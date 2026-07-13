ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ Agentic AI ଫୋନ୍ StepX Neo, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍
ଚୀନ୍ର ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ StepFun ବଜାରରେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଏଜେଣ୍ଟିକ-ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ StepX Neo ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହା ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତ ଟାସ୍କ ପୂରା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ।
Published : July 13, 2026 at 9:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିନକିୁ ଦିନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିପ୍ଲବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏବେ ସବୁଠି ଏଆଇ (AI) ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସିର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସରି ନଥିବା ବେଳେ ଚୀନରେ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍- ଏଆଇ(Agentic AI)ର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଅର୍ଥାତ ଚୀନ୍ ଏବେ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ଏଆଇ ଫୋନ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ କହିରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଚୀନ୍ର ଏକ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ StepFun ଆଧାରିକ ଭାବେ StepX Neo ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଲାର୍ଜ ମଡେଲ-ନେଟିଭ୍ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି । ଏହି ଲଞ୍ଚିଂର ସୂଚନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାଇନିଜ୍ ଟେକ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଆଇସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ନିଜର ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଏଜେଣ୍ଟିକ ଏଆଇ ଫୋନ କଣ?
କଣ ଏହି Agentic AI ଫୋନ୍ ଏବଂ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ?
ସାଧରଣ ଫୋନ ତୁଳନାରେ ଏହି ଏଜେଣ୍ଟିକ ଫୋନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଟେ । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ରେ ଏଆଇ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ସମସ୍ତ ଟାକ୍ସ ବା କାମ ପୂରା କରିଥାଏ । ଏହା ନିଜେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବା ଆପ୍ସ ଅପରେଟ୍ କରିବା, ଟିକେଟ୍ ବୁକ କରିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନ ପଚାରି କୌଣସି ଜଟିଳ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟେପ୍ କାମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଶେଷ କରିପାରେ । ଏହି ଫୋନ୍ ଚୀନ୍ କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ StepAOS ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ Ammo AI ନାମକ ଏକ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଇନ୍-ବିଲ୍ଟ ଥାଏ । ଏହି ସିଷ୍ଚମ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଭଳି ଆପ୍-ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଜେଣ୍ଟ-ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମେମୋରୀ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
🚨 Exclusive: OpenAI hasn't released an AI phone yet, but StepX Neo has already beaten it to the punch.— Ice Universe (@UniverseIce) July 13, 2026
StepX has officially unveiled StepX Neo, the world's first Agentic Phone built around a native large language model.
Powered by the native Step AOS operating system and the… pic.twitter.com/xdQKUOfd78
ଫୋନର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆପ୍ସ ପାର୍ଟନରସିପ୍:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଫୋନର ଫଛ ଭାଗ ଏକ ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟିଭ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଚୀନ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପ୍ସ ଯେପରିକି Ctrip, Alipay, Didi Meituan, Baidu, JD.com ଏବଂ WPS ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବା ସହଭାଗିତା କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଫୋନରେ Amoo AIକୁ ହାର୍ଡୱେର, ସଫ୍ଟୱେର ଏବଂ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ସ ସହିତ ବହୁତ ମଜବୁତ ଭାବେ ଯୋଡାଯାଇଛି । ଏହା 1+N ମଡେଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର(ଏକ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମଡେଲ୍ ସହ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାଷ୍ଟ ମଡେଲ୍ସ) ବ୍ୟବାହାର କରିଛଥାଏ, ଯାହା କାମକୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫୋନର ସମସ୍ତ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହିଁ ।
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଏଆଇ ଫୋନ୍ ର ରେସ୍:
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଏଜେଣ୍ଟିକ ଫୋନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଆନାଲିଷ୍ଟ ମିଙ୍ଗ-ଚି କୁଓଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର OpenAI କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ Qualcomm ଏବଂ MediaTek ସହିତ ମିଶି ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯାହା ଆପ୍ସ ବଦଳରେ ପୁରା ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଉପରେ କାମ କରିବ । ଏହି ଚିପ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଥମେ 2028 ରେ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ 2027ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
Another New AI-Focused Smartphone, StepX Neo 🫡— RAIHAN HAN (Informasi Gadget) (@raihanhan121) July 13, 2026
StepX Neo comes with Step AOS, an operating system specifically designed for AI agents, and a built-in AI agent called Amoo. This phone thoroughly integrates large-scale AI models, the operating system, and hardware, creating an pic.twitter.com/e9ZphR1Y50
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଟିକଟକ୍ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ByteDance ମଧ୍ୟ ZTE ସହିତ ମିଶି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ Nubia M153 ନାମକ ଏକ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ Doubao AI ଆସିଷ୍ଟଣ୍ଟକୁ ଓଏସ୍ ଲେଭଲରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି ଫୋନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଆଇ ଓଏସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା । ସେହିପରି ଗୁଗଲ୍, ଆପଲ୍ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ (Gemini, Apple Intelligence, Galaxy AI)କୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଫୋକସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ରହିଛି ।