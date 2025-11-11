ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଲା ଟାଟା ମୋଟର୍ସ; ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ରଖିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଦୁଇ ଚକିଆ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖି ଗୁଜବ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 11, 2025 at 4:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା । ତେବେ ଶେଷରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଗୁଜବ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏକ X ପୋଷ୍ଟରେ, କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏହା ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ । ଏଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ଖବର ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛି ।
କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦହନ ଇଞ୍ଜିନ୍ (ICE) ଏବଂ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (EV) ୱେବସାଇଟ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାମାଣିକ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ । କମ୍ପାନୀ ଏହି X ପୋଷ୍ଟକୁ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଗୁଜବ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ବରୂପ ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଅଟୋମେକର ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମୋଟରସାଇକେଲ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
For verified updates and official information, please visit https://t.co/Ac812Be6nw and https://t.co/WdwA0RVagQ, the official source for Tata Motors Passenger & Electric Vehicles related news and updates.#TataMotors #OfficialStatement pic.twitter.com/ZrOzSAw7Yp— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) November 10, 2025
ଏପରିକି କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଟାଟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ 125cc ମୋଟରସାଇକେଲ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି । 60,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଏହି କାଳ୍ପନିକ ମୋଟରସାଇକେଲ ପ୍ରାୟ 90 kmpl ମାଇଲେଜ୍ ଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା । ମୋଟରସାଇକେଲର ନକଲି ରେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଥ୍ୟା ବିବରଣୀ ସହିତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜାଗୁଆର ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ସାମିଲ, ଯାହାକୁ ଏହା 2008 ମସିହାରେ ଫୋର୍ଡଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା ।
Tata Motorsର ଇତିହାସ
- ଟାଟା ମୋଟର୍ସ (ପୂର୍ବରୁ ଟାଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ କମ୍ପାନୀ ଟେଲକୋ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା) 1945 ମସିହାରେ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଭାରତରେ ଏହାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
- ଏହା 1954 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ବଦେଶୀ ହେଭି-ଡ୍ୟୁଟି ଟ୍ରକ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା, ଯାହା ଡାଇମଲର-ବେଞ୍ଜ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ।
- 1991 ମସିହାରେ, ଅଟୋମେକର କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ବଦେଶୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଯାନ (SUV), ଟାଟା ସିଏରା ଲଞ୍ଚ କରି ଏକ ନୂତନ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ଯାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ।
- ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ 28 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ SUVର ନୂତନ ଅବତାର ଚଳିତ ବର୍ଷ 25 ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ।
- ଟାଟା ଇଣ୍ଡିକା ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ସ୍ବଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ କାର ଥିଲା, ଯାହାକୁ 1998 ମସିହାରେ ଜେନେଭା ମୋଟର ଶୋ’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
- 2020 ମସିହାରେ, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ପାକ୍ଟ SUV Nexonର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହା Ziptron EV ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ଚକିଆ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିଭାଗରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ Tiago, Tigor, Punch, Nexon, Curvv ଏବଂ Harrier ICE ଓ EV ମଡେଲ ବିକ୍ରି କରୁଛି, Altroz ଏବଂ Safari କେବଳ ICE ସଂସ୍କରଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ।