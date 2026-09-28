ଇଞ୍ଜିନ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇତିହାସ ରଚିଲା SpaceX: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିଲା 'ଷ୍ଟାର୍ସିପ୍' ରକେଟ୍
ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାରବେସରୁ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ କମ୍ପାନୀର ସୁପର ହେଭି ରକେଟ୍ ଷ୍ଟାରସିପ୍ର ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥକୁ ପଠାଯିବା ସହ 26ଟି ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ V3 ସାଟେଲାଇଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
Published : September 28, 2026 at 8:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାରବେସରୁ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ସୁପର ହେଭି ରକେଟ୍ ଷ୍ଟାରସିପ୍ର ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି । ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି କମ୍ପାନୀ ସୋମବାର ଦିନ ନିଜର ସୁପର ହେଭି ରକେଟ୍ ଷ୍ଟାରସିପ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛି । ଏହି ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଷ୍ଟାରସିପ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କକ୍ଷପଥକୁ ପଠାଇବା । ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ V3 ସାଟେଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକକୁ ମହାକାଶରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ:
Starship performs its orbital insertion burn and enters orbit of Earth for the first time pic.twitter.com/LodrSTnEnl— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
ଷ୍ଟାରସିପ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନବ ଇତିହାସରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 407 ଫୁଟ୍ ଅଟେ । ଏହି ରକେଟ୍ର ଦୁଇଟି ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯଥା- ସୁପର ହେଭି ବୁଷ୍ଟର ଏବଂ ଶିପ୍ ଅପର-ଷ୍ଟେଜ୍ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଏହି ବୈଷୟିକ ସଫଳତାକୁ ରକେଟ୍ ବିଜ୍ଞାନର ‘ହୋଲି ଗ୍ରେଲ୍ ରକେର୍ଟେରି’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି । କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଷ୍ଟାରସିପ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ କରିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ 14 ମିଶନରେ ମୋଟ 26ଟି ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ V3 ସାଟେଲାଇଟ୍ ମହାକାଶରେ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି ।
ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ V3 ର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ଏବଂ ମିଶନ ଯୋଜନା:
ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ନିର୍ମିତ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ V3 ସାଟେଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା, ଡାଟା ଡେନସିଟି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ 1 Tbpsର ଡାଉନଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ 160 Gbpsର ଅପଲିଙ୍କ୍ କ୍ଷମତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବର ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ V2 ସାଟେଲାଇଟ୍ ତୁଳନାରେ ଡାଉନଲିଙ୍କ୍ କ୍ଷମତାରେ 10 ଗୁଣ ଏବଂ ଅପଲିଙ୍କ୍ କ୍ଷମତାରେ 22 ଗୁଣ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି । ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କକ୍ଷପଥ ମିଶନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 275 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟାର ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ 6ଥର ପରିକ୍ରମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ । ଏହାପରେ ଚିଲିର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏହାର ସ୍ପାଲ୍ସଡାଉନ ବା ଅବତରଣ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
Live views of Starship in orbit brought to you by @Starlink pic.twitter.com/JvmrSDVHg0— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
ଫ୍ଲାଇଟ୍ 14ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଏହି ମିଶନରେ ସୁପର ହେଭି ବୁଷ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ, ମହାକାଶକୁ ଗତି, ଷ୍ଟେଜ୍ ପୃଥକୀକରଣ, ବୁଷ୍ଟବ୍ୟାକ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଆମେରିକାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା । ପୂର୍ବ ଉଡ଼ାଣରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହାର ହାର୍ଡୱେର ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଅପର ଷ୍ଟେଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କକ୍ଷପଥ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା, 26ଟି ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ V3 ସାଟେଲାଇଟ୍ ମୁତୟନ କରିବା ଏବଂ ମହାକାଶରେ ଗୋଟିଏ ରାପ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରି ଡିଅରବିଟ୍ ବର୍ଣ୍ଣ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅବତରଣ କରିବା । ମିଶନ ଶେଷରେ ଡିଅରବିଟ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହାର୍ଡୱେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ନେଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ।
ଭବିଷ୍ୟତର ମହାକାଶ ମିଶନ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ:
The @Starlink team has made contact with all 26 satellites https://t.co/qiAubuhytS— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
ରକେଟ୍ରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ V3 ସାଟେଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟେନା ଏବଂ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବେ । ଏହାପରେ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏବଂ ଲେଜର ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ବାକି ସାଟେଲାଇଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଏହାପରେ ସେମାନେ ନିଜର ଇଞ୍ଜିନ ସାହାଯ୍ୟରେ କକ୍ଷପଥର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଉତକ୍ଷେପଣର କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କକୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଷ୍ଟାରସିପ୍ର ହୀଟ୍ ସିଲ୍ଡର ଫଟୋ ଅପରେଟରମାନଙ୍କକୁ ପଠାଇବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତର ମିଶନରେ ରକେଟ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ପୁନଃ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରିବ । ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ଜାତି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ମହାକାଶର ସେହି ଅକୁହା ଇଲାକାକୁ ଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଠାକୁ ପୂର୍ବରୁ କେହି କଦାପି ଯାଇନାହାନ୍ତି ।