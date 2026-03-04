ETV Bharat / technology

ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ମାଟଫୋନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟମ ରେଞ୍ଜ ଯାଏ ଫୋନ ସାମିଲ୍ ଅଛି । ଯେଉଁଥିରେ Real Me Narzo, Nothing ଏବଂ Motorola ଭଳି ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫୋନ ଅଛି ।

Nothing Phone 4a, Edge 70 Fusion, POCO X8 Pro Series
Nothing Phone 4a, Edge 70 Fusion, POCO X8 Pro Series (Nothing, motorola, POCO)
Published : March 4, 2026 at 7:29 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି ଆଜିର ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ । ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ଫୋନ । ଏଥିରେ ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟମ ରେଞ୍ଜ ଯାଏ ସମସ୍ତ ଫୋନ ସାମିଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ Real Me Narzo, Nothing ଏବଂ Motorola ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫୋନ ରହିଛି । ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟରେ କେଉଁ ଫୋନ ସବୁ ଆସି ପାରିବ ଜାଣନ୍ତୁ ।

1.Realme Narzo Power 5G

ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ- ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026

ସ୍ପେସିଫିକେସନ- 6.8 ଇଞ୍ଚର କର୍ଭଡ୍ ଆମୋଲେଡ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 6,500 ନିଟସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ, ମିଡିଆଟେକ ଡାଇମେନସିଟି 7400 ଅଲଟ୍ରା 5G ଚିପସେଟ ସହିତ ହାଇପର ଭିଜନ୍ + ଏଆଇ ଚିପର ପ୍ରୋସେସର, 10,001mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାହା 80w ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 27w ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ । 50MPର ପ୍ରାଇମେରୀ ରିୟର କ୍ୟାମେରା (Sony IMX882) ଓ 16MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସହ 22,999ରୁ 26,999 ଦାମରେ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଫୋନ ।

2. Nothing Phone (4a)

ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ- ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026

ସ୍ପେସିଫିକେସନ:

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 6.7 ଇଞ୍ଚର 1.5K ଆମୋଲେଡ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 3,000 ନିଟସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ, କ୍ୱାଲକମ୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7s ଜେନ୍ 4 ଚିପସେଟ ସହିତ 120Hz ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ ଦେଉଛି । 5,400mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାହା 50w ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ । 50MPର ପ୍ରାଇମେରୀ OIS ରିୟର କ୍ୟାମେରା, 50MPର ଟେଲିଫୋଟ କ୍ୟାମେରା, 32MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିବ ଏହି ଫୋନ । ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଆସିବ ଏହି ଫୋନ Nothing Phone (4a) ଏବଂ 4a Pro । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 31,999 ଏବଂ 39,999 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

3. Motorola Edge 70 Fusion

ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ- ମାର୍ଚ୍ଚ 6, 2026

ସ୍ପେସିଫିକେସନ:

ଏହି ସ୍ମାଟଫୋନ 6.8 ଇଞ୍ଚର 1.5K ଆମୋଲେଡ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 5,200 ନିଟସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ, କ୍ୱାଲକମ୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7s ଜେନ୍ 4 ଚିପସେଟ ସହିତ 144Hz ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ ଦେଉଛି । 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାହା 60w ଟବ୍ରୋପାୱାର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ । 50MPର ପ୍ରାଇମେରୀ ରିୟର କ୍ୟାମେରା(Sony LYTIA 710 Sensor), 13MPର ଅଲଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା, 32MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିବ ଏହି ଫୋନ । 29,999ରୁ 34,999 ଦାମରେ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଫୋନ ।

4. Poco X8 Pro Max

ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ- ମାର୍ଚ୍ଚ 26, 2026

ସ୍ପେସିଫିକେସନ:

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 6.8 ଇଞ୍ଚର 1.5K ଆମୋଲେଡ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 3,500 ନିଟସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ, ମିଡିଆଟେକ ଡାଇମେନସିଟି 9500s ଚିପସେଟ ସହିତ ଆଣ୍ଟୁଟୁ ସ୍କୋର 3.6 ମିଲିୟନ ଅଟେ । 8,500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାହା 100w ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 27w ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ । 50MPର ପ୍ରାଇମେରୀ ରିୟର କ୍ୟାମେରା (Light Hunter 600), 8MPର ଅଲଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଓ 20MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସହ 35,999ରୁ 39,999 ଦାମରେ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଫୋନ ।

