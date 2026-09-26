ETV Bharat / technology

Tata Tigorକୁ ଟକ୍କର ଦେବ Tata Aeris! ଏହି 6ଟି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ସବୁଠୁ ଖାସ୍

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିଜର ନୂଆ କମ୍ପାକ୍ଟ ସେଡାନ Tata Aeris ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଣା ଟାଟା ଟିଗୋର ତୁଳନାରେ 6ଟି ଦମଦାର୍ ଆପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

TATA AERIS FEATURES ଟାଟା ଏରିସ୍‌ TATA NEW CAR LAUNCH TATA TIGOR FEATURES
Tata Aeris (ଫଟୋ : Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବାଣ୍ଡ୍‌ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିଜର କାର୍‌ ଲାଇନ୍‌ଅପ୍‌କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରି ନୂଆ ସେଡାନ ଗାଡି Tata Aeris ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଁ, ତଥାପି ଏହି କାର୍‌ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ପାକ୍ଟ ସେଡାନ୍ Tata Tigor ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ଅଟେ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ସିଟ୍‌ ମେଟାଲ ଡିଜାଇନ୍, ଇଣ୍ଟେରିୟର୍‌ ଲୁକ୍ ଏବେ ପ୍ରମିୟମ୍‌ ଫିଚର୍ସରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ପୁରୁଣା Tata Tigor ଗାଡିରେ ମିଳୁନଥିବା ଏମିତି 6ଟି ସୁପର ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍‌ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏହି କାର୍‌ରେ ଯୋଡାଯାଇଛି, ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ କମ୍ଫର୍ଟ ଏବେ ସେଫ୍ଟିକୁ ନେକ୍ସଟ୍‌ ଲେଭଲ୍‌କୁ ନେଇଯିବ ।

ପ୍ରଥମ ସିଟ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 6 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ସ:

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏହି ନୂଆ Tata Aerisର ଆଗ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ 'ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍' ଫିଚର୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ପାଇବା ପରେ ଏହା ନିଜ ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର କାର୍ ହୋଇପାରିଛି । ଭାରତର ଗରମ ପାଣିପାଗକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ସିଟ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତି ମଜବୁତ କରି କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସମସ୍ତ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍‌ରେ 6 ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କରିଦେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଟାଟା ଟିଗୋର କାର୍‌ରେ କେବଳ 2 ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ସ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସେଫ୍ଟିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଇନ-ବିଲ୍ଟ ଡାଶ୍‌କ୍ୟାମ ଏବେ ଲେଦରେଟ୍ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି:

ଏହି ସେଡାନ ଗାଡ଼ିରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଡାଶ୍‌କ୍ୟାମ ରେକର୍ଡର ଫଙ୍କସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ କୌଣସି ଅଲଗା କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଗାଡ଼ିରେ ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥିବା ସରାଉଣ୍ଡ-ଭ୍ୟୁ କ୍ୟାମେରା ହିଁ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍‌ର ଫ୍ୟାବ୍ରିକ ସିଟ୍ ବଦଳରେ Tata Aeris ରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର ଲେଦରେଟ୍ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଯେମିତି କ୍ଲାନ୍ତି ନଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଥାଇ ବା ଜାଙ୍ଘ ତଳେ ଅତିରିକ୍ତ କୁସନିଂର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।

ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର ସହିତ ଆଇଆରଏ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟେକ୍:

କାର୍ ଭିତରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ୱାୟରଲେସ୍ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲମ୍ବା କେବୁଲ୍ ବିନା ହିଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହଜରେ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ । ଏହା ସହିତ ଟାଟା ନିଜର ଆଧୁନିକ 'iRA' କନେକ୍ଟେଡ୍ କାର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ମଡେଲ୍‌ରେ ସାମିଲ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 35 ରୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି । ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆପ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ କାର୍‌ର ଲକ୍ ଅନଲକ୍ କରିବା, ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଲେଭଲ୍ ଚେକ୍ କରିବା, ଜିଓ-ଫେନ୍ସିଂ ସେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଭଳି ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ ।

ଏହା ପଢନ୍ତୁ:

ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ସ୍କାନ କଲା OpenAI, ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା !

ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ମିଳିବ 1000km ର ଦମଦାର୍ ରେଞ୍ଜ୍! 17 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ Renault Duster ହାଇବ୍ରିଡ୍

ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଣିଲା ନୂଆ Copilot; ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ହୋମ୍, କୋଡ୍ ଏବଂ ଅଟୋପାଇଲଟ୍ ଫିଚର

TAGGED:

TATA AERIS FEATURES
ଟାଟା ଏରିସ୍‌
TATA NEW CAR LAUNCH
TATA TIGOR FEATURES
TATA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.