ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ବ; ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ ହେଲେ ତରୁଣ ଗର୍ଗ

ତରୁଣ ଗର୍ଗ ନୂଆବର୍ଷରୁ ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସିଇଓ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ ହେଲେ ତରୁଣ ଗର୍ଗ
Published : January 1, 2026 at 6:52 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୂଆବର୍ଷରେ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ନେତୃତ୍ବ । ତରୁଣ ଗର୍ଗଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ଏମଡି ଏବଂ ସିଇଓ) ଭାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତରୁଣ ଗର୍ଗ କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଉନସୁ କିମଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି ।

ସବୁଠୁ ଖାସ୍‌ କଥା ହେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଅଟୋ ପ୍ରମୁଖ ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ଦୀର୍ଘ 29 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଜର ଭାରତୀୟ ଶାଖା ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (HMIL)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଏହାର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଭାରତର ନେତୃତ୍ବ ଏବଂ ବିଶ୍ବ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ବ ପ୍ରତି ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଗ୍ରୁପର ବିଶ୍ବାସର ଏକ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି HMIL ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ।

ଏହି ନେତୃତ୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀ ଏବଂ ଏହାର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ବ ପ୍ରତି ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଗ୍ରୁପର ବିଶ୍ବାସକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଏ, ଯାହା ନବସୃଜନ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଗର୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ବ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଣନୀତିର 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ; ଲୋକ ଏବଂ ବଜାର ଧ୍ୟାନ, ଗ୍ରାହକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ୍ ଫର୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ' ପ୍ରେରଣା ।

କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି କହିଛି, "ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ, ଗର୍ଗ ଭାରତରେ HMILର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନେତୃତ୍ବ ଦେବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଆଣିଛନ୍ତି ।" ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜର ନୂତନ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେଇ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନେତୃତ୍ବ ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ ଗ୍ରାହକ ଆନନ୍ଦ ଦିଗରେ HMILର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ସହିତ ଆମର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ହୁଣ୍ଡାଇର 'ମାନବତା ପାଇଁ ପ୍ରଗତି'ର ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମେ HMILର ଐତିହ୍ୟକୁ ମଜଭୁତ କରିବୁ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିଶୀଳତା ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଯାହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ।"

ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ, HMIL ବୋର୍ଡ ଏହାର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସିଇଓ ଭାବରେ ଗର୍ଗଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । କମ୍ପାନୀ FY30 ସୁଦ୍ଧା EV, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଗତିଶୀଳତାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ 45,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ମହଙ୍ଗା ହେଲା Hyundai କାର; କ୍ରେଟା, ଭେନ୍ୟୁ ଓ i20 କାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି

