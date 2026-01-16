Suzuki Gixxerକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ କଲର ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ଲାସି ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବ
ସୁଜୁକି ମୋଟରସାଇକେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ମୋଟରସାଇକେଲ Suzuki Gixxer SF 250 ଏବଂ Gixxer 250କୁ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି ।
New colour Suzuki Gixxer series, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Suzuki Motorcycle India ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ Suzuki Gixxer SF 250 ଓ Gixxer 250ର ନୂଆ କଲର ଅପ୍ଡେଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । 2026 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଗାଡିରେ ଅପ୍ଡେଟ ଆଣିବା ସହିତ ଏହାକୁ 2ଟି କ୍ଲାସି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବାଇକର ଲୁକକୁ ଆହୁରି ବଢାଉଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଲରର ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ...
Suzuki Gixxerର ନୂଆ କଲର ଅପ୍ସନ:
Suzuki Motorcycle India ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ Suzuki Gixxerମୋଟରସାଇକଲ ସିରିଜକୁ 2ଟି ନୂଆ କଲରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା...
- ପର୍ଲ ଗ୍ଲାସିୟର ହ୍ବାଇଟ୍/ମେଟାଲିକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ସିଲଭର ନମ୍ବର 2:
ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଧଳା ବେସ୍ କଲର ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହା ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି କଲର କମ୍ବିନେସନ ଗାଡିକୁ ଏକ କ୍ଲାସି ଲୁକ୍ ଦେଉଛି । ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହାଲକା ରଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ଏହି ରଙ୍ଗ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ।
- ଗ୍ଲାସ ସ୍ପାର୍କଲ ବ୍ଲାକ(Glass Sparkle Black):
ସେହିପରି ଗ୍ଲାସ ସ୍ପାର୍କଲ ବ୍ଲାକ ରଙ୍ଗ ଗାଡ଼ିରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବେସ୍ ଫିନିଶ ସହିତ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସମୁଦାୟ ଭାବେ ଏକ ଡାର୍କ ଲୁକର ପରିଚୟ ଦେଉଛି । ଏହା ଡାର୍କ ରଙ୍ଗ ଭଲ ପାଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏଠାରେ କହି ରଖିବୁ ଏହି ଦୁଇଟି ନୂଆ ରଙ୍ଗର ବାଇକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ମେଟାଲିକ୍ ଟାଇଟନ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗର ବାଇକ୍ ସହିତ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Suzuki Gixxer ସିରିଜ, ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ:
ଦୁଇ ଚକିଆ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Suzuki Motorcycle India ଇନସୁରାନ୍ସ ସେଭିଂସ୍ ଓ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ସୁବିଧା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଗାଡିର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ । Suzuki Gixxer SF 250ର ଏକ୍ସ ଶୋ ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,89,768 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଦା ମିଳିପାରିବ ।
ସେହିପରି Suzuki Gixxer 250ର ଏକ୍ସ ଶୋ ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,81,517ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକକୁ କିଣିଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଦା ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ସୁଜୁକି ଦୁଇଟି ଯାକ ମଡେଲରେ ନୋ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ EMI ସ୍କିମ୍, ନୋ ହାଇପୋଥିକେସନ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ । ଏଥିରେ ସୁଧହାର 7.99 ପ୍ରତିଶତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।
Suzuki Gixxer ଇଞ୍ଜିନ୍:
ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଓ ଅଫର୍ସ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବାଇକ୍ରେ ଆଉ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହି 2ଟି ବାଇକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 250cc, ଅଏଲ କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ 26.2bhp ପାୱାର ଦେବା ସହିତ 22Nm ଟର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।