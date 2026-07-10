ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଟାଟା Harrier ଏବଂ Safari ର ପ୍ରିମିୟମ୍ Stealth Edition: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଭାରତରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସୟୁଭି Harrier ଏବଂ Safariର ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ Stealth Edition ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର Stealth Black ବାହ୍ୟ ରଙ୍ଗ।
Published : July 10, 2026 at 4:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସୟୁଭି (SUV) ଲାଇନଅପ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଡାର୍କ-ଥିମ୍ (Dark-themed) ବିକଳ୍ପ ସାମିଲ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ 2026 Harrier ଏବଂ Safariର ଏକ ନୂଆ ସ୍ପେଶାଲ୍ ‘Stealth Edition’ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିଶେଷ ସଂସ୍କରଣ କାର୍ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଫିଅରଲେସ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଏବଂ ଆକମ୍ପଲିସଡ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା (Accomplished Ultra) ଟ୍ରିମ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ଏହି ଏଡିସନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନୂଆ କସମେଟିକ୍ ଅପଡେଟ୍ସ (Cosmetic updates), ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୟାବିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲ୍-ବ୍ଲାକ୍ (All-Black) ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିବରଣୀ:
ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 2026 Tata Harrier Stealth Editionର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 23.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, 2026 Tata Safari Stealth Editionର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 24.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଟାଟା ଏହି ଏଡିସନ୍କୁ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ (Limited volume) ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରେଜ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏସୟୁଭି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ମୁଭ୍ ଅଟେ ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏକ୍ସଟିରିୟର୍ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍:
ଏହି ନୂଆ Stealth Editionର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର Stealth Black ରଙ୍ଗ । ଉଭୟ ଗାଡ଼ିରେ ନୂଆ 19-ଇଞ୍ଚର ମ୍ୟାଟ୍ ‘Stealth Black’ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ପୂର୍ବର ଡାର୍କ ଏବଂ ରେଡ୍ ଡାର୍କ ଏଡିସନ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୃଥକ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ‘Stealth’ ବ୍ୟାଜିଂ ବା ଲୋଗୋ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୂଳ ଡିଜାଇନ୍କୁ ସମାନ ରଖିଛି, ଯାହା ସଫା ଏବଂ ସରଳ ଲୁକ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ରାତି ସମୟରେ କିମ୍ବା ସହରର ରାସ୍ତାରେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ରଙ୍ଗ ଗାଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଆର୍କଷଣୀୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୟାବିନ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର୍ସ:
ଗାଡ଼ିର ଭିତର ଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ କଳା ଥିମ୍ରେ ସଜାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ‘Carbon Noir’ ଲେଦରେଟ୍ ଫିନିଶିଂ ମିଳିବ । ଏହାର ସେଣ୍ଟର କନସୋଲ୍ରେ ରୋଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡାଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯାହା ଭିତରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମଡେଲ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପାୱାର୍ଡ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ସ, ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆର୍ମରେଷ୍ଟ ଏବଂ 4ଟି ରୋଡ୍ ମୋଡ୍ସ ଯଥା ନର୍ମାଲ, ରଫ୍ ଏବଂ ୱେଟ୍ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 14.9-ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ୱାୟରଲେସ୍ ଆପଲ୍ କାର୍ପ୍ଲେ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ, ଡଲବି ଆଟମସ ସହିତ 13-ସ୍ପିକର୍ ବିଶିଷ୍ଟ JBL ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍, ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍, ଆଲେକ୍ସା କନେକ୍ଟିଭିଟି, 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭଲ୍-2 ADAS ସାମିଲ ଅଛି ।