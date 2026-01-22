Interview: ନାସାରୁ କାହିଁକି ଅବସର ନେଲେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ? ଇଟିଭି ଭାରତରେ କହିଲେ ମନର କଥା
୨୦୨୬ କେରଳ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ, ପୂର୍ବତନ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ନିଜର ଅବସର, ତାଙ୍କର କୁକୁର, ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କାହିଁକି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
Published : January 22, 2026 at 8:56 PM IST
କୋଝିକୋଡ (କେରଳ): 'ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବିରାମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ପରିବାର ଓ ମୋ କୁକୁର ସହିତ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଚାହେଁ' ଏପରି କିଛି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ବର ଜଣେ ସଫଳ ଓ ଦିଗ୍ଗଜ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ । ସେ ଏବେ କୋଝିକୋଡେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 'କେରଳ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ'ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସମଗ୍ର ଏସିଆର ବୃହତ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ମହୋତ୍ସବ ଅଟେ । ଏଠାରେ ବହୁ ଛାତ୍ର, ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଚିନ୍ତାକାର ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଥିବା ଦେଖା ଦେଉଛି । ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
ସୁନିତାଙ୍କ ଅବସର:
ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖ 2025 ମସିହାରେ ନାସାରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ହେଁ ଏବେବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ବା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ବା ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁଠାରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ବହୁ ଉପଲବ୍ଧି ପରେ ମହାକାଶକୁ ବିଦାୟ:
ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ 27 ବର୍ଷ NASAରେ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି । ମହାକାଶକୁ 3 ଥର ଉଡାଣ ଭରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମହାକାଶରେ 608 ଦିନ ବିତାଇବା ସହିତ 9 ଥର ମହାକାଶରେ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନର ନେତୃତ୍ବ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଉପଯୋଗୀ ମହାକାଶଯାନ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଯେବେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ମନରେ ଏକ ଅସହଜତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ମହାକାଶକୁ ଝୁରିବେ:
ସେ ମହାକାଶକୁ ମନେ ପକାଇବେ କିମ୍ବା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ସ୍ବତଃ ସୁନିତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆସିଯାଇଥିଲା । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ସ୍ପେସ୍କୁ ମନେ ପକାଇବି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀର ଦୃଶ୍ୟ, ସୌରମଣ୍ଡଳର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗତି ମହାକାଶରୁ ଦେଖିବାର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଏହା ସହିତ ନିଜ ଗ୍ରହ ବାହାରେ ମହାକାଶରେ ଭାସିବୁଲି ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ବହୁତ ମନେ ପଡିବ । ଏହା ସହିତ ମିଶନରେ ସାମିଲ ଲୋକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଟେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସେ ମନେପକାଇବେ ।
ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ମିଶନକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି । 5ଟି ଦେଶର ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସହଯୋଗିତାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଗଠିତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ବହୁ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସୁନିତା । ଏଥିପାଇଁ ମହାକାଶ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ମଣିଷ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ବେଶି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ।
ସେ ସେନ୍ସର, ମହାକାଶଯାନ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ବହୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି । ସ୍ପେସ୍ ମିଶନରେ ସେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଯଦି ମହାକାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶିଖାଏ, ତେବେ ଏହା ହେବ 'କେହି ଏହାକୁ ଏକାକୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ'
ବିଶ୍ବାସ କରିପାରିନଥିଲେ ସୁନିତା
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସୁନିତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବେ ଚୟନ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଖୁସି ହୋଇନଥିଲେ । ବରଂ ସେ ବିଶ୍ବାସ ହିଁ କରିପାରିନଥିଲେ ସେ ଏକ ମିଶନ ପାଇଁ କ୍ବାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ମାନବକୃତ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲେ ।
'ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ବହୁ କଷ୍ଟଦାୟକ'
ମହାକାଶରେ ଚାଲିବା ଆଗରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ବହୁ କଷ୍ଟଦାୟକ । ଏଥିପାଇଁ ପାଣି ତଳେ ବହୁ ଓଜନର ସୁଟ ପିନ୍ଧି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ବହୁ ଖୁବ୍ କ୍ଲାନ୍ତିକର ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ଅସମ୍ଭବ । ନିଜ ଶରୀରକୁ ମହାକାଶର ପରିବେଶ ପରି ବହୁ କଠିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ହେଲେ ଶାରୀରିକ ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଓ ଚାଲେଞ୍ଜ ବେଶି କଷ୍ଚକର ଅଟେ ।
ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଅକୁହା କଷ୍ଟ:
ବହୁ ଲୋକ ମହାକାଶର ମିଶନ ଲଞ୍ଚ, ମହାକାଶରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଭାଇରାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆମର ବହୁ ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା, ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ମହାକାଶରୁ ଫେରିବା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଦି ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସି ନଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ବିଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଏକ ସ୍ପେସଯାନରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିପାରିବୁ କିମ୍ବା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲୁ ।
ମହାକାଶଯାତ୍ରା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବହୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ । ସଫ୍ଟୱେର ଠାରୁ ନେଇ ହାର୍ଡୱେର ଓ ରିସ୍କ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଆଦି ଚାଲୁଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମହାକାଶରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ଏକ ଉପହାର ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ତଳେ ପୃଥିବୀରେ ପରିବାରର ଅପେକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେବା ଏବଂ ଫେରିବାର ପ୍ଲାନ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୁନିତା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବୁଚ ୱିଲମର (Butch Wilmore)ଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ:
ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ “overview effect” ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ମହାକାଶରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଭଳି ଲାଗେ । କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ସୀମା ଓ ବର୍ଡର ରହିଛି ? ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବିମାନ ଗତିଶୀଳ ରହିଥିବା ଦେଖିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ କେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ମନରେ ଦ୍ବନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ମହାକାଶରେ ମାରାଥନ:
ମହାକାଶରେ 2007 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ମାରାଥନ ଦୌଡିଥିଲେ । ଏହା ବହୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା ହେଲେ ସୁନିତାଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଥିରୁ ବିରତ ହୋଇନଥିଲେ । ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଆମ ହାଡ଼ ଡେନ୍ସିଟି ରକ୍ଷା ଓ ମାଂସପେଶୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ନୁହେଁ ମହାକାଶରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯତ୍ନ ଓ ଅନୁଶାସନ ସହିତ ବନ୍ଧା ବୋଲି ୱିଲିୟମ୍ସ କହିଛନ୍ତି । ମାରାଥନ, ଟ୍ରାଇଆଥଲନ କିମ୍ବା କକ୍ଷପଥର ଟ୍ରେଡମିଲରେ ଦୌଡିବା କେବଳ ଗ୍ଲାମର ପାଇଁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
2 କୁକୁରଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି:
ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ନିଜର ପ୍ରିୟ କୁକୁର ଗନର (Gunner) ଓ ଗୋର୍ବି (Gorby) ଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନିତା ନିଜ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଏକଦା ସେ ମହାକାଶକୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସେ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ଥିବା ବେଳେ ଏକ କାର୍ଗୋ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ତାଙ୍କୁ 2ଟି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ରିତ ପ୍ୟାକେଜ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ କୁକୁରଙ୍କ 3D ମଡେଲ ମାନ ରହିଥିଲା । ପୃଥିବୀରୁ 400 କିମି ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ।
ବହି ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ:
ସୁନିତା ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ । ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଓ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ବେଶି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ । ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଇତିହାସ ଓ ଏହାର କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି । ସେ କେବଳ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଘଟଣା ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଲୋଭାନିଆର ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଭଳି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସେ ଆଗ୍ରହୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଆଗାମୀ ପିଢି ଉପରେ ଭରସା:
ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହ... ଏହା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ । ବରଂ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ । ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ସୁନିତା । ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ଉଡାଣ ଭରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ନେତୃତ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି ।
କଳ୍ପନା ଚାୱଲାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା:
କଳ୍ପନା ଚାୱଲାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ବନ୍ଧୁତ୍ବକୁ ମନେ ପକାଇ ସୁନିତା କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ମହାକାଶଚାରୀ ଓ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଥିଲେ ଯିଏ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ । ଏକାଠି ସାଇକେଲ ଚଳାଇଛୁ ।" ସେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ମା' ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି,' କିଛି ସମ୍ପର୍କ କକ୍ଷପଥ ପରି ଅଟେ । ଏହାର ପରିସୀମା ବଢିପାରେ ମାତ୍ର କେବେ ଉଭେଇ ଯାଏ ନାହିଁ ।'
ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ କିଛି ଦାୟିତ୍ବରୁ ବିରତି ନେବା:
ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଆଉ ଆଗାମୀ ମିଶନ ପାଇଁ ହେଡଲାଇନରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି । ଆଗାମୀ ପିଢି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରୁ ଏବଂ ନିଜେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳରେ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ନିଜର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସହଜ ଓ ସରଳତାର ସହିତ ବିତାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବା, ବିଭିନ୍ନ ଗଳ୍ପ କହିବା ଓ ପ୍ରିୟ କୁକୁରଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମହାକାଶର ମିଶନର ଲଞ୍ଚ ସିଡ୍ୟୁଲ ବାହାରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ହିଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବୀରତ୍ବର ମିଶନ ।