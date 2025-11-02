CNG ଅବତାରରେ ଆସୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍କୁଟି Suzuki Access; ବଢିବ ମାଇଲେଜ, କମିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଜାପାନ ଅଟୋ ଶୋ' 2025ରେ ସୁଜୁକି ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍କୁଟି Accessର ସିଏନଜି ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି । ଏହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାୟାଉଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାପାନ ଦୁଇ ଚକିଆ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସୁଜୁକି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍କୁଟି Access 125କୁ ଏକ ନୂଆ ଅବତାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ 2025 ଜାପାନ ଅଟୋ ଶୋ'ରେ ଏହାର CNG ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି । ଏହି ସିଏନଜି ଭାରିଏଣ୍ଟ ନା ଯେ କେବଳ ହାଲୁକା ହେବ, ବରଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ । ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ସେସର ସିଏନଜି ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ଆଣୁଛି ।
Suzuki Access CNG: ଡିଜାଇନ
ସୁଜୁକି ଆକ୍ସେସ 125 ସିଏନଜି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କ୍ଲାସିକ୍ ଲୁକ୍ ବଜାୟ ରହିଛି ସତ, ହେଲେ ଏଥିରେ ଆଧୁନିକ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସ୍କୁଟରରେ ଏବେ ସବୁଜ ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଡୁଆଲ-ଟୋନ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲରେ CNG ବ୍ୟାଜିଂ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ଏନାଲଗ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ସିଏନଜି ଟାଙ୍କି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ । ଏହାସହିତ ଏଥିରେ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, କ୍ରୋମ୍ ଫିନିଶିଂ ଓ ପ୍ରିମିୟମ ସିଟ୍ କ୍ବାଲିଟି ଏହାକୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ।
Suzuki Access CNG: ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ
ସୁଜୁକି ଆକ୍ସେସ ସିଏନଜିରେ 125ସିସି ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏବେ ସିଏନଜି ଫ୍ୟୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କୁଟର ବାଇ-ଫ୍ୟୁଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାମ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ ଏହାକୁ ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ସିଏନଜି ଇନ୍ଧନ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀର କହିବାନୁସାରେ, ସିଏନଜି ମୋଡ୍ରେ ସ୍କୁଟରର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ସାମାନ୍ୟ କମ, କିନ୍ତୁ ମାଇଲେଜ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ।
କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଆକ୍ସେସ 125 ସିଏନଜି 1କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ, ଯାହାକି ପେଟ୍ରୋଲ ମଡେଲ ତୁଳନାରେ 30-40 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ମାଇଲେଜ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସିଏନଜି ମୋଡ୍ରେ ସ୍କୁଟର ରାଇଡ୍ ସୁଗମ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମୋଡ୍କୁ ସ୍ବିଚ୍ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆକ୍ସେସ 125 ସହିତ ସମାନ ରହିଥାଏ ।
Suzuki Access CNG: ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
ସୁଜୁକି ଏହି ସ୍କୁଟରର ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଡୁଆଲ-ଫ୍ୟୁଲ ସ୍ବିଚିଂ ସେଫ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଫ୍ୟୁଲ ମୋଡ୍ ବଦଳାଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍କୁ ରୋକିଥାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଲିକ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ସେନ୍ସର ଓ ଅଟୋ କଟ୍-ଅଫ୍ ଭଲଭ୍ ପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାମିଲ, ଯାହାକି ବିପଦ ସମୟରେ ଫ୍ୟୁଲ୍ ସପ୍ଲାଏକୁ ରୋକିଦିଏ ।
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସ୍କୁଟରକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ଏଥିରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଏ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ ଏବଂ USB ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହିତ ଆକ୍ସେସ 125 CNG ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ । ଏହା ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅପଡେଟେଡ୍ ମଡେଲ ହୋଇପାରିବ ।
Suzuki Access CNG: ଲଞ୍ଚ କେବେ ଓ ଦାମ କେତେ ରହିବ ?
ଜାପାନ ଅଟୋ ଶୋ'ରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଆଶା କରାଯାଉଛି Suzuki Access 125 CNGକୁ ଭାରତରେ 2026 ଆରମ୍ଭରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସିଏନଜି ଷ୍ଟେସନର ଭଲ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ Suzuki Access 125ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି । ମାନକ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରାୟ ₹80,878ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ ରାଇଡ୍ କନେକ୍ଟ TFT ସଂସ୍କରଣର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹97,470 ଅଟେ । ଆଶା କରାୟାଉଛି ଏହାର ସିଏନଜି ଭାରିଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିପାରେ ।
