Tata Harrier ଓ Safariକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିଜର ଏସୟୁଭି Tata Harrier ଓ Safariର ପେଟ୍ରୋଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Tata Motors
Tata Harrier ଓ Safari (Image Credit: Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 13, 2025 at 6:07 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟାଟା ହାରିଅର ଏବଂ ସଫାରିର ପେଟ୍ରୋଲ ମଡେଲ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସଫାରି ଓ ହାରିଅର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା କେବଳ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ଅଧିକ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସଫାରି ଓ ହାରିଅର 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଆଣିଛି ।

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ 2023 ଅଟୋ ଏକ୍ସପୋରେ ଏହାର ନୂତନ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହି ଇଞ୍ଜିନକୁ Safari ଏବଂ Harrierର ପେଟ୍ରୋଲ ସଂସ୍କରଣରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଉଭୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ SUVଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, Harrier ଏବଂ Safariରେ 2.0-ଲିଟର Kryotec ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି, ଯାହା 167.62 bhp ପାୱାର ଏବଂ 350 Nm ପିକ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ।

ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନରେ କିଛି ଖାସ କଥା

ଟାଟା ହାରିଅର ଏବଂ ସଫାରିର ପେଟ୍ରୋଲ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ 4-ସିଲିଣ୍ଡର, 1.5-ଲିଟର ହାଇପରିଅନ ଟର୍ବୋ GDI ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯାହା 5000 rpmରେ 168 PS ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ 2000 rpmରୁ 3500 rpm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 280 Nm ପିକ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଏହା ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ହାରିଅର ଏବଂ ସଫାରି ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ଇଞ୍ଜିନ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ । ଏଗୁଡ଼ିକ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର କିମ୍ବା ଡୁଆଲ୍-କ୍ଲଚ୍ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ

ଟାଟା ହାରିଅର ଓ ସଫାରି ପେଟ୍ରୋଲ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଡିଜେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପରି ଫିଚର ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଉଭୟ କାରର ପ୍ରମୁଖ ଫିଚରରେ ଏକ 12.3-ଇଞ୍ଚ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଏକ 10.25-ଇଞ୍ଚ ଡିଜିଟାଲ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ, ଆଗରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍‌ ସିଟ୍‌, ଡୁଆଲ୍‌-ଜୋନ୍‌ ଅଟୋ ଏସି, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ, ଏକ ୱେୟାରଲେସ୍‌ ଫୋନ ଚାର୍ଜର, 9-ସ୍ପିକର JBL ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ, ଏକ ପେନାରୋମିକ୍‌ ସନରୁଫ୍‌ ଓ ଏକ ପାୱାର୍ଡ ଟେଲଗେଟ୍‌ ସାମିଲ ।

ଟାଟାର ଏହି ଉଭୟ ଏସୟୁଭିକୁ Global NCAP (କାରରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଲାଗି କାରକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା) ଦ୍ବାରା 5-ଷ୍ଟାର ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ ମିଳିଛି ଓ ଏଥିରେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍‌ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍‌ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ESC), 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଓ ଲେଭଲ-2 ADAS ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି ।

ଦାମ କେତେ ରହିପାରେ ?

ନୂତନ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ପାଇବା ପରେ ହାରିଅର ଏବଂ ସଫାରିର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹12 ଲକ୍ଷରୁ ₹13 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ହାରିଅର ₹14 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ସଫାରି ₹14.66 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ଉଭୟର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି GST ସଂସ୍କାର ପରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଦୁଇ କାର ମହିନ୍ଦ୍ରା ଓ ହୁଣ୍ଡାଇ ସହିତ JSW ଏମଜି ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ କାର ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ନୂଆ ଫିଚର ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Tata Curvv ଓ Curvv EV; ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ

