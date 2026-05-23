ମହାକାଶ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବ: ସଫଳତାର ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମେଗା ରକେଟ୍ 'Starship V3'
Published : May 23, 2026 at 6:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେସରକାରୀ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ (SpaceX) ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ (Elon Musk)ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ Starship Version 3ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ (Flight 12) ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ୍ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାରବେସ୍ (Starbase) ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଏହି ବୃହତ ରକେଟ୍ ମହାକାଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯାନ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି, ଯାହା ମାନବ ଜାତିକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଆହୁରି ନିକଟତର କରିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚ଼ନା କରିବା ।
Starship Version 3ର କ୍ଷମତା:
ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଏହି ଷ୍ଟାରସିପ୍ ରକେଟ୍ ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲାକ୍ଡ୍ ବା ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ଏହି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରକେଟ୍ର ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି 124 Meters (ପ୍ରାୟ 407 ଫୁଟ୍) । ଏଥିରେ ନୂତନ ଭାବେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ Raptor 3 ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମହାକାଶକୁ 100 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ଜିନିଷ ନେଇଯିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ । ଏହି ରକେଟ୍ ନାସାର କାଳଜୟୀ 'Saturn V' ରକେଟ୍ ତୁଳନାରେ ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଲଞ୍ଚିଂ ସମୟର ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ରପ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଚମତ୍କାରିତା:
ଏହି ମେଗା ରକେଟ୍ର ଲଞ୍ଚିଂ ବା ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା । ରକେଟ୍ଟି ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ଥିବା 6ଟି Raptor 3 ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 1ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ହଠାତ୍ ଅକାମୀ ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରକେଟ୍ ମିଶନ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାକି 5ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଇ (Extended Burn) ସେହି କ୍ଷତିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ରକେଟ୍ର ତଳ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ 'Super Heavy Booster' ମୁଖ୍ୟ ରକେଟ୍ରୁ ସଫଳତାର ସହ ଅଲଗା ହୋଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଆସିଥିଲା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ଉପସାଗରରେ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ।
ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପୁନଃପ୍ରବେଶ:
ମହାକାଶରେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷଣ ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ରକେଟ୍ଟି ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପୁନଃପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ଓ ଘର୍ଷଣର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତୀବ୍ର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ରକେଟ୍ର ଫ୍ଲାପ୍ସ (Flaps) ବା ଡେଣାଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରକେଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲା । ନିଆଁର ଆସ୍ତରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ଶେଷରେ ରକେଟ୍ଟି ତାର ଗତି କମାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଭାରତ ମହାସାଗର (Indian Ocean) ଜଳରାଶି ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ପ୍ଲାସଡାଉନ୍ (Splashdown) କରିବା ସହ ଜଳିଯାଇଥିଲା ।
ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍:
ରକେଟ୍ର ଏହି ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ପରେ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ (X)ରେ ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର୍ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାରସିପ୍ V3 ଲଞ୍ଚିଂ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଟିମ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା! ଆପଣମାନେ ଆଜି ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି" । ନାସା (NASA) ମଧ୍ୟ ଏହି ସଫଳତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି, କାରଣ ନାସା ନିଜର ଆଗାମୀ 'Artemis' ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବକୁ ପୁଣିଥରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।