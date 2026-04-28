Apple Fitness+ କୁ ଟକ୍କର ଦେବ Spotify, ଆରମ୍ଭ କଲା 'Fitness with Spotify' ଅଭିଜ୍ଞତା
ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଟିଭିରେ ୱର୍କଆଉଟ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ଫୋନ୍ରେ ଅଡିଓକୁ ସୁଇଚ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ରୁ ବାହାରକୁ ନଯାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ପିକର୍ରେ ନିଜର ରିକଭରି ସେସନ୍ ଜାରି ରଖିପାରିବେ ।
Published : April 28, 2026 at 3:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Spotify ନିଜର ନୂଆ 'Fitness with Spotify' ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହିତ ଗାଇଡେଡ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ରଖିଛି । ଏହି ସ୍ୱିଡିଶ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ନିଜର ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ସଙ୍ଗୀତ, ପଡକାଷ୍ଟ, ଅଡିଓବୁକ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେବା ସହିତ ଶାରୀରିକ କସରତ ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଭିତ୍ତିକ ସେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମିଡିଆକୁ ସାମିଲ କରୁଛି ।
ଏଭଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା Spotifyର Apple Fitness+ ଏବଂ Fitbit ସହିତ କଡା ଟକ୍କର ହୋଇପାରେ । ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ମାଗଣା ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହାଛଡା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଜରିଆରେ ଅତିରିକ୍ତ କଣ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।
Spotify ଫିଟନେସ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଫିଚର୍ସ ଏବଂ Peloton ସହଭାଗିତା:
ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ Spotify ଆପ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'Fitness Hub' ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହି ଫିଚର୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ୍, କାର୍ଡିଓ, ଯୋଗ, ମେଡିଟେସନ୍ ଏବଂ ରିକଭରି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ୱର୍କଆଉଟ୍ ପ୍ଲେ-ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଗାଇଡେଡ୍ ସେସନ୍ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ Spotify ଜଣାଇଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୱେଲନେସ୍ କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Yoga with Kassandra, Chloe Ting ଏବଂ Pilates Body by Raven ଭଳି ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି କ୍ରିଏଟରମାନେ Spotify-ର ଅଡିଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ସେବାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ Spotify ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟାୟାମ ଉପକରଣ ଓ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀ Peloton ସହ ଭାଗିଦାରୀ କରିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 1400ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍-ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ଲାସର କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ଏହାର ଆଡ୍ ଫ୍ରି(Ad Free) କ୍ଲାସରେ ଆଉଟଡୋର୍ ରନ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମ୍ୟାଟ୍-ବେସ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗାଇଡେଡ୍ ୱର୍କଆଉଟ୍ ରହିଛି । ଏହି ସେସନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ Rebecca Kennedy, Ally Love ଏବଂ Rad Lopezଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ।
ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫିଟନେସ୍ କଣ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ବା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଫଲାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ବ୍ୟବହାର (seamless experience) ସୁବିଧା ଦେବା । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଟିଭିରେ ୱର୍କଆଉଟ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ଫୋନ୍ରେ ଅଡିଓକୁ ସୁଇଚ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ରୁ ବାହାରକୁ ନଯାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ପିକର୍ରେ ନିଜର ରିକଭରି ସେସନ୍ ଜାରି ରଖିପାରିବେ ।
Spotify ଜଣାଇଛି ଯେ, ଏହାର ଏହି ନୂତନ ସେବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ଆଧାରିତ, କାରଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ 150 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ଲେ-ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୱର୍କ ଆଉଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି । ବ୍ୟବହାରକାରୀ Spotify ଆପ୍ରେ 'fitness' ସର୍ଚ୍ଚ କରି କିମ୍ବା 'Browse' ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଏହି ଫିଟନେସ୍ ହବ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସେସନ୍ ଇଂରାଜୀରେ ଥିବାବେଳେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେସନ୍ ସ୍ପାନିଶ୍ ଏବଂ ଜର୍ମାନ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ।