ଭାରତରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମେମୋରୀ ଷ୍ଟୋରେଜର ଅଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।
Published : April 5, 2026 at 10:01 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇପାରେ । ରିୟଲମି (Realme), ସାଓମି (Xiaomi) ଏବଂ ୱାନପ୍ଲସ (OnePlus) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ବଢିଲା ଦାମ୍ ?
କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା ଦାମ ?
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ମେମୋରୀ ସଙ୍କଟ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମେମୋରୀ ଷ୍ଟୋରେଜର ଅଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ରାମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଏହା କରାଯାଇଛି । ଏବେ ବଜେଟ୍-ସେଗମେଣ୍ଟ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । Realme ଏହାର ଅନେକ ମଡେଲ୍, ବିଶେଷକରି Realme 15 ସିରିଜ୍ ଏବଂ କିଛି ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ।
ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, Realme P4 Lite 5G (4GB RAM/64GB Storage) ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 12,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 13,499 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାଛଡ଼ା Realme 15 ସିରିଜ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ନିମ୍ନରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଫୋନର ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ଦାମ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାରଣୀ ଦିଆଗଲା:
Realme ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମୂଲ୍ୟ:
|ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଫୋନ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ
|ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ
|ଲଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ
|ନୂତନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ
|Realme P4 Lite 5G
|4ଜିବି ରାମ୍ + 64ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|12,999 ଟଙ୍କା
|13,499 ଟଙ୍କା
|Realme C83 5G
|4ଜିବି ରାମ୍ + 64ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|13,999 ଟଙ୍କା
|14,499ଟଙ୍କା
|Realme C71 4G
|4ଜିବି ରାମ୍ + 64ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|7,699 ଟଙ୍କା
|10,999 ଟଙ୍କା
|Realme 15x 5G
|6ଜିବି ରାମ୍ + 128ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|16,999 ଟଙ୍କା
|22,999 ଟଙ୍କା
|Realme 15T 5G
|8ଜିବି ରାମ୍ + 128ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|20,999 ଟଙ୍କା
|26,999 ଟଙ୍କା
|Realme 15 5G
|8ଜିବି ରାମ୍ + 128ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|25,999v ଟଙ୍କା
|29,999 ଟଙ୍କା
|Realme 16 Pro 5G
|8ଜିବି ରାମ୍ + 128ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|31,999 ଟଙ୍କା
|35,999 ଟଙ୍କା
OnePlus ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନର ମୂଲ୍ୟ
|ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଫୋନ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ
|ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ
|ଲଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ
|ନୂତନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ
|OnePlus 15R
|12ଜିବି ରାମ୍ + 256ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|47,999 ଟଙ୍କା
|50,499 ଟଙ୍କା
|OnePlus 15R
|12ଜିବି ରାମ୍ + 512ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|52,999 ଟଙ୍କା
|55,499 ଟଙ୍କା
Xiaomi ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମୂଲ୍ୟ
|ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଫୋନ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ
|ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ
|ଲଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ
|ନୂତନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ
|Redmi 15C 5G
|4ଜିବି ରାମ୍ + 128ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|12,499 ଟଙ୍କା
|15,499 ଟଙ୍କା
|Redmi 15 5G
|6ଜିବି ରାମ୍ + 128ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|14,999 ଟଙ୍କା
|18,499ଟଙ୍କା
|Redmi Note 15 5G
|8ଜିବି ରାମ୍ + 128ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|22,999 ଟଙ୍କା
|24,999 ଟଙ୍କା
କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ମଡେଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ରିୟଲମି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେମୋରୀ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ବଜେଟ୍ ଫୋନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରିମିୟମ ସେଗମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫୋନର ଅଫିସିଆଲ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ସଦୃଶ ହୋଇଛି ।
ତେବେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ 'ସେଲ୍' (Sale)ର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କିଣିବା ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ସାବସ୍ତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।