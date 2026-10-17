ଅମ୍ବାନୀ-ମସ୍କ ଟକ୍କର: ରିଲାଏନ୍ସ ବୟାନର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲା ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍
ଲାଏନ୍ସର ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ଅଫିସିଆଲି ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେ ଭାରତରେ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।
Published : October 17, 2026 at 2:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା (Satellite Internet) ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ Starlink ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମେଗା କମ୍ପାନୀ Reliance Industries ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ବଡ଼ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିଲାଏନ୍ସର ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ଅଫିସିଆଲି ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେ ଭାରତରେ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଭାରତର ରେଗୁଲେଟର୍ସ ଏବଂ ଅପରେଟର୍ସଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଭିତରେ ହିଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ଗେଟ୍ୱେ ନେଟୱର୍କ ବିଲ୍ଡ କରିଛି ।
ମସ୍କଙ୍କ ଆରୋପ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ଜବାବ:
ଏହି ବିତର୍କ ସେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଲନ ମସ୍କ ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଏକାଧିକାର (Monopolistic Chokehold) ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ ଜବାବ ରଖି ରିଲାଏନ୍ସ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆଦୌ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଟେଲିକମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ Reliance Jioର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛି ଯେ 2016 ମସିହାରେ କୌଣସି ୟୁଜର ବେସ୍ ନଥାଇ ଜିଓ ମାର୍କେଟ୍କୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ପରେ 53 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି । ରିଲାଏନ୍ସ ଭାରତୀୟ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଓ ନିୟମ ସମାନ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି । ରିଲାଏନ୍ସର ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ମସ୍କ ନିଜେ ରିପ୍ଲାଇ କରି "Much appreciated" ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଆଲୋକେସନ ବାକି:
We have worked closely with regulators, industry and operators in India for 5+ years, and built a network of dedicated systems, gateways, and other infrastructure all in-country to exclusively serve Indian traffic safely and securely - and all with the requisite government approvals. Starlink is ready to connect India with high-speed internet.— Starlink (@Starlink) October 16, 2026
ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍, Jio Satcom ଏବଂ ଭାରତୀ ସମର୍ଥିତ Eutelsat OneWebକୁ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଆମାଜନର Project Kuiper ମଧ୍ୟ ଏହି ଲାଇନରେ ରହିଛି। ତେବେ କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା କମର୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ (DoT) ଓ TRAI ମିଳିତ ଭାବେ ରେଭେନ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ପ୍ରାଇସିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସ୍ଥିର କରିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଆଲୋଟ୍ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ସୁନୀଲ ମିତ୍ତଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ୱାନ୍ୱେବ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଟୱର୍କ 3 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମିଶନ ମିଳିନାହିଁ ।
ଜିଓ ଏବଂ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟରେ ମେଗା କମ୍ପିଟିସନ:
Statement from Reliance Industries In light of recent remarks about Reliance and the Indian market, we wish to place the facts on record. Like every Indian enterprise, Reliance has grown in an India that welcomes investment and innovation, homegrown or international, that improve the lives of the people. That openness rests on the rule of law. As the Government of India has stated, it applies the same process to every applicant, Indian or foreign. Jio's own satellite services await clearances. At Reliance, we have never feared competition. We see it as the truest test of who serves the customer best. Jio itself entered India's crowded telecom market in 2016 as the newest player, with not a single customer. In just ten years, Jio has earned the trust of over 530 million customers and given Indians some of the best digital infrastructure and most affordable data in the world. We welcome competition in satellite communications, including Starlink. Every player, Jio included, must serve the people of India and abide by the laws and policies of the land.— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 16, 2026
ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମାର୍କେଟ୍କୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନିଜେ 1,600 ଟି ଲୋ-ଅର୍ଥ-ଅର୍ବିଟ୍ (LEO) ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ର ଏକ ବଡ଼ କନଷ୍ଟେଲେସନ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ କରିଛି । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଗାଁକୁ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସହ ଯୋଡ଼ିବା । ଏହି ରିମୋଟ୍ ଏରିଆଗୁଡ଼ିକରେ ରିଲାଏନ୍ସର ସିଧାସଳଖ ଟକ୍କର ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ସର୍ଭିସ ସହ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ଜିଓ ରିଟେଲ୍ ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ସେବା ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଆଲୋକେସନ ପଲିସିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଟେକ୍ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।