ Nexon 22,000ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ରେକର୍ଡ କରିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । GST ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନେକ୍ସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ବହୁବିଧ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ।