ସୁଜୁକିର ନୂଆ ଧମାକା ! ଆକର୍ଷଣୀୟ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Suzuki Burgman Street EX
Published : March 14, 2026 at 4:28 PM IST
SUZUKI PEARL GRACE WHITE, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁଜୁକି ମୋଟରସାଇକେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜ Burgman Street EX ସ୍କୁଟିକୁ ଏକ ନୂଆ କଲର ଅପସନ୍ ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍କୁଟିଟି 125cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ Pearl Grace White ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଗତକାଲି ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ଏହି କଲର ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କମ୍ପାନୀ । ଏହି ରଙ୍ଗ ସ୍କୁଟିକୁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ହ୍ୱାଇଟ ଏବଂ ଗ୍ରେ କଲରର ମିଶ୍ରଣରେ ନିର୍ମିତ କଲର୍ଟି ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ତଥା ମଡର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଉଛି । ପ୍ରକାଶଥାଉ ଯେ 2022 ମସିହା ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍କୁଟିଟି ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ (ମେଟାଲିକ୍ ରୟାଲ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ମାଟେ୍ ବ୍ଲାକ ନଂ 2)ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କୁଟିର ଫିଚର୍ସ, ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଦାମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ:
ସ୍କୁଟିର ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏଥିରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ 125cc ଇଞ୍ଜିନ୍, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର, ଏୟାର୍-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା 6,500 rpm ରେ 8.58 bhp ପାୱାର୍ ଏବଂ 5,500 rpm ରେ 10 Nm ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରେ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସୁଜୁକି ଇକୋ ପରଫରମାନ୍ସ ଆଲଫା (SEP-α) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହା ଉନ୍ନତ ମାଇଲେଜ୍ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ ରାଇଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ:
Burgman Street EX ନିଜର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସେହି ଫିଚର୍ସ ସବୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା
ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି: ଏଥିରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଟୋ ଷ୍ଟପ୍-ଷ୍ଟାର୍ଟ (EASS) ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ଯାହା ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ତେଲ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ସହିତ ଏକ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି: ସୁଜୁକି ରାଇଡ୍ କନେକ୍ଟ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଡିଜିଟାଲ୍ LCD କନ୍ସୋଲ୍ରେ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଏ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ୍, କଲ୍ ଏବଂ SMS ଆଲର୍ଟ ଦେଖିହେବ ।
ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା: ଏହି EX ଭେରିଏଣ୍ଟର ପଛ ପଟେ 12 ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଚକା ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଥାଏ । ଏଥିସହ 21.5 ଲିଟରର ଅଣ୍ଡର-ସିଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଦାମ୍ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:
ଲୁକ୍ରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଜୁକି ଏହାର ଦାମ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ । ୨୦୨୬ Suzuki Burgman Street EXର ଦାମ୍ 1.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍, ଦିଲ୍ଲୀ) ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନୁମାନିକ ଭାବେ ଅନ୍-ରୋଡ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 1.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିବ । ଏହି ନୂଆ ରଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମେଟାଲିକ୍ ରୟାଲ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ମେଟାଲିକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହା ପୁରୁଣା ମ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେଲାର୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗର ସ୍ଥାନ ନେବ ।
ବିନା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦାମ୍ରେ ଏହି ନୂଆ 'ପର୍ଲ ଗ୍ରେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍' ରଙ୍ଗ ଆସିବା ଫଳରେ, Suzuki Burgman Street EX ବଜାରରେ TVS Ntorq 125 ଏବଂ Honda Activa 125 ଭଳି ସ୍କୁଟରକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।