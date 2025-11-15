Spotify ଲଞ୍ଚ କଲା 4ଟି ନୂଆ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲାନ; ମିଳିବ AI ଫିଚର୍ସ
ସ୍ପଟିଫାଏ ଭାରତରେ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲାନକୁ ରିଫ୍ରେସ୍ କରି 4ଟି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ବିକଳ୍ପ ଆଣିଛି । କଣ କଣ ଓ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 15, 2025 at 1:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା Spotify ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ସ୍ପଟିଫାଏ ଦେଶରେ 4ଟି ଦେୟଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯୋଜନା ତାଲିକାରେ ଏକ ଲାଇଟ୍, ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଏକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଏକ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ପ୍ଲାନ ସାମିଲ, ଯେଉଁଥିରେ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଲାଇଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ।
ପ୍ଲାଟିନମ୍ ପ୍ଲାନଟି ବିଭିନ୍ନ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI)-ଚାଳିତ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେପରିକି AI DJ ଏବଂ AI ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ । ସମସ୍ତ 4ଟି ପ୍ଲାନ୍ ବିଜ୍ଞାପନ-ମୁକ୍ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଅଡିଓବୁକ୍ସ ରିକ୍ୟାପ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିବା ଅଡିଓବୁକ୍ ପାଇଁ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ସମରି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି 4ଟି ପ୍ଲାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବାବେଳେ କେବଳ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣୁଥିବା ୟୁଜର ଏହାର ଲାଇଟ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ଆଡ୍-ଫ୍ରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିପାରିବେ ।
1. Spotify Premium Lite
ଦାମ: ₹139/ମାସ
ଏହି ପ୍ଲାନ ବିନା ଆଡ୍ ବା ବିଜ୍ଞାପନରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ 160kbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ-କ୍ବାଲିଟି ଅଡିଓ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି ।
2. Premiun Standard
ଦାମ: ₹139/ମାସ
ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜର 320kbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଡିଓ ଗୁଣବତ୍ତା, ଅଫଲାଇନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ-ମୁକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇପାରିବେ । ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ । ଉଭୟ ପ୍ଲାନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ବାଧାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଅଡିଓବୁକ୍ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
3. Student Premium
ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ମାସ: ₹99
ଏହାପରେ ପ୍ରତି ମାସ: ₹99
ସ୍ପଟିଫାଏ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ସୁଲଭ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଜାରି କରିଛି । ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ର ସମସ୍ତ ଫିଚର ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଲାଗି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥାରେ ନାମାଙ୍କନ କରିବା ଜରୁରୀ ।
4. Premiun Platinum
ଦାମ: ₹299/ମାସ
ସପୋର୍ଟ: 3ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଶେଷରେ, 4ଟି ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି Spotify ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ଲାଟିନ୍ ଯୋଜନା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ 299 ଟଙ୍କା ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ 3ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଡିବାକୁ, ଅଫଲାଇନରେ ଶୁଣିବା ଲାଗି ଅଡିଓ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ 44.1kHz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଡିଓ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ପ୍ଲାଟିନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି Mix Your Playlist, AI DJ ଏବଂ AI ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର DJ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ ।
ଲଞ୍ଚ ହେଲା AI Audiobook Recaps ଫିଚର
ପୃଥକ ଭାବରେ, Spotify ଅଡିଓବୁକ୍ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫିଚର ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାକୁ Audiobooks Recaps କୁହାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଯାହାକି iOSରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଇଂରାଜୀ-ଭାଷା ଅଡିଓବୁକ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ଏକ ନୂତନ Recap ବଟନ୍ ଯୋଡେ, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅଡିଓବୁକ୍ର ସେହି ଅଂଶ ପାଇଁ ଏକ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ସାରାଂଶ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ଯେଉଁ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ସେହି ଅଡିଓବୁକ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯିବ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଂଶକୁ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଫିଚର ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିବା ଅଡିଓବୁକ୍ସର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସାରାଂଶଗୁଡ଼ିକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ Spotify ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ପବ୍ଲିସରଙ୍କ ଅଡିଓବୁକ୍ସରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏହାର ବଡ଼ ଭାଷା ମଡେଲ (LLM)କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ । ଡିସେମ୍ବର 13, 2025ଠାରୁ, ପବ୍ଲିସରମାନେ ଅଡିଓବୁକ୍ସ ରିକ୍ୟାପ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅଡିଓବୁକ୍ସକୁ ଏହି ଫିଚରରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଏହାସହିତ Spotify ପବ୍ଲିସରମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସାରାଂଶିତ କରିବାକୁ ନ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇପାରିବେ । ଅଡିଓବୁକ୍ସ ରିକ୍ୟାପ୍ସର ରୋଲଆଉଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କରାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସୀମିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ।