ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ Agentic AI ଫୋନ୍ StepX Neo, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍‌

ଚୀନ୍‌ର ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ StepFun ବଜାରରେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଏଜେଣ୍ଟିକ-ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ StepX Neo ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହା ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତ ଟାସ୍କ ପୂରା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ।

StepFun has officially launched the StepX Neo smartphone, which the company claims is the world's first large-model native agent smartphone.
StepFun ଆଧାରିକ ଭାବେ StepX Neo ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଲାର୍ଜ ମଡେଲ-ନେଟିଭ୍‌ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି । (Image Credit: X/Ice Universe)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିନକିୁ ଦିନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିପ୍ଲବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏବେ ସବୁଠି ଏଆଇ (AI) ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସିର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସରି ନଥିବା ବେଳେ ଚୀନରେ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍- ଏଆଇ(Agentic AI)ର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଅର୍ଥାତ ଚୀନ୍‌ ଏବେ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ଏଆଇ ଫୋନ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ କହିରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଚୀନ୍‌ର ଏକ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ StepFun ଆଧାରିକ ଭାବେ StepX Neo ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଲାର୍ଜ ମଡେଲ-ନେଟିଭ୍‌ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି । ଏହି ଲଞ୍ଚିଂର ସୂଚନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାଇନିଜ୍‌ ଟେକ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଆଇସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ନିଜର ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଏଜେଣ୍ଟିକ ଏଆଇ ଫୋନ କଣ?

କଣ ଏହି Agentic AI ଫୋନ୍ ଏବଂ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ?

ସାଧରଣ ଫୋନ ତୁଳନାରେ ଏହି ଏଜେଣ୍ଟିକ ଫୋନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଟେ । ଏହି ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଏଆଇ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ସମସ୍ତ ଟାକ୍ସ ବା କାମ ପୂରା କରିଥାଏ । ଏହା ନିଜେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବା ଆପ୍ସ ଅପରେଟ୍ କରିବା, ଟିକେଟ୍ ବୁକ କରିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନ ପଚାରି କୌଣସି ଜଟିଳ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟେପ୍‌ କାମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଶେଷ କରିପାରେ । ଏହି ଫୋନ୍‌ ଚୀନ୍ କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ StepAOS ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ Ammo AI ନାମକ ଏକ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଇନ୍-ବିଲ୍ଟ ଥାଏ । ଏହି ସିଷ୍ଚମ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ ଭଳି ଆପ୍‌-ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଜେଣ୍ଟ-ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍‌ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମେମୋରୀ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

ଫୋନର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆପ୍ସ ପାର୍ଟନରସିପ୍:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଫୋନର ଫଛ ଭାଗ ଏକ ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟିଭ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଚୀନ୍‌ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପ୍ସ ଯେପରିକି Ctrip, Alipay, Didi Meituan, Baidu, JD.com ଏବଂ WPS ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବା ସହଭାଗିତା କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଫୋନରେ Amoo AIକୁ ହାର୍ଡୱେର, ସଫ୍ଟୱେର ଏବଂ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ସ ସହିତ ବହୁତ ମଜବୁତ ଭାବେ ଯୋଡାଯାଇଛି । ଏହା 1+N ମଡେଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର(ଏକ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍‌ ମଡେଲ୍‌ ସହ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାଷ୍ଟ ମଡେଲ୍ସ) ବ୍ୟବାହାର କରିଛଥାଏ, ଯାହା କାମକୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫୋନର ସମସ୍ତ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହିଁ ।

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଏଆଇ ଫୋନ୍ ର ରେସ୍:

ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଏଜେଣ୍ଟିକ ଫୋନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଆନାଲିଷ୍ଟ ମିଙ୍ଗ-ଚି କୁଓଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର OpenAI କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ Qualcomm ଏବଂ MediaTek ସହିତ ମିଶି ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯାହା ଆପ୍ସ ବଦଳରେ ପୁରା ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଉପରେ କାମ କରିବ । ଏହି ଚିପ୍‌ର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଥମେ 2028 ରେ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ 2027ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଟିକଟକ୍‌ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ByteDance ମଧ୍ୟ ZTE ସହିତ ମିଶି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ Nubia M153 ନାମକ ଏକ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ Doubao AI ଆସିଷ୍ଟଣ୍ଟକୁ ଓଏସ୍ ଲେଭଲରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି ଫୋନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଆଇ ଓଏସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା । ସେହିପରି ଗୁଗଲ୍‌, ଆପଲ୍ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ (Gemini, Apple Intelligence, Galaxy AI)କୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଫୋକସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

  1. ଭାରତ ଆସୁଛି Mercedes-AMG E 53, କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଚାଲିବ 100kmରୁ ଅଧିକ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର୍ସ
  2. ମହାକାଶରେ ଚୀନ୍‌ର ବଡ଼ ରେକର୍ଡ! ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରକେଟ୍ କଲା ରିକଭର, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି
  3. ଲଞ୍ଚର ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପରେ ବଦଳିଲା ଦାମ୍‌! ସାମସଙ୍ଗ ବଢ଼ାଇଲା ନୂଆ 5G ଫୋନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍‌
  4. ଲଗ୍ଜୁରୀ ଫିଚର୍ସ ସହ ଆସିଲା Hero Vida VX2 Plus: ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 187km, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍‌

TAGGED:

STEPX NEO PRICE
ଲଗ୍ଜୁରୀ ଏଆଇ ଫୋନ୍
STEP AOS FEATURES
AGENTIC AI SMARTPHONE
STEPX NEO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.