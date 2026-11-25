ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ Tata Motors କାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିବ ଦାମ୍
TaTa Motors Passenger Vehicles Ltd.(TMPV) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 1, 2026ରୁ ସମସ୍ତ କାର ଏବଂ SUVର ଦାମ୍ରେ ହାରାହାରି 0.5 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ।
Published : November 25, 2026 at 4:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ TaTa Motorsର କୋଣସି ଏକ କାର କିମ୍ବା SUV କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ବୋଝ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି । TaTa Motors Passenger Vehicles Ltd. (TMPV) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 1, 2026ରୁ ସମସ୍ତ କାର ଏବଂ SUV ର ଦାମ୍ରେ ହାରାହାରି 0.5 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କମ୍ବସନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ (ICE) ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (EV) ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଗାଡି ସାମିଲ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଦାମ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଇନ୍ପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉଥିବା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିବା, ଯାହା ଏବେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ TMPV ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଥର ଦାମ୍ ବଢାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ।
ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେତେଥର ବଢ଼ିଛି ଦାମ୍?
Tata Motors ଏପ୍ରିଲ୍ 1 ତାରିଖରୁ ନିଜର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କମ୍ବସନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ (ICE) ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ଦାମରେ 0.5 ପ୍ରତିଶତ (ୱେଟେଡ୍ ଆଭରେଜ୍) ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ICE ତଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଦାମରେ 1.5 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମ୍ ବଢ଼ାଇଥିଲା ।
Tata Motors Passenger Vehicles କହିଛି ଯେ, "ଇନପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଏବେ ବି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି । ଯଦିଓ Tata Motors Passenger Vehicles (TMPV) ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶର ବୋଝ ନିଜେ ଉଠାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବର କିଛି ଅଂଶ ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପକାଯାଉଛି ।" Tata Motors ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧିର ପରିମାଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ।
Maruti Suzuki ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି ଗାଡ଼ି ଦାମ୍
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Maruti Suzuki ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ବଛା ବଛା ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଦାମରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍-ୱେଟେଡ୍ ଆଭରେଜ୍ ଆଧାରରେ ପ୍ରାୟ 0.31 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାପର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କହିଛି ଯେ ସେ ଏହି ବୃଦ୍ଧିର କିଛି ଅଂଶ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯେପରି କମ୍ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବ ।