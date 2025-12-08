ETV Bharat / technology

Tata Sierra ଦାମର ଖୁଲାସା; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଭାରିଏଣ୍ଟର କେତେ ଦାମ

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିକଟରେ ନିଜର ନୂଆ ଟାଟା ସିଏରା ଏସୟୁଭିକୁ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମର ଖୁଲାସା କଲା କମ୍ପାନୀ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Tata Sierra
Tata Sierra (Image Credit: Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 11:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଘରୋଇ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଏହାର ନୂତନ ଟାଟା ସିଏରା SUVକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ସେତେବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲା । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାରିଏଣ୍ଟର ଦାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହାର ଦୁଇଟି ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଏହି କାରଟି 7ଟି ଭାରିଏଣ୍ଟ Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished ଓ Accomplished+ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହାର ବୁକିଂ ଡିସେମ୍ବର 16, 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଜାନୁଆରୀ 15, 2026 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ, ଟାଟା ସିଏରା ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଭିକ୍ଟୋରିସ୍, କିଆ ସେଲଟୋସ୍, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଟାରା, ଟୟୋଟା ଅର୍ବାନ୍ କ୍ରୁଜର ହାଇରାଇଡର, ହୋଣ୍ଡା ଏଲିଭେଟ୍, ଭକ୍ସୱାଗନ୍ ଟାଇଗୁନ୍, ସ୍କୋଡା କୁଶାକ ଏବଂ MG ଆଷ୍ଟର ଭଳି କାର ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଟାଟା ସିଏରାକୁ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଲାଇନଅପ୍‌ରେ Tata Harrier ତଳେ କିନ୍ତୁ Tata Curvv ଉପରେ ରଖିଛି । ତଥାପି ଏହାର ଟପ୍‌ ଭାରିଏଣ୍ଟର ଦାମ ଏବେ ବି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।

Tata Sierra
Tata Sierra (Image Credit: Tata Motors)

Tata Sierra: ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ

ଇଞ୍ଜିନଗିଅରବକ୍ସSmart+PurePure+AdventureAdventure+AccomplishedAccomplished+
1.5 NA Revotron ପେଟ୍ରୋଲମାନୁଆଲ୍‌₹11.49 ଲକ୍ଷ₹12.99 ଲକ୍ଷ₹14.49 ଲକ୍ଷ₹15.29 ଲକ୍ଷ₹15.99 ଲକ୍ଷ
DCT-₹14.49 ଲକ୍ଷ₹15.99 ଲକ୍ଷ₹16.79 ଲକ୍ଷ-
1.5 T-GDI turbo-petrolଅଟୋମେଟିକ୍‌----₹17.99 ଲକ୍ଷଅପ୍ରକାଶିତଅପ୍ରକାଶିତ
1.5 Kryojet Dieselମାନୁଆଲ୍‌₹12.99 ଲକ୍ଷ₹14.99 ଲକ୍ଷ₹15.99 ଲକ୍ଷ₹16.49 ଲକ୍ଷ₹17.19 ଲକ୍ଷ
ଅଟୋମେଟିକ୍‌-₹15.99 ଲକ୍ଷ₹17.49 ଲକ୍ଷ-Rs 18.49 ଲକ୍ଷଅପ୍ରକାଶିତଅପ୍ରକାଶିତ

Tata Sierra: ପାୱାରଟ୍ରେନ୍‌

ଏହି କାରଟି 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏକ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାହା 158 bhp ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଏକ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ । ଦ୍ବିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ 1.5-ଲିଟର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ-ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାହା 105 bhp ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଏହା ମାନୁଆଲ୍ ଓ ଡୁଆଲ୍-କ୍ଲଚ୍ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଗିଅରବକ୍ସର ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ । ସେହିପରି ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ 1.5-ଲିଟର ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାହା ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ 116 bhp ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।

Tata Sierra
Tata Sierra (Image Credit: Tata Motors)

Tata Sierra: ଫିଚର୍ସ

ଟାଟା ସିଏରା Smart+ର ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ଟ୍ରିମ୍‌ରେ LED DRL ଏବଂ ଟେଲ୍‌-ଲ୍ୟାମ୍ପ, ପୁସ୍‌-ବଟନ୍‌ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ପଛ AC ଭେଣ୍ଟ୍‌, 17-ଇଞ୍ଚ ଚକ, 4ଟି ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍‌ ଏବଂ ଅଟୋ ହୋଲ୍ଡ ସହିତ ଏକ ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍‌ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଫିଚର ଅଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହାର ପିଓର୍ ଏବଂ ପିଓର୍+ ଭାରିଆଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍‌, 10-ଇଞ୍ଚ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନ୍‌ମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍‌, କ୍ରୁଜ୍‌ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ୱେୟାରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ/ଆପ୍‌ଲ୍‌ କାର୍‌ପ୍ଲେ, ଅଟୋ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ବର୍ଷା-ସେନ୍ସିଂ ୱାଇପର୍‌ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍‌-ଜୋନ୍‌ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଫିଚର ସହିତ ଆସିଥାଏ ।

Tata Sierra
Tata Sierra (Image Credit: Tata Motors)

ଏହାବ୍ୟତୀତ, Adventure ଓ Adventure+ ଭାରିଏଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଏଥିରେ 18-ଇଞ୍ଚର ହ୍ବିଲ୍ସ, 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଟେରେନ ମୋଡ୍ସ, ଏକ ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ ଓ ଲେଦରେଟ୍‌ ଟ୍ରିମ ସହିତ କିଛି ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଫିଚର ମିଳିଥାଏ । ଟାଟା ସିଏରାକୁ କମ୍ପାନୀ 6ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିଷ୍ଟିନ ହ୍ବାଇଟ୍‌, ପ୍ୟୁର ଗ୍ରେ, କୁର୍ଗ କ୍ଲାଉଡ୍‌, ମୁନ୍ନାର ମିଷ୍ଟ, ବେଙ୍ଗଲ ରାଉଜ୍‌ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସାମିଲ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତଳେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ବାଇକ୍‌; ତାଲିକାରେ BMW, KTM

TAGGED:

TATA MOTORS
TATA SIERRA PRICES
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ
ଟାଟା ସିଏରା ଦାମ
TATA SIERRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.