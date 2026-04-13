ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଆଣିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହେଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରକ୍ 'Prima E.55S'
ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 453 kWhର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହା 350 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ ।
Published : April 13, 2026 at 4:51 PM IST
TATA MOTORS, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଟାଟା ମୋଟର୍ସ । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ହେଭି କମର୍ସିଆଲ ଭେଇକିଲ୍ର ଡେଲିଭରି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ଏହି ହେଭି ଭେଇକିଲ୍ର ନାମ 'ପ୍ରାଇମା E.55S'(Prima E.55S) । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀକୁ 250 ଅତିରିକ୍ତ ୟୁନିଟ୍ର ଏକ ନୂଆ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ହେଭି ଭେଇକିଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗରେ ଅଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଭି ଭେଇକିଲ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ରେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ।
ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ବିକ୍ରି ଦେଶର , ସେହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ସେସବୁ ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଏବଂ ହରିୟାଣା । ଏହି ସବୁ ଗାଡି ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ । ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିପ୍ଲବ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି ।
ଟାଟା ପ୍ରାଇମା E.55Sର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଓ ରେଞ୍ଜ୍ :
ଟାଟା ପ୍ରାଇମା E.55S କେବଳ ଏକ ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବହନ ଯାନ ଅଟେ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 453 kWhର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କଲେ ଗାଡ଼ିଟି ପ୍ରାୟ 350 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ । ଏଥିରେ 470 କିଲୋୱାଟର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଟର ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା 2455 Nmର ପିକ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଭାରୀ ଓଜନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଗତି କରିପାରିବ ।
ଏହି ଟ୍ରକରେ ରିଜେନରେଟିଭ୍ ବ୍ରେକିଂର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଡୁଆଲ୍-ଗନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ହାର୍ଡୱେର୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମୁଭର୍, ଏକ 3-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋ-ସିଫ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ସେଫ୍ଟି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଟାଟା ପ୍ରାଇମା E.55S ଫିଚର୍ସ:
ଟ୍ରକ୍ରେ ADAS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସହ ଏକ ଡ୍ରାଇଭର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଲେନ୍ ଡିପାର୍ଚର ଚେତାବନୀ, ଟାୟାର ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ, କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ଏହି ମଡେଲ୍ ଅପଟାଇମ୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମାଲିକାନା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ-ଦୁରତା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଟାଟା ପ୍ରାଇମା E.55S (Tata Prima E.55S)ର ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ବିଲିୟନ-ଇ ମୋବିଲିଟି (BillionE Mobility) ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଡର ସୂଚାଉଛି ଯେ, ଭାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପର ଚାହିଦା ବଢୁଛି । ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରିବହନ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜେଲ ଟ୍ରକ୍ ବଦଳରେ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।