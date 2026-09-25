Tata ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ଜବରଦସ୍ତ କାର୍, ଫିଚର୍ସ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
କାର୍ ମେକର ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ମାର୍କେଟରେ ନୂଆ କମ୍ପାକ୍ଟ ସେଡାନ Tata Aeris ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 5.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : September 25, 2026 at 4:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିଜର ଏକ ସୁପରହିଟ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ନୂଆ ଅବତାରରେ ପେଶ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ କମ୍ପାକ୍ଟ ସେଡାନ କାର୍ Tata Aeris ଲଞ୍ଚ୍ କରିଦେଇଛି । ଏହି କାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲ୍ Tata Tigorକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 5.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖିଛି । ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ କାର୍ରେ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଇନ୍-ବିଲ୍ଟ ଡାଶ୍କ୍ୟାମ ଏବଂ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଲୁକ୍ ଥିବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କାର୍ ଖୋଜୁଥିବା ବାୟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗ୍ରେଟ୍ ଅପ୍ସନ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଓ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ନେକ୍ସଟ୍ ଲେଭଲ୍ ସେଫ୍ଟି ଟେଷ୍ଟ୍:
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏହି କାର୍ରେ ସେଫ୍ଟି ବା ସୁରକ୍ଷାକୁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରଖିଛି । ଗାଡ଼ିରେ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଇନ୍-ବିଲ୍ଟ ଡାଶ୍କ୍ୟାମ ଏବଂ 6 ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହିସାବରେ ମିଳିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ିରେ DVR, SVS, TPMS, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ-ସ୍ପଟ୍ ମନିଟରିଂ, ରୋଲ୍-ଓଭର ମିଟିଗେସନ୍, ହିଲ୍-ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟେବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ପୋଷ୍ଟ-କ୍ରାଶ୍ SOS ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ୟାନିକ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର CNG ମଡେଲ୍ ଉପରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଫ୍ଟି ଟେଷ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଥର ଓ ମାଟି ପକାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବି କାର୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରାଗଲା, ଏହା ପୂରା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଏବଂ ଆରାମରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ।
Tata Aeris ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ:
|Tata Aeris ଭେରିଏଣ୍ଟ
|ପେଟ୍ରୋଲ MT / AMT
|iCNG MT / AMT
|Smart
|5.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|6.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା / -
|Pure
|6.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା / 6.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|7.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା / 7.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|Pure+
|6.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା / 7.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|7.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା / 8.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|Creative
|7.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା / 8.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|8.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା / 9.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|Accomplished
|8.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା / 8.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|9.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା / 9.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଟାଟା ଏରିସ୍ର ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏବେ ମାର୍କେଟ୍ ଫାଇଟ୍:
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିଜର ଏହି ନୂଆ Tata Aeris ସେଡାନ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଡିଜାୟର, ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ଅରା ଏବଂ ହୋଣ୍ଡା ଆମେଜ୍ ସହିତ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ସନାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବାୟର୍ସଙ୍କୁ ଆଖିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି । ସାଧାରଣତଃ ମାରୁତି ଡିଜାୟର କାର୍ର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ କ୍ୟାବ୍ ଅପରେଟର୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସିଆଲ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟାଟା ନିଜର ଏହି ନୂଆ କାର୍କୁ କେବଳ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ବାୟର୍ସ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । Tata Tigor ଜାଗା ନେଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ରେ ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି ।
ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ସିଏନଜି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ପାୱାର:
ଏହି ନୂଆ କାର୍କୁ କମ୍ପାନୀ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ iCNG ଦୁଇଟି ଯାକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପ୍ସନ ସହ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହାର CNG ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ରେ ଟାଟାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡୁଆଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଥାଏ । ଗାଡ଼ିରେ 1.2-ଲିଟର, 3-ସିଲିଣ୍ଡର, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏସପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୋଡ୍ରେ 86 PS ପାୱାର ଏବଂ 113 Nm ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରେ । ସେହିପରି CNG ମୋଡ୍ରେ ଏହା 75.5 PS ପାୱାର ଏବଂ 96.5 Nm ଟର୍କ ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ । ଏହି ଗାଡ଼ିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ସିଏନଜି ମୋଡ୍ରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାର ମୋଟ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାପାସିଟି 70 ଲିଟର ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିର AMT ଗେୟାରବକ୍ସରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲିଭର୍ ବଦଳରେ ଏକ ଛୋଟ କମ୍ପାକ୍ଟ ନବ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ୟାଡଲ୍ ଶିଫ୍ଟର୍ସର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଏବେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ:
କାର୍ ଭିତରର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଟାଟା ଟିଆଗୋ ସହିତ ମିଳିତ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ 10.25-ଇଞ୍ଚର ଇନ୍ଫୋଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ କାର୍ରେ ଲେଦର ସିଟ୍ସ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍ସ ଏବଂ AC କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ୍ ବଟନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ସେଡାନ ଗାଡ଼ିର ସସପେନସନ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ରୋଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅନୁସାରେ ଟ୍ୟୁନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଖାଲଖମା ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରାଇଡିଂ ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସ ଦେବ । ଏହି ଗାଡ଼ିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ 170mm ରହିଛି ।