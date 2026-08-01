ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ: କମ୍ ବିକ୍ରି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆୟ ହେଲା 109 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କଲା ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଆଭରେଜ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ (ASP) ବା ହାରାହାରି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 17 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ରେକର୍ଡ 400 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
Published : August 1, 2026 at 3:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାର 2026 ମସିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ (Q2 2026) ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କାଉଣ୍ଟରପଏଣ୍ଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ (Counterpoint Research)ର ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ (ଆୟ) 7 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 109 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ହେଉଛି କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ମୋଟ ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି (ଶିପମେଣ୍ଟ୍) ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଲାଭ ବଢ଼ିଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଦାମ୍ ଦେଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଆଭରେଜ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ (ASP) ବା ହାରାହାରି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 17 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ରେକର୍ଡ 400 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମେମୋରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ୍ର ଦାମ୍ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ର ଦାମ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଆପଲ୍ (Apple)ର ଦବଦବା:
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇଛି ଆପଲ୍ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, Q2 2026ରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରେଭିନ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ 49 ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ଆପଲ୍ ହାତେଇଛି, ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ ଅଟେ । ଆପଲ୍ର ଆୟ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 22 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଶିପମେଣ୍ଟ୍ 13 ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଛି । ଆଇଫୋନ୍ 17 (iPhone 17) ସିରିଜ୍, ବିଶେଷ କରି ବେସ୍ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସର ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଆପଲ୍ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି । ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଫୋନ୍ର ଦାମ୍ ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଆପଲ୍ ନିଜର ଦାମ୍ ସ୍ଥିର ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସାମସଙ୍ଗ୍ (Samsung) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍:
ସାମସଙ୍ଗ୍ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏହାର ରେଭିନ୍ୟୁ ସେୟାର୍ 16 ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ଆୟ ଏବଂ ଶିପମେଣ୍ଟ୍ ଉଭୟରେ 9 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଗାଲାକ୍ସି ଏ-ସିରିଜ୍ (Galaxy A-series) ଏବଂ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ର ଭଲ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ସାମସଙ୍ଗ୍ର ଆୟ ବଢ଼ିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଚାଇନିଜ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଶାଓମି (Xiaomi)ର ଆୟ 17 ପ୍ରତିଶତ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଓପୋ (OPPO) ଏବଂ ଭିଭୋ (vivo)ର ଆୟ ଯଥାକ୍ରମେ 10 ଏବଂ 11 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ବଜେଟ୍ ଏବଂ ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଦାମ୍ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଫୋନ୍ ଦାମ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କାଉଣ୍ଟରପଏଣ୍ଟ୍ ସତର୍କ କରିଦେଇଛି ।