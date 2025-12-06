SpaceX ଲଞ୍ଚ କଲା 28ଟି ନୂଆ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସାଟେଲାଇଟ୍; ମିଳିବ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍
ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ଏହାର ଫାଲକନ-9 ମିଶନକୁ ପୂରଣ କରି ଶୁକ୍ରବାର 28ଟି ନୂଆ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 6, 2025 at 11:51 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ରକେଟ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ଗୁରୁବାର 28ଟି ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଭାଣ୍ଡେନବର୍ଗ ସ୍ପେଶ ଫୋର୍ସ ବେସ୍ରେ କକ୍ଷପଥକୁ ପଠାଇଛି । ଫାଲକନ୍ 9 ରକେଟ୍ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 2.12ଟାରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତକ୍ଷେପଣ ପରେ 8.5 ମିନିଟ୍ରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ "ଅଫ୍ କୋର୍ସ ଆଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲଭ୍ ୟୁ" ନାମକ ଡ୍ରୋନ୍ ଜାହାଜରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ବୁଷ୍ଟରଟି ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ଉଡ଼ାଣରେ ଥିଲା । ଏହା ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ଦ୍ବାରା 2025 ମସିହାର 156ତମ ଫାଲକନ୍ 9 ମିଶନ ଥିଲା ।
Watch Falcon 9 launch 28 @Starlink satellites to orbit from California https://t.co/qe2cS67hSd— SpaceX (@SpaceX) December 4, 2025
ପୂରଣ ହେଲା ଫାଲକନ-9 ମିଶନ
ଆମେରିକାର ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ଫାଲକନ-9ରେ 28ଟି ନୂତନ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି । ଉତକ୍ଷେପଣ ପରେ ରକେଟ୍ର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିୟୋଜନ କକ୍ଷପଥକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ଫାଲକନ 9 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୁଷ୍ଟର- ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ଉଡ଼ାଣରେ ଏକ ସଠିକ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି କୌଶଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲଞ୍ଚର ମାତ୍ର ସାଢେ 8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଡ୍ରୋନସିପ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ ଆଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲଭ୍ ୟୁରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ପୁନଃବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ରକେଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ-ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ।
Starlinkର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ହେଉଛି ସ୍ପେଶଏକ୍ସର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶେଷକରି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ହଜାର ହଜାର ଉପଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି- ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 9,000 ଉପଗ୍ରହକୁ କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିସାରିଛି ଏବଂ ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର (ଆନୁମାନିକ 42,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ଏହା ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଉଚ୍ଚ ଗତିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କିଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ମହାକାଶରେ ଉପଗ୍ରହ ଧକ୍କାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥକୁ ପଠାଯାଉଛି, ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବା ସ୍ବାଭାବିକ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ଏକ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଧକ୍କାକୁ ଏଡାଇବା ସିଷ୍ଟମ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କକ୍ଷପଥକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି, ସମାଲୋଚକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଫଳତା କିମ୍ବା କେସଲର-ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କାସ୍କେଡ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନାବଶେଷ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।