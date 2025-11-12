ନୂଆ ଫିଚର ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Tata Curvv ଓ Curvv EV; ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ
ଟାଟା କର୍ଭ ଓ ଏହାର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମଡେଲକୁ କମ୍ପାନୀ ନୂଆ ଫିଚର ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ନୂଆ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 12, 2025 at 5:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଭାରତରେ Curvv ଏବଂ Curvv EV ମଡେଲର ଅପଡେଟେଡ୍ ଭର୍ସନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଉଭୟ ଯାନ ଅତିରିକ୍ତ ଫିଚର ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ଇଣ୍ଟିରିଅର ଥିମ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ଉଭୟ ମଡେଲ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦହନ ଇଞ୍ଜିନ (ICE) Curvvର Accomplished ଟ୍ରିମ୍ ଏବଂ Curvv EVର Accomplished ଏବଂ Empowered ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।
ଭାରତରେ କର୍ଭ କାରଟି ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଟାରା, କିଆ ସେଲଟସ୍, ସ୍କୋଡା କୁଶାକ୍ ଏବଂ Volkswagen Taigun ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରେ । ସେହିପରି ଏହାର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଭର୍ସନ କର୍ଭ ଇଭି ବଜାରରେ ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା ଇଲେକଟ୍ରିକ୍, MG ZS EV, ମହିନ୍ଦ୍ରା BE 6 ଏବଂ ଭିନଫାଷ୍ଟ VF6 ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେ । ଆସନ୍ତା ମାସ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇ-ଭିଟାରା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବ ।
Tata Curvv: ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ Curvvର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭର୍ସନରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । Curvv EVର ମୂଲ୍ୟ 18.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)ରୁ 21.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଭାରତରେ Tata Curvvର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ICE ସଂସ୍କରଣର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି:
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ
|ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)
|Accomplished S MT
|ମାନୁଆଲ୍
|₹ 14.55 ଲକ୍ଷ
|Accomplished S GDI MT
|ମାନୁଆଲ୍
|₹ 15.71 ଲକ୍ଷ
|Accomplished S DCA
|ଡିସିଏ
|₹ 16 ଲକ୍ଷ
|Accomplished S Diesel MT
|ମାନୁଆଲ୍
|₹ 16 ଲକ୍ଷ
|Accomplished+ A GDI MT
|ମାନୁଆଲ୍
|₹ 17.16 ଲକ୍ଷ
|Accomplished S DCA GDI
|ଡିସିଏ
|₹ 17.16 ଲକ୍ଷ
|Accomplished+A Diesel MT
|ମାନୁଆଲ୍
|₹ 17.28 ଲକ୍ଷ
|Accomplished S Diesel DCA
|ଡିସିଏ
|₹ 17.45 ଲକ୍ଷ
|Accomplished+A DCA GDI
|ଡିସିଏ
|₹ 18.61 ଲକ୍ଷ
|Accomplished+A Diesel DCA
|ଡିସିଏ
|₹ 18.73 ଲକ୍ଷ
Tata Curvv ଓ Curvv EV: କଣ ନୂଆ ?
ଟାଟା କର୍ଭ ଉଭୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦହନ ଇଞ୍ଜିନ୍ (ICE) ଏବଂ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (EV) ସଂସ୍କରଣ ଆରାମ ଏବଂ ଶୈଳୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ପଛ ସିଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚୁର ଲେଗ୍ ରୁମ୍ ଏବଂ ହେଡ୍ ରୁମ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରିକି ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଛୋଟ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆରାମରେ ବସିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ । ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ବାୟୁ ପରିଚଳନ ପାଇଁ ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆୟାଇଛି, ଯାହା ପଛ କ୍ୟାବିନକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ ।
ଏହା ସହିତ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଛ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ । ପଛ କେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ମରେଷ୍ଟରେ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ କପ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ରହିଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଏ ।
ଭିତରେ, ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଧଳା କାର୍ବନ ଫାଇବର ଫିନିସ୍ ରହିଛି, ଯାହା କ୍ୟାବିନକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଦେଇଥାଏ । ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିକଳ୍ପ କେବଳ ICE ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ଭିତର ଭାଗକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗ କରେ ।
Tata Curvv ଓ Curvv EV: ଫିଚର୍ସ
ଉଭୟ ମଡେଲ 12.3-ଇଞ୍ଚ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଟଚସ୍କ୍ରିନ, ଏକ 10.25-ଇଞ୍ଚ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ, ଗୋଟିଏ 9-ସ୍ପିକର JBL ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣିପାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏକ ପାୱାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍, ଏକ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର, ଏକ ପେନାରୋମିକ୍ ସନରୁଫ୍, କନେକ୍ଟେଡ୍ କାର ଟେକ୍, ଗୋଟିଏ 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକାଧିକ ରଙ୍ଗର ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ରହିଛି ।
Tata Curvv ଓ Curvv EV: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଟାଟା କର୍ଭ 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି: 1.2L ରେଭଟ୍ରନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ, 1.2L ହାଇପରିଅନ୍ GDi ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ, ଏବଂ 1.5L କ୍ରାଇଓଜେଟ୍ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ। 1.2L ରେଭୋଟ୍ରନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ 5500 rpmରେ 118.27 bhp ଶକ୍ତି ଆଉଟପୁଟ୍ ଏବଂ 1750ରୁ 4000 rpmରେ 170 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।
ସେହିପରି 1.2L ହାଇପରିଅନ୍ GDi ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ 5000 rpmରେ 123.23 bhp ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଏବଂ 1750ରୁ 3000 rpmରେ 225 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଅନ୍ୟପଟେ 1.5L କ୍ରାଇଓଜେଟ୍ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ 4000 rpmରେ 116.26 bhp ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଏବଂ 1500ରୁ 2750 rpmରେ 260 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । Curvv ICE ସଂସ୍କରଣ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ 7-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍ କ୍ଲଚ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ (DCT) ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ସେହିପରି Curvv EV କଥା କହିଲେ, ଏହା ଦୁଇଟି ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ 45 kWh ଏବଂ 55 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଟାଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ ।