ETV Bharat / technology

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଭାରତରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ବିକ୍ରିରେ ରେକର୍ଡ 10 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ

ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଠି ମେମୋରି ଚିପ୍ ର ଦାମ୍ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରି 10 ପ୍ରତିଶତ କମିଯାଇଛି ।

Smartphones become more expensive in India, sales drop by a record 10 percent
ଭାରତରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ବିକ୍ରିରେ ରେକର୍ଡ 10 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ (Photo: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 18, 2026 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବଜାରର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇପାରେ । ଏକ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସିପମେଣ୍ଟ ବା ସାମଗ୍ରିକ ବିକ୍ରିରେ ବର୍ଷ-କୁ-ବର୍ଷ 10 ପ୍ରତିଶତର ବଡ଼ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । କାଉଣ୍ଟରପଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଅଟେ । ବଜାରରେ ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଉଭୟ ଉପରେ ଏହାର ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣିବା ବଦଳରେ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ କୁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।

ମେମୋରି ଚିପ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବା ସାଜିଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:

ମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବା ପଛରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମେମୋରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ଦାମ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଛି । ସିନିୟର ଆନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାଚୀର ସିଂହଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କଞ୍ଚାମାଲର ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଓଇଏମ (OEM) କମ୍ପାନୀକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଫୋନ୍ ର ଦାମ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 15 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ମସିହା ପରଠାରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମେମୋରିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିସାରିଛି । ଆଗାମୀ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା 5 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଉଛି ।

ମାସ୍-ମାର୍କେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ:

ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଆର୍ଥିକ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଣ-ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବା କାରଣରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଦଳାଇବା ଚାହିଦା ବହୁତ କମିଯାଇଛି । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବଜାର ବା ମାସ୍-ମାର୍କେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଏହି ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସିପମେଣ୍ଟରେ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ପ୍ରାୟ 45 ପ୍ରତିଶତର ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ନିଜର 4G ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ପୁଣି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ 5G ହିଁ ବଜାରର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ଦାମ୍ ସ୍ଥିର ନହୋଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟ୍ କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି 4G ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

ପ୍ରିମିୟମ ଫୋନ୍ ବଜାର ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆଉଟଲୁକ୍:

ଏହି ସମସ୍ତ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ପ୍ରିମିୟମ ସେଗମେଣ୍ଟ (45,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦାମ୍ ଥିବା ଫୋନ୍) ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ । ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ସହଜ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ଇଏମଆଇ ଅପ୍ସନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ କମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି । ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିରେକ୍ଟର ତରୁଣ ପାଠକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ 2026 ମସିହାର ବାକି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାର ଉପରେ ଏହି ଚାପ ଜାରି ରହିବ। ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍ ର ଦାମ୍ ବଢ଼ି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ବଜାରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକ୍ରିରେ ସାଲ୍-ଦର-ସାଲ୍ ପ୍ରାୟ 13 ପ୍ରତିଶତର ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇତିହାସ ରଚିବ ଭାରତ! ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ରକେଟ୍ ‘Vikram-1’, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଲଞ୍ଚ ସମୟ

ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦମ୍‌ଦାର୍ ଲକ୍ସରି କାର୍ Lexus ES 350h, ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ମିଳିବ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ

Codex Micro: ଏବେ ଏଆଇକୁ କୋଡିଂ କରିବା ହେବ ସହଜ, OpenAIର ପ୍ରଥମ ହାର୍ଡୱେର ଲଞ୍ଚ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Tecno Camon 50 Ultra 5G, 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ମିଳିବ ଦମ୍‌ଦାର୍ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

SMARTPHONE SHIPMENT DROP
MEMORY CHIP SHORTAGE IMPACT
INDIAN SMARTPHONE MARKET DECLINE
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାର
SMARTPHONE SHIPMENT DROP INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.