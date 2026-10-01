ସ୍ପେସ୍-ଏକ୍ସର ଫାଲକନ୍ 9ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବେ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ସାଟେଲାଇଟ୍
ସ୍ପେସ୍-ଏକ୍ସର ଫାଲକନ୍ 9ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବେ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ସାଟେଲାଇଟ୍; ଗୋଟିଏ ମହାକାଶରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳି କାମ କରିବ ଓ ଅନ୍ୟଟି ତାପମାତ୍ରା ଟ୍ରାକ୍ କରିବ ।
Published : October 1, 2026 at 3:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଫାଲକନ୍ 9 (Falcon 9) ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦର 'TakeMe2Space' ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦର 'Satleo Labs' । ଏହି ଦୁଇ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର-18 ରାଇଡ୍ସେୟାର ମିଶନ ଜରିଆରେ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ । ଏହି ମିଶନର 58 ମିନିଟ୍ର ଲଞ୍ଚ ୱିଣ୍ଡୋ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 11:48ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ସକାଳ 12:46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।
TakeMe2Space: ଭାରତର ପ୍ରଥମ କମ୍ପୁଟିଂ ସାଟେଲାଇଟ୍
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭିତ୍ତିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ TakeMe2Space ଏହି ମିଶନରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅର୍ବିଟାଲ୍ କମ୍ପୁଟିଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ 'MOI-1A' ଲଞ୍ଚ କରୁଛି । ଏହି 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ 117 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅପରେସନ୍ସ ପର ସେକେଣ୍ଡ (TOPS)ର ଅନ୍-ବୋର୍ଡ କମ୍ପୁଟିଂ କ୍ଷମତା, 2TB ଷ୍ଟୋରଜ୍ ଏବଂ ଏକ ନାଇନ୍ -ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିସପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇମେଜର ବ୍ୟବାହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସ ପୃଥବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଡାଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ ନକରି ସିଧାସଳଖ ମହାକାଶରେ ହିଁ ନିଜର ଏଆଇ ମଡେଲ୍ସ ରନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରିପୋର୍ଟ ପାଇପାରିବେ । ଏହା କୃଷି ମନିଟରିଂ, ମାଇନିଂ ଏବଂ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ରୋନକ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା କମ୍ପୁଟିଂ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ 2027 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 6ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ର ଏକ କମଷ୍ଟେଲେସନ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
SatLeo Labs: ପ୍ରଥମ କମର୍ସିଆଲ୍ ଥର୍ମାଲ ପେଲୋଡ୍
ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଭିତ୍ତିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ SatLeo Labs ଏହି ମିଶନ ଜରିଆରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ କ୍ୟୁବସାଟ୍-କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥର୍ମାଲ ପେଲୋଡ୍ 'TAPAS-1' (Thermal Access Platform for Analytics & Solutions) ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥର୍ମାଲ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ (TIR/LWIR) ସେନ୍ସି୍ ଟେକନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ୟାର୍ଟନ ରେକର୍ଡ କରିବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରୟୋଗ ପାଣିପାଗ ମନିଟରିଂ, କୃଷି, ସହରୀ ଚାପ ମାପିବା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ତୁମକୁରୁ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ-ଲେଭଲ୍ ଥର୍ମାଲ ମନିଟରିଂ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିସାରିଛି ।