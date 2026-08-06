ETV Bharat / technology

ମାତ୍ର 9.99 ଲକ୍ଷରେ Tata ଲଞ୍ଚ କଲା ସୁପର୍ ଏସୟୁଭି, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ୍ ଲୁକ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସୟୁଭି ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍‌ର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ Camo Edition ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

Tata Nexon Camo Edition has been launched in two variants.
Tata Nexon Camo Edition କୁ ଦୁଇଟି ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । (Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 4:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ (Tata Motors) ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍‌ର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନେକ୍ସନ୍‌ର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସୀମିତ ସଂସ୍କରଣ ବା ଲିମିଟେଡ୍-ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ 'Nexon Camo Edition' କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ କାର୍‌ର ସଫଳତାର 9 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ଏବଂ ଏହାର 11 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବା ଖୁସିରେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ୟାମୋ ଏଡିସନକୁ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ କାର୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମେକାନିକାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍ ଏବଂ କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ କସମେଟିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଓ ଇକ୍ଵିପମେଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଛି ।

ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକ୍ସଟିରିୟର:

Coorg Cloud variant of Tata Nexon Camo Edition.
Tata Nexon Camo Edition ର Coorg Cloud ଭେରିଏଣ୍ଟ । (Tata Motors)

ଏହି ନୂଆ ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମୋ ଏଡିସନର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପେଣ୍ଟ ଫିନିଶ୍ ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି 'Munnar Mist', ଯାହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଗ୍ରେ-ଗ୍ରୀନ୍ (Grey-Green) ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ । ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି 'Coorg Cloud', ଯାହା ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରେ-ସିଲଭର୍ (Grey-Silver) ଶେଡ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ, ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନା ଭାଗରେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ମଡେଲଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଡର ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ 'Camo' ବ୍ୟାଜ୍ ଲଗାଯାଇଛି । କାର୍‌ର ଭିତର କ୍ୟାବିନକୁ ଦେଖିଲେ ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍‌ର ହେଡ୍‌ରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ୟାମୋ-ଥିମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପରଫୋରେସନ ଡିଜାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

କ୍ୟାବିନ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡାସକାମ୍:

ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର କ୍ୟାବିନ ବା ଇଣ୍ଟିରିୟର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏହି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ 12.3-inchର ବଡ଼ ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ସହିତ ଏକ 10.25-inchର ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଫିଚର୍ ଭାବେ ଏକ 'ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡାସକାମ୍' (Integrated Dashcam) ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଡାସକାମ୍ ଗାଡ଼ିର ଚାରୋଟି ସରାଉଣ୍ଡ-ଭ୍ୟୁ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ କାମ କରିଥାଏ । ଏହା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ବା କୋଣସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସେହି ଫୁଟେଜ୍‌କୁ ଆପେଆପେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଭ୍ କରିଦେଇଥାଏ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ସେଭ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍‌ର ବଡ଼ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ ।

ପ୍ରିମିୟମ ସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭେରିଏଣ୍ଟ:

ଏହି ଗାଡ଼ିର ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଇକ୍ଵିପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍ (Panoramic Sunroof), ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ସ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁ ମନିଟର ସହିତ 360-degree କ୍ୟାମେରା, ଏକ ଜେବିଏଲ୍ (JBL)ର 9-ସ୍ପିକର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ, ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର, କନେକ୍ଟେଡ୍ କାର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ 7ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ADAS ସୁଇଟ୍ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ । ସୁରକ୍ଷା ମାମଲାରେ ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ ସବୁବେଳେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ୟାମୋ ଏଡିସନରେ ମଧ୍ୟ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ESP ସହିତ ଉଭୟ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ NCAP ଏବଂ ଭାରତ NCAP କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ 5-Star ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି କ୍ୟାମୋ ଏଡିସନ କାର୍‌ଟି ବଜାରରେ Creative, Creative+ S, Creative+ PS, Fearless+ PS, ଏବଂ Fearless+ A PS ଟ୍ରିମ୍ସ ବିକଳ୍ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାୱାରଟ୍ରେନ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଏହାର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ Fearless+ A PS ମଡେଲରେ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଡୁଆଲ-କ୍ଲଚ୍ ଅଟୋମେଟିକ ଗିୟରବକ୍ସ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଗିୟରବକ୍ସ:

ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମୋ ଏଡିସନ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ଚାଲୁଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ ଭଳି ସମାନ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ୩ ଟି ଭିନ୍ନ ପାୱାରଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାଛିପାରିବେ:

1.2-litre ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ: ଯାହା 118bhp ର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 170Nm ର ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

1.5-litre ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ: ଯାହା 113bhp ର ପାୱାର ସହିତ 260Nm ର ଦମଦାର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

1.2-litre ଟର୍ବୋ-CNG ଇଞ୍ଜିନ: ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 99bhp ର ପାୱାର ସହିତ 170Nm ର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ।

ଏହି ସବୁ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମାନୁଆଲ୍ (Manual), AMT ଏବଂ ଡୁଆଲ-କ୍ଲଚ୍ ଅଟୋମେଟିକ (DCT) ଗିୟରବକ୍ସର ଚମତ୍କାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Ather Konarc, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ 2026 Mahindra Scorpio-N: ମିଳିବ 540-Degree କ୍ୟାମେରା ଓ ସନରୁଫ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍‌

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ: ମେଟା ହରାଇଲା Safe Harbour ସୁରକ୍ଷା, ମାଗିଲେ କ୍ଷମା

ବଜାରକୁ ପୁଣି ଆସିଲା Yamaha ବାଇକ୍‌ର ନୂଆ ଏଡିସନ୍ , ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଏହାର ଦାମ୍‌

TAGGED:

TATA NEW CAR LAUNCH
NEXON CAMO INTERIOR
CHEAP PUNCH CNG SUV
ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମୋ ଭେରିଏଣ୍ଟ
TATA NEXON CAMO EDITION PRICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.