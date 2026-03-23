ଲଞ୍ଚ ହେଲା Tata Harrier ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ
Published : March 23, 2026 at 9:51 PM IST|
Updated : March 23, 2026 at 10:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ (TaTa Motors) ଅନ୍ୟତମ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ଉନ୍ନତକ୍ଷମ ତଥା ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗେଇଦେବା । ଏହି ଭରସା ତଥା ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର (EV) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଟାଟା ହାରିଅର (TaTa Harrier) EV ଲାଇନ୍ଅପ୍ରେ ଆଉ ଏକ ସୁଲଭ ଡୁଆଲ୍-ମୋଟର୍ କ୍ୱାଡ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ (QWD) ଭାରିଆଣ୍ଟ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି କମ୍ପାନୀ । ଏହି Fearless+ QWD 75 ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଆଡଭେଞ୍ଚର୍, ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ଏସ ଏବଂ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ଭଳି କାର ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଏହି କମ୍ପାନୀ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।
Tata Harrier EV Fearless+ 75 QWD ଫିଚର୍ସ:
ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଫିଚର୍ସଗୁଡିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନ୍ୟିୟୁ Fearless+ 75 QWD ଟ୍ରିମ୍ରେ ପାୱାରଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍, ଡ୍ରାଇଭର୍ ସିଟ୍ ମେମୋରୀ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍, 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, JBL ବ୍ଲାକ୍ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍, ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ବ୍ୟାକ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଇଁ ସନସେଡ୍, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ, 19-ଇଞ୍ଚ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ ଭଳି ଅନେକ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏହି କାର ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହାରିଅର୍ EVର ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ QWD ପରି, Fearless+ରେ 6ଟି ଟେରେନ୍ ମୋଡ୍, ବୁଷ୍ଟ ମୋଡ୍ ଏବଂ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ଆସିଷ୍ଟ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଟାଟା ହାରିଅର EV ଫିୟରଲେସ୍+ 75 QWDର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍:
ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନୂତନ ଫିୟରଲେସ୍+ QWD ଟ୍ରିମ୍, ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ QWD ପରି ସମାନ ସେଟଅପ୍ ପାଇଛି । ଫ୍ରଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର 155 bhp ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର 235 bhp ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ମିଳିତ ଭାବରେ 504 Nm ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତି ।
ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରଗୁଡ଼ିକ 75 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ଏହାର ରେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ, କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର MIDC ରେଞ୍ଜ 622 କିଲୋମିଟର, ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ 490 କିଲୋମିଟର । ନୂତନ ଭାରିଆଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ହାରିଅର EV ରେଞ୍ଜରେ ଏକ ନୂତନ ସିୱିଡ୍ ସବୁଜ(Seaweed Green) ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଯୋଡିଛି । ଏହି ନୂଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫିନିସ୍ ସମସ୍ତ ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
Tata Harrier EV Fearless+ 75 QWDର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ:
ଏହି ନ୍ୟିୟୁ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଟାଟା ମୋଟର୍ସକୁ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏହାର AWD ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଯେପରିକି VinFast VF7, ବିପକ୍ଷରେ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । AWD VinFast VF7ର ମୂଲ୍ୟ 26.19 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26.79 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି । ଟାଟା ହାରିଅର EV, ମହିନ୍ଦ୍ରା XEV 9e ଏବଂ XEV 9S ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେ, ଯଦିଓ ଉଭୟ କେବଳ ଟୁ-ହ୍ୱିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟାଟା ହାରିଅର୍ ଫୋର ହ୍ୱିଲ୍ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
କମ୍ପାନୀ ଏହି ଟ୍ରିମ୍କୁ 26.49 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯାହା ପୁରୁଣା ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ 75 QWD ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ଅଟେ ।