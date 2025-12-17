ETV Bharat / technology

2026ରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିବ 3 ନୂଆ କାର; ଜାଣନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ କିଏ

ଯଦି ଆପଣ ଟାଟା କାର ଲଭର୍ସ ଓ ନୂଆ କାର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି..ତେବେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । କାରଣ ନୂଆବର୍ଷରେ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଟାଟାର 3 ନୂଆ କାର। ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Tata Nexon
Tata Nexon (Image Credit: Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 17, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବଦେଶୀ କାର ନିର୍ମାତା ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନୂଆବର୍ଷରେ ଘରୋଇ ବଜାର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀ 2026ରେ ବଜାରରେ 3ଟି ନୂଆ କାର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଏଥିରେ ଟାଟା ସିଏରାର ଇଲେକଟ୍ରିକ ଭର୍ସନ (Tata Sierra EV) ସାମିଲ ଅଛି । ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବହୁପ୍ରତିକ୍ଷିତ Tata Sierra SUVର ICE ଭର୍ସନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ-ହ୍ବିଲ୍‌-ଡ୍ରାଇଭ କନଫିଗିରେସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।

ଟାଟା ସିଏରା ଇଭି ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ୟ କାର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଏଥିରେ Tata Punch ଫେସଲିଫ୍ଟ ଭର୍ସନ ସାମିଲ, ଏହାକୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ । ସେହିପରି 2026 Tata Nexonକୁ ବି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ । ତେବେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଟାଟା ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଥିବା କାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

2026 Tata Punch Facelift

କମ୍ପାନୀର ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଟାଟା ପଞ୍ଚ୍‌ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ରୂପାନ୍ତର ମଡେଲକୁ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହାର ଷ୍ଟାଇଲିଂ Punch EV ସହିତ ସମାନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ଲାଇଟ୍ ବାର୍, ଏକ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ବମ୍ପର ଡିଜାଇନ୍, ସଂଶୋଧିତ ଆଲଏ ଚକ ଏବଂ ଏକ ସତେଜ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଛ ଭାଗ ସାମିଲ ହେବ ।

Tata Punch
Tata Punch (Image Credit: Tata Motors)

ଏହାର ଭିତର ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଟାଟା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅପଡେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇପାରେ, ଯାହା ପଞ୍ଚ EVର ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନକୁ ICE ମଡେଲରେ ଆଣିଥିଲା । ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ EVର ଦୁଇ-ସ୍ପୋକ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ସାମିଲ କରିପାରେ, ଏହା ସହିତ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍ ଭଳି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

କାରର ଫେସଲିଫ୍ଟେଡ୍ ସଂସ୍କରଣ ALFA ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରହିବ ଏବଂ 1.2-ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ CNG ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଟାଟା ପଞ୍ଚର ମୂଲ୍ୟ ₹6 ଲକ୍ଷରୁ ₹9.5 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

2026 Tata Sierra EV

କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ସିଏରାର ଏକ EV ସଂସ୍କରଣକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ । କମ୍ପାନୀ 2026 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସରେ ଏହାର ଲଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପଛ-ଚକିଆ ଏବଂ ଅଲ୍-ଚକିଆ-ଡ୍ରାଇଭ୍ ବିକଳ୍ପ ଉଭୟ ରହିବ । ଆର୍ଗୋସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିର୍ମିତ ଏହି EV ଏକ ସ୍କେଟବୋର୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଯାହା ଡୁଆଲ୍ ମୋଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହି କାରର ଉତ୍ପାଦନ ଟାଟାର ସାନନ୍ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ICE ମଡେଲ୍ ସହିତ ହେବ ।

Tata Sierra
Tata Sierra (Image Credit: Tata Motors)

ଷ୍ଟାଇଲିଂ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ EVରେ ବ୍ଲାଙ୍କଡ୍‌-ଅଫ୍‌ ଗ୍ରୀଲ ସହିତ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫେସିଆ ଦିଆଯିବ । ଏହାର ପାୱାରଟ୍ରେନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏରା ଇଭିରେ Curvv EVର 55 କିଲୋୱାଟ୍‌ ପ୍ୟାକ୍‌ ଓ Harrier EVର 65 କିଲୋୱାଟ୍‌ ୟୁନିଟ୍‌ ମିଳିପାରେ । ଏହି କାର ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ ।

Tata Sierra
Tata Sierra (Image Credit: Tata Motors)

2026 Tata Nexon

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଆଗାମୀ ପିଢିର ଟାଟା ନେକ୍ସନ ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଯାହାର କୋଡନେମ୍‌ 'ଗରୁଡ଼' ରଖାଯାଇଛି । ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା 2027 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ନୂଆ ମଡେଲ ହୁଏତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ପ୍ରଥମ ପିଢିର ଟାଟା ନେକ୍ସନର ଏଖ ଦଶନ୍ଧି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ଅବସାନ ଘଟିବ । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ ଆଣି ଏହାର କ୍ୟାବିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏଥିରେ 1.2-ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ CNG ଇଞ୍ଜିନର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଡିଜେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 12,000 ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଟାଟା ନେକ୍ସନର 15,000 ୟୁନିଟ୍ ତୁଳନାରେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ EV ମଧ୍ୟ ସମୟକ୍ରମେ ସମାନ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବ । ନୂତନ ଟାଟା ନେକ୍ସନର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ₹8 ଲକ୍ଷରୁ ₹17 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

