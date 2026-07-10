ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଟାଟା Harrier ଏବଂ Safari ର ପ୍ରିମିୟମ୍ Stealth Edition: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍‌ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଭାରତରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସୟୁଭି Harrier ଏବଂ Safariର ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ Stealth Edition ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର Stealth Black ବାହ୍ୟ ରଙ୍ଗ।

The biggest attraction of the new Stealth Edition is its Stealth Black color.
ନୂଆ Stealth Editionର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର Stealth Black ରଙ୍ଗ । (Tata Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 10, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସୟୁଭି (SUV) ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ଏକ ନୂଆ ଡାର୍କ-ଥିମ୍ (Dark-themed) ବିକଳ୍ପ ସାମିଲ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ 2026 Harrier ଏବଂ Safariର ଏକ ନୂଆ ସ୍ପେଶାଲ୍ ‘Stealth Edition’ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିଶେଷ ସଂସ୍କରଣ କାର୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଫିଅରଲେସ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଏବଂ ଆକମ୍ପଲିସଡ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା (Accomplished Ultra) ଟ୍ରିମ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ଏହି ଏଡିସନ୍‌ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନୂଆ କସମେଟିକ୍ ଅପଡେଟ୍ସ (Cosmetic updates), ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୟାବିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲ୍-ବ୍ଲାକ୍ (All-Black) ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିବରଣୀ:

ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 2026 Tata Harrier Stealth Editionର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 23.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, 2026 Tata Safari Stealth Editionର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 24.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଟାଟା ଏହି ଏଡିସନ୍‌କୁ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ (Limited volume) ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରେଜ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏସୟୁଭି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ମୁଭ୍ ଅଟେ ।

ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏକ୍ସଟିରିୟର୍ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍:

ଏହି ନୂଆ Stealth Editionର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର Stealth Black ରଙ୍ଗ । ଉଭୟ ଗାଡ଼ିରେ ନୂଆ 19-ଇଞ୍ଚର ମ୍ୟାଟ୍ ‘Stealth Black’ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ପୂର୍ବର ଡାର୍କ ଏବଂ ରେଡ୍ ଡାର୍କ ଏଡିସନ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୃଥକ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ‘Stealth’ ବ୍ୟାଜିଂ ବା ଲୋଗୋ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୂଳ ଡିଜାଇନ୍‌କୁ ସମାନ ରଖିଛି, ଯାହା ସଫା ଏବଂ ସରଳ ଲୁକ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ରାତି ସମୟରେ କିମ୍ବା ସହରର ରାସ୍ତାରେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ରଙ୍ଗ ଗାଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଆର୍କଷଣୀୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୟାବିନ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର୍ସ:

ଗାଡ଼ିର ଭିତର ଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ କଳା ଥିମ୍‌ରେ ସଜାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ‘Carbon Noir’ ଲେଦରେଟ୍ ଫିନିଶିଂ ମିଳିବ । ଏହାର ସେଣ୍ଟର କନସୋଲ୍‌ରେ ରୋଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡାଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯାହା ଭିତରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମଡେଲ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପାୱାର୍ଡ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ସ, ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆର୍ମରେଷ୍ଟ ଏବଂ 4ଟି ରୋଡ୍ ମୋଡ୍ସ ଯଥା ନର୍ମାଲ, ରଫ୍ ଏବଂ ୱେଟ୍ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 14.9-ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍‌, ୱାୟରଲେସ୍ ଆପଲ୍ କାର୍‌ପ୍ଲେ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ, ଡଲବି ଆଟମସ ସହିତ 13-ସ୍ପିକର୍ ବିଶିଷ୍ଟ JBL ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍‌, ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌, ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍‌, ଆଲେକ୍ସା କନେକ୍ଟିଭିଟି, 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭଲ୍-2 ADAS ସାମିଲ ଅଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Yamahaର ପ୍ରଥମ Flex-Fuel ବାଇକ୍ FZ Blue Flex: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍‌ ଓ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା BSNL ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ Satellite Phone: ନେଟୱର୍କ ନଥିଲେ ବି ହେବ କଲ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ଲାନ୍

ଭାରତ ଆସୁଛି Mercedes-Benz GLB EV: ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 631km, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ

TAGGED:

TATA HARRIER STEALTH PRICE
ଟାଟା ସଫାରୀ ନୂଆ ମଡେଲ
TATA SAFARI STEALTH FEATURES
TATA CARS PRICE INDIA
TATA STEALTH EDITION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.