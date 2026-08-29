ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଏବେ ‘TATA.CARS’ ନାମରେ ଜଣାଯିବେ ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି, ବଦଳିଲା ଲୁକ୍ ଓ ରଙ୍ଗ!
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ପାସେଞ୍ଜର ଭେହିକିଲ୍ସ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ‘TATA.CARS’ ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
Published : August 29, 2026 at 6:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ପାସେଞ୍ଜର ଭେହିକିଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (TMPV) ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ ‘TATA.CARS’ ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ନୂଆ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଣା ନାମ ‘ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ପାସେଞ୍ଜର ଭେହିକିଲ୍ସ’ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ । ସମସ୍ତ ରେଗୁଲେଟୋରୀ, ନିବେଶକ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ‘TMPV’ ନାମ ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରହିବ, କେବଳ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଭୂତିକୁ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଚେହେରା ପାଲଟିବ TATA.CARS:
ଏହି ନୂତନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ଶୋ’ରୁମ୍, ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର, ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍, ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଟେଲ୍ ଆଉଟ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଟାଟା ଗାଡ଼ି ଦେଖିବେ, କିଣିବେ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସିଂ କରାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମାନ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିବ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା Nexon, Punch, Harrier, Safari ଏବଂ Curvv ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରତ ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ନାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ । ଏହାସହିତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ଟାଟା ଇଲିପ୍ସ’ (T) ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଭଳି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ।
ନୂଆ ରଙ୍ଗ, ଟାଇପ୍ଫେସ୍ ଏବଂ ସୋନିକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି:
ଏହି ନୂତନ ରିବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ଶୋ’ରୁମ୍, ସର୍ଭିସ୍ ନେଟୱାର୍କ, ୱେବସାଇଟ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରିଟେଲ୍ ଟଚ୍ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା । ତେବେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା Nexon, Punch, Harrier, Safari ଏବଂ Curvv ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡେଲ୍ ନାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ । ଏହାସହ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସିଗ୍ନେଚର୍ ‘ଟାଟା ଇଲିପ୍ସ’ (T) ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ।
ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଏବଂ ନୂଆ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍:
ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସହିତ ଟାଟା ଏକ ନୂତନ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆସେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏଥିରେ ‘Ambition Blue’ କଲର୍ ଥିମ୍ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗର ଏକ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ସନ । ଏହାସହିତ ‘Parallel Display’ ନାମକ ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ଟାଇପ୍ଫେସ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି । ସମଗ୍ର ଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ‘Parallel Pathways’ ଧାରଣା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯାହା ସଡ଼କ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲେନ୍ ଏବଂ ଟାଟାର ‘T’ ଡିଜାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ଏଥିସହିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସୋନିକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
‘TATA.CARS’ ଏକ ମାଷ୍ଟର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଆମ୍ବ୍ରେଲା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ICE (ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଲ୍ କମ୍ବସନ ଇଞ୍ଜିନ୍) ଏବଂ EV (ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍) ଉଭୟ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯିବ । ଏହି ନୂତନ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସହିତ ‘Nothing's Too Far’ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଟାଟା କାର୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ୍ ନିୟମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ କେବଳ ରିଟେଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଫେଜ୍ ମ୍ୟାନରରେ ଅପଡେଟ୍ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗୁଗଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା Gemini Omni 1.1 Flash, ମିଳିବ 4K ସ୍କେଲିଂ ସୁବିଧା!