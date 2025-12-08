ଭାରତରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ପ୍ଲାନର ଖୁଲାସା କଲା Starlink; 30 ଦିନ ମିଳିବ ଫ୍ରି ଟ୍ରାଏଲ ସୁବିଧା
ଭାରତରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଭାରତ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ପ୍ଲାନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 8, 2025 at 1:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ SpaceXର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ (Starlink) ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନର ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଆବାସିକ (Residential) ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସୁବିଧା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ଭାରତରେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ପ୍ରତିମାସ ₹8,600ରେ ଭାରତରେ ଅସୀମିତ ଡାଟା ଏବଂ 99.9% ଅପଟାଇମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ 30 ଦିନିଆ ମାଗାଣା ପରୀକ୍ଷଣ (Free Trial) ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିରେ ଗେଟୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ମାସିକିଆ ପ୍ଲାନ: ଦାମ ଓ ସୁବିଧା
SpaceX ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏକ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹8,600 ହେବ ଏବଂ ଏହା ଅସୀମିତ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏଥିରେ ₹34,000 ମୂଲ୍ୟର ହାର୍ଡୱେର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରିବ ଏବଂ 99.9% ଅପଟାଇମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସେବା ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ୟୁଜର ମାଗଣା ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ 30-ଦିନର ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର Business Planର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ
କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଏହାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ରେ 4ଟି ଚାକିରି ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାର କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପେମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର, ବରିଷ୍ଠ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଶ୍ଳେଷକ ଏବଂ ଟିକସ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲା । ଏହି ଚାକିରି ପୋଷ୍ଟିଂଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଥିଲା ।
'ଗେଟୱେ ଆର୍ଥ ଷ୍ଟେସନ' ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା
ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଯେପରିକି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ନୋଏଡାରେ ଗେଟୱେ ଆର୍ଥ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଭୂମି-ଆଧାରିତ ରିସିଭର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।
ଭାରତରେ ମିଳିସାରିଛି ଲାଇସେନ୍ସ
ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ (DoT) 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି । ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ ପରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଭାରତରେ କମର୍ସିଆଲ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ।