ମେ 21କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା SpaceX ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଲଞ୍ଚ୍: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ?
Published : May 19, 2026 at 4:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗଗନଯାନ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା 'ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ' (SpaceX) ତାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ 'ଷ୍ଟାରସିପ୍' (Starship)ର ଉଡ଼ାଣ ତାରିଖ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବଡ଼ ମିଶନ୍ଟି ମେ 21 ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର) ଆମେରିକା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ (IST) ଅନୁସାରେ ଏହି ଉତକ୍ଷେପଣ ଆସନ୍ତା ମେ 22 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 4:00 ଟା ସମୟରେ ହେବ । ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସରେ ଥିବା ବୋକା ଚିକା ସ୍ଥିତ 'ଷ୍ଟାରବେସ୍' (Starbase) ଲଞ୍ଚ୍ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଏହି ବୃହତ ରକେଟ୍ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ । ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଜରୁରୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଏହି ସମୟକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ।
ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 12 ଲଞ୍ଚ୍: ଭାରତରେ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ
ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସନ୍ତା ମେ 21, 2026 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ଷ୍ଟାରସିପ୍’ ରକେଟ୍ର ଏହି ମେଗା ଉତକ୍ଷେପଣକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହି ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାର ସମୟ (Launch window) ଭାରତୀୟ ସମୟ (IST) ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ମିନିଟ୍ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ଟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ (SpaceX) ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ରକେଟ୍ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ଠିକ୍ 45 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ର ଲାଇଭ୍ ୱେବ୍କାଷ୍ଟ୍ ବା ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଦର୍ଶକମାନେ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ସେମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ‘ଏକ୍ସ’ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କିମ୍ବା ‘X TV’ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରକେଟ୍ର ଆକାଶଛୁଆଁ ଉଡ଼ାଣର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ ।
ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 12:
ଏହି ମିଶନ୍କୁ 'ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 12' (Starship Flight 12) ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଉଡ଼ାଣରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଭର୍ସନ 3' ରକେଟ୍ ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ରକେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ରକେଟ୍ର ଉପର ଭାଗଟି ମହାକାଶକୁ ଯିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 65 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଓହ୍ଲାଇବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ବଡ଼ 'ସୁପର ହେଭି ବୁଷ୍ଟର' (Super Heavy Booster) ଭାଗଟି ଉଡ଼ାଣର 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମେକ୍ସିକୋ ସମୁଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିବ ।
ଭବିଷ୍ୟତ ମିଶନ୍:
ଏହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ 12ର ସଫଳତା ଉପରେ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ (Future space missions) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଷ୍ଟାରସିପ୍ ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ (Mars)କୁ ପଠାଇବେ । ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା 'ନାସା' (NASA) ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଗାମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ 'ଆର୍ଟେମିସ୍' (Artemis Mission) ପାଇଁ ଏହି ରକେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେଣୁ ଏହି ରକେଟ୍ ସଫଳ ହେଲେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ବସବାସ କରିବା ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଯିବ । ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବ ।