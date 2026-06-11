ETV Bharat / technology

ଜୁନ୍ 30ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ 75kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିବା ନୂଆ Tata Sierra EV, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ

ଏହାର ହାୟର ବା ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ 10.25-ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର, 12.3-ଇଞ୍ଚର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 12.3-ଇଞ୍ଚର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମିଲ ରହିବ।

Tata Sierra EV
Tata Sierra EV (Image Credit: Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 11, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ୱଦେଶୀ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ(Tata Motors) ଭାରତୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେଇକିଲ୍‌(EV) ବଜାରରେ ଏକ ଏସ୍‌ୟୁଭି(SUV) ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭି Tata Sierra EV ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍-ରେଡି (Production-ready) ମଡେଲ୍‌କୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 30, 2026 ତାରିଖରେ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍‌ର ପ୍ରଥମ ଝଲକ 'Auto Expo 2020' ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 'Auto Expo 2023'ରେ ଏକ କନସେପ୍ଟ ମଡେଲ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଶେଷ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଭାରତର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଭି ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚ଼ର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

Tata Sierra EVର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍:

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥା ପାୱାର୍ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟାଟା ସିଏରା ଇଭି କୁ କମ୍ପାନୀର ଆଧୁନିକ acti.ev+ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ Harrier EV ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍‌ର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:

ଲାଇନଅପ୍ ସ୍ଥିତି: ଟାଟାର ଇଭି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍‌କୁ Tata Curvv EV ଏବଂ Harrier EVର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ ।

ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପ୍ସନ: ଏହି କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 65kWh ଏବଂ 75kWh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଡ୍ରାଇଭ୍‌ ମୋଡ୍‌: ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ଚିଫ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ଅଫିସର ବିବେକ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗାଡ଼ିଟି RWD(ରିଅର୍-ୱ୍ହିଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ୍) ଏବଂ AWD(ଅଲ୍-ୱ୍ହିଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ୍) ଦୁଇଟିଯାକ ସଂସ୍କରଣରେ ଆସିବ । କମ୍ପାନୀ ତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ AWD ବିକଳ୍ପ କେବଳ 75kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଟପ୍ ମଡେଲ ସହିତ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

Tata Sierra EVର ଡିଜାଇନ୍:

ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଜ୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟାଟା ସିଏରା ଇଭି କୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ (ICE) ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍‌ର ସାମ୍ନା ଭାଗରେ ଏକ ବନ୍ଦ ଗ୍ରିଲ୍ (Closed Grille), ବଦଳାଯାଇଥିବା ଫ୍ରଣ୍ଟ ବମ୍ପର୍ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର '.ev' ବ୍ୟାଜିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଗାଡ଼ିର ଭିତର ଡାଶ୍‌ବୋର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ରହିଛି:

ଟ୍ରିପଲ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟ୍‌ଅପ୍: ଏହାର ହାୟର ବା ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଟ୍ରିପଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ 10.25-ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର, 12.3-ଇଞ୍ଚର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 12.3-ଇଞ୍ଚର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମିଲ ରହିବ ।

ଡୁଆଲ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓ HUD: ଏହାର ଲୋୟର ବା ନିମ୍ନ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଡୁଆଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ଏକ ଆଧୁନିକ ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ (HUD)ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆମେନିଟିଜ୍: ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ବିଶାଳ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍, ପାୱାର୍ଡ ଓ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍ସ, ଉନ୍ନତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ସ ଭଳି ସମସ୍ତ ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।

Tata Sierra EVର ମୂଲ୍ୟ:

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏହି ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟକୁ ବହୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି । ଅଟୋ ବଜାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ Tata Sierra EVର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 18 ଲକ୍ଷରୁ 25 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ । ଏହି ଶସ୍ତା ପ୍ରାଇସିଂ ସହିତ ଏହା ବଜାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ Tata Curvv EV (ମୂଲ୍ୟ 16.99 ଲକ୍ଷରୁ 19.19 ଲକ୍ଷ) ଏବଂ Harrier EV (ମୂଲ୍ୟ 21.49 ଲକ୍ଷରୁ 28.99 ଲକ୍ଷ)ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିବ ଏବଂ ଏକ ମଜବୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

TAGGED:

TATA SIERRA EV UNVEILED DATE
TATA SIERRA EV SPECIFICATIONS
TATA SIERRA EV PRICE INDIA
ଟାଟା ସିଏରା ଇଭି ମୂଲ୍ୟ
TATA SIERRA EV

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.