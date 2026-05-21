ଆଉ ଶସ୍ତା ହେବନି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ! AI କାରଣରୁ ବଢୁଛି ମେମୋରୀ ଚିପ୍ର ଦାମ୍, 'Nothing' ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ଚିପ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଅପେକ୍ଷା AI କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପାଇଁ ମେମୋରୀ ଚିପ୍ର ଅଭାବ (DRAM Shortage) ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
Published : May 21, 2026 at 7:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କି କିଛି ମାସ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଆପଣ ଭୁଲ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଲଣ୍ଡନଭିତ୍ତିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ 'Nothing'ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ Akis Evangelidis ନିକଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AI ବୁମ୍ କାରଣରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମେମୋରୀ ଚିପ୍ (DRAM)ର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବଜେଟ୍ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ।
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ମେମୋରୀ କାହିଁକି ଚୋରି କରୁଛି AI?
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଫଟୋ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା, ଆପ୍ସ ଚଲାଇବା ଏବଂ ବ୍ରାଉଜର୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ DRAM ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେହି ସମାନ ମେମୋରୀ ଚିପ୍ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ AI ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଲଟିଛି । Google, Microsoft, Meta ଏବଂ Amazon ଭଳି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର AI ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଏହି DRAM ଚିପ୍ କିଣୁଛନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ଚିପ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଅପେକ୍ଷା AI କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପାଇଁ ମେମୋରୀ ଚିପ୍ର ଅଭାବ (DRAM Shortage) ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
5 ଗୁଣା ବଢ଼ିଗଲା ଗୋଟିଏ ଚିପ୍ର ମୂଲ୍ୟ:
Akis Evangelidis ଏହି ସଙ୍କଟର ଭୟାବହତାକୁ ଏକ ସରଳ ସଂଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ମେମୋରୀ ଚିପ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 20 ଡ଼ଲାର (ପ୍ରାୟ Rs 1,900) ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇ 100 ଡ଼ଲାର (ପ୍ରାୟ Rs 9,600) ରୁ 120 ଡ଼ଲାର (ପ୍ରାୟ Rs 11,500) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି । ଫୋନ୍ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 5 ରୁ 6 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫୋନ୍ର ଦାମ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାର ପ୍ରଭାବିତ:
ଏହି ଚିପ୍ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଭାରତରେ Rs 15,000 ରୁ Rs 30,000 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଜେଟ୍ ଓ ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ୍ ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ମେମୋରୀ ଚିପ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଭଲ ଫିଚର୍ସ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି । Evangelidis ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, AI ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଚିପ୍ ଚାହିଦା ଆଗାମୀ 2027 ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ । ସେଥିପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିବା ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତାଙ୍କ ମତରେ, "ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଗତକାଲି ହିଁ ଥିଲା" ।