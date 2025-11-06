ETV Bharat / technology

ବିଶ୍ବ ବିଜୟିନୀଙ୍କୁ ଟାଟାର ବଡ଼ ଉପହାର; ପ୍ରତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ 25 ଲକ୍ଷର କାର

ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ବିଶ୍ବକପ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଏବେ ପ୍ରତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଟାଟାର ଏହି ଦାମି କାର । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Tata Motors
ବିଶ୍ବ ବିଜୟିନୀଙ୍କୁ ଟାଟା ବଡ଼ ଉପହାର (Image Credit: Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 6, 2025 at 7:56 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଇସିସି ବିଶ୍ବକପ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରସ୍କାର ବର୍ଷା ହେଉଛି । ବିଶ୍ବକପର 52 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି । ଏବେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍‌ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦାମି ଉପହାର ଦେଇଛି । ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଦଳର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହାର କାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ବଜାରରେ ନାହିଁ ।

ଅର୍ଥାତ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ଏହି ଦାମି କାର ଟାଟା ସିଏରା ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଏହି କାରର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍‌ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ବକପ ବିଜୟୀ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଲଞ୍ଚ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏକ ପୁରୁଣା ଲୋକପ୍ରିୟ କାରକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ନୂଆ ଲୁକ୍‌ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ବିଜୟିନୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟପ୍‌ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ୍‌

ବିଶ୍ବକପ ଖେଳିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ 2025 ଟାଟା ସିଏରା କାରର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମଡେଲ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଦ୍ବାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି । ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ପାସେଞ୍ଜର ଭେଇକିଲ୍ସ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ICC ମହିଳା ବିଶ୍ବକପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପାଳନ କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ ଗର୍ବର ସହିତ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟାଟା ସିଏରା କାର ଉପହାର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।"

ଟିମ ଉପରେ ହେଉଛି ଉପହାର ବର୍ଷା

ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ନିରନ୍ତର ଉପହାର ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦଳକୁ ICC ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ₹39 କୋଟି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିଛି, ଯେତେବେଳେ BCCI ₹51 କୋଟିର ବୋନସ୍‌ ଘୋଷଣା କରିଛି । ସେହିପରି ଗୁଜୁରାଟର ସୁରଟର ଜଣେ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଦଳକୁ ହୀରା ହାର ଏବଂ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଉପହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଘରୋଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ₹50 ଲକ୍ଷରୁ ₹1 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

2025 Tata Sierra କିପରି ?

ସିଏରାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ 3-ଡୋର୍‌ ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସିଏରାରେ 5-ଡୋର୍‌ ରହିବ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଫଟୋରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ସଂଯୁକ୍ତ LED ଟେଲଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସ୍ଲିକ୍ ଡୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭଳି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି । ଲାଟେଷ୍ଟ ଟିଜରରେ ନୂତନ ଟାଟା ସିଏରାର ଏକ ବୋଲ୍ଡ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଫିନିଶ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ।

ନୂତନ ଟିଜର ଭିଡିଓରେ 3-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଥିବା ଏକ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ସେଟଅପ୍ 3ଟି ସଂଯୁକ୍ତ ଡିସପ୍ଲେ ନେଇ ଗଠିତ: ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାନେଲ୍, ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ । ଟାଟା ମୋଟର୍ସର କୌଣସି ଏକ ବାହାନରେ ପ୍ରଥମ ଖରି ଏପରି କନଫିଗିରେସନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସମାନ ସେଟଅପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରୟରେ ଥିବା Mahindra XEV 9eରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଯଦି ଆମେ କମ୍ପାନୀର ଏହି ଆଗାମୀ କାରର ପାୱାରଟ୍ରେନ ଓ ଇଞ୍ଜିନ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ଏହା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ସହ ଆସିପାରେ । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି ଏବଂ ହାରିଅର ଓ ସଫାରି ମଡେଲରୁ ନିଆଯାଇଥିବା 2.0-ଲିଟର କ୍ରାଓଟିକ୍‌ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅପସନରୁ ମାନୁଆଲ ଓ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଉଭୟ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

TATA NEW SIERRA SUV
WOMENS WORLD CUP WINNING TEAM
ଟାଟା ସିଏରା
ମହିଳା ବିଶ୍ବକପ ବିଜେତା ଟିମ
TATA MOTORS

