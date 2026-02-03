ଦମ୍ଦାର 6,500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ସହିତ ଏହି ଦିନ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରିବ Oppo K14x
Oppo K14x ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏଥିରେ 120Hz ଡିସପ୍ଲେ, ଡାଇମେନସିଟି 6300 ଚିପସେଟ୍, 50MP କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ ।
Published : February 3, 2026 at 5:30 PM IST
Oppo K14x Lauch Date, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟକୁ Oppo ନିଜର K ସିରିଜରେ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ନାମ Oppo K14x ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନର ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ନେଇ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି । ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ଏହି ଫୋନ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଗତ ବର୍ଷ ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା Oppo K13xର ଏହା ଏକ ଅପ୍ଗ୍ରେଡେଡ ଭର୍ସନ ହେବ । ବଜେଟ ଫୋନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଏହି ଫୋନକୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ।
Oppo K14x ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ Flipkartରେ ଏକ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟକୁ ବି ଲାଇଭ କରିଦେଇଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଫୋନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ଡିଜାଇନ କଥା କହିବା ତ Oppo K ସିରିଜ ଭଳି ଏଥିରେ ଫ୍ଲାଟ ଏଜ୍ ଓ ଫ୍ଲାଟ ବ୍ୟାକ ପ୍ୟାନେଲ ଆସିବ । ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ ରହିବ । ଏଥିରେ ଡୁଆଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ ଅପ୍ ସହିତ LED ଫ୍ଲାସ ଦିଆଯିବ ।
ସ୍ପେଶିଫିକେସନ:
ଡ଼ିସ୍ପ୍ଲେ: 6.75 ଇଞ୍ଚ, HD+ଡ଼ିସ୍ପ୍ଲେ
ରିଫ୍ରେସ ରେଟ: 120Hz
ବ୍ରାଇଟନେସ: 1125 ନିଟ୍ସ (ଖରାରେ ସହଜରେ ଫୋନ ଦେଖିପାରିବେ)
ପ୍ରୋସେସର: MediaTek Dimensity 6300
କ୍ୟାମେରା, ପ୍ରୋସେସର ଓ OS:
ମୋବାଇଲର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ Oppo K14xରେ MediaTek Dimensity 6300ର ପ୍ରୋସେସରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ColorOS 15ରେ ଚାଲିବ । ଏହା Androidର ନୂଆ ଫିଚର ସହିତ ଏକ ସ୍ମୁଥ୍ ୟୁଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । କ୍ୟାମେରାରେ 50 MPର ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସହିତ AI ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଏହା ଫଟୋ କ୍ବାଲିଟିକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
6,500mAhର ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ:
ଏହି ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ଖୁବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । Oppo K14xରେ 6,500mAh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ମିଳିବ । ଏହା 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଥରେ ଚାର୍ଜ କରିଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ 17.6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ YouTube ଭିଡିଓର ମଜା ନେଇପାରିବେ । 16 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ Google Maps ନାଭିଗେସନର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏହାର ଦାମକୁ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ହେଲେ ଏହି ଫୋନର ମୂଲ୍ୟ 12,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ ବୋଲି କଳନା କରାଯାଉଛି । ଏହା 5G ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ମଜବୁତ ବିକଳ୍ପ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।