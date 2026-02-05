ଦମଦାର ଫିଚର ସହ ବଜାରକୁ ଆସିଲା Suzuki Access 125, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ
ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ରାଇଡ଼ କନେକ୍ଟ ଓ ରାଇଡ଼ କନେକ୍ଟ TFT ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ବଜାରକୁ ଆସିଲା Suzuki Access 125 । ସିଙ୍ଗଲ ଚ୍ୟାନେଲ ABS ଫିଚର ଦେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଟର ଅଟେ ।
Published : February 5, 2026 at 12:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2 ଚକିଆ ବାହାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Suzuki Motorcycle India ନିଜର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍କୁଟର Suzuki Access 125କୁ ନୂଆ ABS ଫିଚର ସହିତ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି । ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଭାବେ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଛି । ଏହା ଭାରତର 125 cc ସ୍କୁଟର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଟର ଅଟେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଖବରରେ ଏହାର ଫିଚର୍ସ, ଦାମ୍ ଓ କଲର ଅପ୍ସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
2ଟି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ:
ଏହି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ Suzuki Access ସ୍କୁଟର ଏବେ 2ଟି ଭାରିଏଣ୍ଟ ଯଥା: ରାଇଡ଼ କନେକ୍ଟ ଓ ରାଇଡ଼ କନେକ୍ଟ TFT ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । Suzuki Accessର ଏହି ସ୍କୁଟର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସିଙ୍ଗଲ ଚ୍ୟାନେଲ ABS ଫିଚର ଦେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଟର ଅଟେ । ଏହା ଆଗରୁ ଅପସନାଲ ABS ଦେଉଥିବା ଦ୍ବିତୀୟ 2 ହ୍ବିଲର Hero Xtreme 125R ଅଟେ ।
ଡ଼ିଜାଇନ:
ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ Suzuki Access 125ରେ କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ କସ୍ମେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଅଧିକ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଅଧିକ ବୁଟସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହାର ଲୁକରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ତରରେ Suzuki Access 125 ABSରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ ।
Suzuki Access 125 ABSର ଇଞ୍ଜିନ:
ଏହିସ୍କୁଟରର ଇଞ୍ଜିନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 125 cc, ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏୟାର-କୁଲଡ ଇଞ୍ଜିନ (Air cooled Engine)ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 6,500 rpmରେ 8.3 bhpର ପାୱାର ଓ 5,000 rpmରେ 10.2 Nmର ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦ କରିପାରେ ।
ଦାମ ଓ କଲର ଅପ୍ସନ:
Suzuki Access ରାଇଡ଼ କନେକ୍ଟ ABS ଏଡିସନର ଏକ୍ସ ଶୋରୁମର ଦାମ 92,328 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଆପଣ 5ଟି ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ଦେବ । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ
- ମେଟାଲିକ୍ ମ୍ୟାଟ୍- 2
- ମେଟାଲିକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେଲର ବ୍ୟୁ
- ପର୍ଲ ଗ୍ରେସ ହ୍ବାଇଟ୍
- ସଲିଡ଼ ଆଇସ୍ ଗ୍ରୀନ
- ପର୍ଲ ସାଇନ ବେଜ ଆଦି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Suzuki Access ରାଇଡ଼ କନେକ୍ଟ TFTର ଦାମ୍ ଓ କଲର ଅପ୍ସନ:
Suzuki Access ରାଇଡ଼ କନେକ୍ଟ TFT ଭାରିଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସ ଶୋ’ ରୁମର ଦାମ 98,378 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ 5ଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ...
- ମେଟାଲିକ ମ୍ୟାଟ୍ କଳା ନମ୍ବର-୨
- ମେଟାଲିକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେଲର ବ୍ୟୁ
- ପର୍ଲ ଗ୍ରେସ ହ୍ବାଇଟ୍
- ସଲିଡ଼ ଆଇସ୍ ଗ୍ରୀନ
- ପର୍ଲ ମ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ବା ସିଲଭର
ABS ଫିଚର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ:
ଏଠାରେ କହିରଖିବୁ, ଏହି 2 ଚକିଆ ଯାନର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ Suzuki Access ସ୍କୁଟର ABS ଫିଚର ସହିତ ଏକ ମଜବୁତ 2 ଚକିଆ ଯାନ ହୋଇପାରିଛି । ଆଣ୍ଟି-ଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (ABS) କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ସେଫ୍ଟି ବା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫିଚର ଅଟେ । ଏହା ଫଳରେ ବହୁ ଜୋରେ ବ୍ରେକ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଚକା ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ ହେବାର ଭୟ ରୁହେ ନାହିଁ ।