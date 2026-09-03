ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଲୁଚିଥିବା କ୍ୟାମେରାକୁ 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଧରିବ ଏହି ନୂଆ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଦାମ୍ ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା !
କୋରିଆର କାଇଷ୍ଟ (KAIST) ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସାଧାରଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଏକ ଶସ୍ତା LED ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋପନୀୟ କ୍ୟାମେରା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ‘SweepLED’ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ।
Published : September 3, 2026 at 9:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା କିମ୍ବା ହୋଟେଲ ଏବଂ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ବା ପ୍ରାଇଭେସି (Privacy) କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆଜିକାଲି ହୋଟେଲ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କିମ୍ବା ବାଥରୁମ୍ ଭଳି ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ଲୁଚାଛପାରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ବେଆଇନ୍ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ହେଉଥିବାର ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏହି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାର ଏକ ସରଳ ଓ ଶସ୍ତା ସମାଧାନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'KAIST' (କୋରିଆ ଆଡଭାନ୍ସଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି)ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ । ସେମାନେ ଏକ ନୂଆ ବିଶେଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ 'SweepLED' ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିଥିବା କ୍ୟାମେରାକୁ ତୁରନ୍ତ ଠାବ କରିପାରିବେ ।
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗବେଷଣା ପତ୍ରର ଟାଇଟଲ୍ ‘Hide-and-Sweep: Detecting Concealed Cameras via LED Illumination Sweeps’ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ACM MobiSys 2026’ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । KAISTର ପ୍ରଫେସର ଜୁନ୍ ହାନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏହି ଟିମ୍ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଲେଖକ ଜୋଙ୍ଗହ୍ୟୁକ୍ ୟୁନ୍ ଅଟନ୍ତି ।
ପୁରୁଣା ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଠାରୁ କେମିତି ଅଲଗା SweepLEDର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ:
🕵️ KAIST researchers developed "SweepLED," a smartphone + low-cost LED tech that detects hidden cameras in under 5 seconds with ~94% accuracy — for under $7. #KAIST #SweepLED #AI #Privacy— KAISTPR (@kaistpr) August 31, 2026
🖇️https://t.co/H0SXkoqowo pic.twitter.com/tZFL5eikFC
ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଡିଟେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆଲୋକ ଚମକୁଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ଧାତୁ (Metal) କିମ୍ବା କାଚ ବା ଆଇନାର ସାଧାରଣ ଚମକକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ବୋଲି ଭାବି ନେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ SweepLED ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଓ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର କ୍ୟାମେରାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଏ ଏବଂ କେବଳ ଏଲ୍ଇଡି (LED) ଆଲୋକର ଦିଗ ବା ଆଙ୍ଗେଲ୍କୁ ବଦଳାଯାଇଥାଏ । ଏହାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ (Reflection) କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା, ଚାର୍ଜର କିମ୍ବା ଟିଭି ରିମୋଟ୍ ଭଳି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚମକଦାର ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ଥିର ରହେନାହିଁ, ତାହା ହଲିଯାଏ କିମ୍ବା ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ୟାମେରା ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାର ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେନ୍ସ, ଆପାର୍ଚ୍ଚର ଏବଂ ସେନ୍ସର କାରଣରୁ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀରେ ବଙ୍କା ହୋଇ କିମ୍ବା ବଦଳି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ (AI) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସେହି ବଦଳୁଥିବା ଆଲୋକର ଗତିବିଧି ଓ ଆକାରକୁ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସେଠାରେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବତାଇଦିଏ।
94% ସଠିକତା ଏବଂ ମାତ୍ର 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ରିପୋର୍ଟ:
ଗବେଷକମାନେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବାସ୍ତବିକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ 30ଟି ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର, ଟେବୁଲ୍ ଘଣ୍ଟା, କାନ୍ଥ ଆଇନା ଏବଂ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଉପରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ SweepLED ପ୍ରାୟ 94 ପ୍ରତିଶତ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କାନ୍ କରି ସେଥିରେ କ୍ୟାମେରା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ 5 ସେକେଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ଯ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ।
ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ଗବେଷଣାକୁ କୋରିଆ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଛି । ପ୍ରଫେସର ଜୁନ୍ ହାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୁଚିଥିବା କ୍ୟାମେରା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସାଜିଛି । ଏହି ଆବିଷ୍କାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଏହାର ଶସ୍ତା ହାର୍ଡୱେର୍। ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଲାଗୁଥିବା ଏଲ୍ଇଡି କେସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକର ଓପନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 7 ୟୁଏସ୍ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 700 ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଟେ । ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଶସ୍ତା ଉପକରଣକୁ କିଣି ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ବେଆଇନ ଫିଲ୍ମାଙ୍କନର ଶିକାର ହେବାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ।